জোনাইত প্ৰথমতো বানতে জলমগ্ন ১০ খনৰো অধিক গাঁও, কৃষিভূমি, বাটপথ
চিলে নদীৰ বাঢ়নি পানীত জলমগ্ন হৈ পৰিছে ওৰাংচুক, মালভোগ, মালভোগ শান্তিপুৰ, ৰাভা কাতনি, সোণোৱাল কাতনি, হাজং গাঁও আদিকে ধৰি প্ৰায় ১০-১২ খন গাঁও ।
Published : June 4, 2026 at 9:26 PM IST
জোনাই: বিগত দুদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জোনাইৰ বিভিন্ন নৈ-উপনৈসমূহৰ বাঢ়নি পানীত জলমগ্ন হ'ল গাঁও, কৃষিভূমি, বাট-পথ, বিদ্যালয় আদি ৷ ইয়াৰে ভিতৰত চিলে গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চিলে নদীৰ বাঢ়নি পানীত জলমগ্ন হৈ পৰিছে ওৰাংচুক, মালভোগ, মালভোগ শান্তিপুৰ, ৰাভা কাতনি, সোণোৱাল কাতনি, হাজং গাঁও আদিকে ধৰি প্ৰায় ১০-১২ খন গাঁও । আনহাতে, বানে বুৰাইছে কৃষিভূমি, বাট-পথ, বিদ্যালয় আদি ৷
চিলে নদীৰ বানৰ ফলত মানুহৰ ঘৰ-বাৰী বুৰ গৈ থকাৰ সমান্তৰালভাৱে অঞ্চলটোৰ বাট-পথসমূহ পানীৰ তলত বুৰ গৈ থকাত জলবন্দী হৈ পৰিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ ৷
ওৰাং নলাৰ ওপৰৰ পকী দলং ভাঙি প্ৰায় ২০০ পৰিয়াল বহিঃজগতৰ সৈতে বিচ্ছিন্ন
অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত বিগত দুদিন ধৰি অব্যাহত থকা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত জোনাইৰ নাহৰ নৈয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । নৈখনৰ প্ৰবল সোঁতৰ চাপত ২নং অমৰপুৰ পাংগিং গাঁৱৰ সমীপত থকা মথাউৰিৰ প্ৰায় ৫০ মিটাৰ অংশ ছিগি যোৱাত বিস্তীর্ণ অঞ্চল বানত প্লাৱিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱা নাহৰ নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে মথাউৰিৰ বৃহৎ অংশ উটুৱাই নিয়াত কেইবাখনো গাঁৱৰ কৃষিভূমি জলমগ্ন হৈ পৰে । বিশেষকৈ ২নং অমৰপুৰ পাংগিং গাঁও, নাহৰ বিজুলি, নাহৰ বান্দনাকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন হৈ পৰে । বানৰ ফলত বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি জলমগ্ন হোৱাৰ লগতে খেতি-বাতিৰ ব্যাপক ক্ষতি হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিছে ।
আনহাতে, চিলে পঞ্চায়তৰ ৫নং ৱাৰ্ডৰ ওৰাংচুক গাঁৱৰ চিলে নদীৰ পৰা বৈ অহা ওৰাং নলাৰ ওপৰৰ পকী দলং ভাঙি যোৱাত প্ৰায় ২০০ টা পৰিয়ালৰ যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে বিধায়ক ভূৱন পেগুলৈ পুনৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে আহ্বান জনাইছে ।
শান্তিপুৰ মালভোগ ওৰাং নলাৰ ওপৰত যোৱা ২০১৭-১৮ ৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ মূৰ্কংচেলেক জনজাতি উন্নয়ন খণ্ডৰ পুঁজিৰে নিৰ্মিত পকী দলংখন ভাঙি যোৱাত এতিয়া ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । দুদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা পানীত দলংখন ভাঙি যোৱাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা স্থানীয় ৰাইজৰ জোনাইৰ সৈতে যোগাযোগ ব্যাহত হৈ আছে । সেয়েহে বিধায়ক ভূৱন পেগুলৈ স্থানীয় ৰাইজ তথা কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আহ্বান, শীঘ্ৰে দলংখন পুণৰ নিৰ্মাণ কৰি পথটো সূচল কৰি তোলক ।
এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "চিলে পঞ্চায়তৰ এই আমাৰ ওৰাংচুক গাঁৱৰ ব্ৰীজখন ভাঙি গ'ল । ভঙাৰ ফলত আমাৰ ৫-৬ খন গাঁৱৰ বহুত অসুবিধা হৈছে । স্কুলত যোৱা ল'ৰা-ছোৱালীৰ কাৰণেও দিগদাৰ হৈছে আৰু আমাৰ সকলো মানুহৰে অসুবিধা হৈছে ।"