কপিকুলৰ উপদ্ৰৱত জীয়াই থাকিবলৈ সংগ্ৰাম অসমৰ এখন চহৰৰ ৰাইজৰ !

বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰাৰ বিপৰীতে কপিকুলৰ আতংকত বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা হৈছে ৰাইজ ।

Monkeys causing trouble in Titabar, call for forest department to take control
বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত আতংকিত তিতাবৰৰ ৰাইজ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 11:05 PM IST

যোৰহাট: হনুমানৰ ভক্ত হিচাপে পৰিচিত বান্দৰ । কিন্তু এই হনুমান ভক্ত বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া মানুহ ঘৰৰ পৰা অকলশৰে ওলাবলৈ ভয় কৰিবলগা হোৱাৰ লগতে খেতি-বাতি কৰিবলৈ এৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে । এখোপ ওপৰলৈ গৈ এই বান্দৰ জাকটোৱে পোহনীয়া হাঁহ, কুকুৰা নিধন কৰি টোটোলাত থকা চাউল, ধানখিনি উলিয়াই খোৱাৰ এক পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসম মুলুকৰে তিতাবৰত ।

এই বৃহৎ কপিকুলৰ জাকটোৱে চৰকাৰী কাৰ্যালয়, ৰাজহুৱা সা-সম্পত্তি, বাসগৃহ একোৱেই এৰি দিয়া নাই । এফালৰ পৰা কৰি গৈছে ধ্বংস । আনহাতে দিন-ডকাইতৰ দৰে দোকানৰ পৰা সা-সামগ্ৰী লৈ গৈছে এই বৃহৎ বান্দৰ জাকটোৱে । ফলত বান্দৰৰ আতংকত দিশহাৰা হৈ পৰিছে তিতাবৰবাসী ।

বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত আতংকিত তিতাবৰৰ ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

এই বান্দৰৰ জাকটো ইমানে জিংঘাসু হৈ পৰিছে যে বাহিৰলৈ অকলশৰে ওলাবলৈ ভয় কৰা হৈছে মহিলা আৰু কণ কণ ল'ৰা-ছোৱালী । ভয় নকৰা হৈছে লাঠি-জোং আৰু কেটেপালৈ । বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ ভয়ংকৰ হৈ উঠাৰ পিছতো বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "বান্দৰৰ সমস্যাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ গাঁও বিলাকত সমস্যা হৈছে, তেওঁলোকে খেতি কৰিব পৰা নাই । কিন্তু তিতাবৰ চহৰ অঞ্চলত বান্দৰৰ যিটো সমস্যা সেইটো ভয়ানক হৈ পৰিছে । তিতাবৰ নগৰৰ আশে-পাশে থকা ৰাজহুৱা সম্পত্তি ভাঙি শেষ কৰিছে বৃহৎ বান্দৰৰ জাকটোৱে । ইতিমধ্যে চৰকাৰী অনুষ্ঠান, প্ৰেক্ষাগৃহ ভাঙি শেষ কৰিছে । ফলত বান্দৰৰ পৰা কাৰ্যালয়টোত বহাতো দূৰৈৰে কথা, সভা-সমিতি পাতিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে ।"

Monkeys causing trouble in Titabar, call for forest department to take control
চহৰৰ মাজত বান্দৰৰ বিচৰণ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "আনকি বান্দৰ জাকটোৱে পোহনীয়া হাঁহ, কুকুৰা মাৰি, টোটোলাত থকা চাউলখিনিও উলিয়াই খাইছে । এতিয়া এনে পৰ্যায় পাইছে গৈ বান্দৰৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা মহিলা, শিশু বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা হৈছে । তেওঁলোকক দেখিলে চোঁচা লয় বৃহৎ বান্দৰ জাকটোৱে । সেয়েহে ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি এই বান্দৰৰ জাকটোক চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো প্ৰয়োজন । নহ'লে মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

