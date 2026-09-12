অসমত চলিব বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণ, ছয়জনীয়া বিধায়ক গোট গঠন ৰাজ্য চৰকাৰৰ

অসমত চলিব বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণ, ছয়জনীয়া বিধায়ক গোট গঠন ৰাজ্য চৰকাৰৰ
বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণৰ সন্দৰ্ভত অধ্যয়নৰ বাব হিমাচল প্ৰদেশলৈ যাব অসমৰ ছয়গৰাকী বিধায়ক ৷
Published : September 12, 2026 at 8:59 PM IST
হায়দৰাবদ : হনুমানৰ ভক্ত হিচাপে পৰিচিত বান্দৰ । কিন্তু এই হনুমান ভক্ত বান্দৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উপদ্ৰব চলোৱাৰ ফলত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষকৰ ৷ লগতে পৰ্যটকস্থলীসমূহ যেনে মন্দিৰত দিনক দিনে বান্দৰৰ বংশ বৃদ্ধিয়ে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ ভিন্ন সময়ত মহিলাক আক্ৰমণ কৰি আহত কৰিছে বান্দৰে ৷ সমান্তৰালকৈ ভিন্ন প্ৰান্তত কৃষিপথৰা অনিষ্ট কৰি আহিছে ৷
সেয়ে বিষয়টো শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বাজেট অধিৱেশনত উত্থাপন কৰিছিল শাসকীয় পক্ষকৰ এগৰাকী বিধায়কে ৷ হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ সমান্তৰালকৈ বান্দৰৰ উপদ্ৰৱৰ সন্দৰ্ভত বিধানসভাৰ মজিয়াটো চলা আলোচনাৰ পাছতে চৰকাৰে কিছু পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷
সেয়ে বান্দৰৰ সমস্যাৰ পৰা ৰাইজক মুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ যাৰ বাবে বান্দৰ বন্ধ্যাকৰণ দৰে পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ চলিত বৰ্ষৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া ৷ সেই মৰ্মে অসম চৰকাৰে ছয়গৰাকী বিধায়কক বিশেষ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ ছয়গৰাকী বিধায়কে বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তাৰ অধ্যয়ন কৰিব বা অভিজ্ঞজনৰ পৰামৰ্শ ল'ব ৷
সেয়ে ২৪ ছেপ্টেম্বৰত হিমাচল প্ৰদেশলৈ যাব ছয়জনীয়া বিধায়কৰ দলটো ৷ উল্লেখ্য যে, হিমাচল প্ৰদেশত বিগত ২০ বছৰৰো অধিক কাল বান্দৰ বন্ধ্যাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে চৰকাৰখনে ৷ যাৰ বাবে বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণৰ সন্দৰ্ভত অধ্যয়ন তথা বিতংকৈ জানিবলৈ অসম চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া ছয়জনীয়া বিধায়কৰ দলটো যাব হিমাচল প্ৰদেশলৈ ৷
সেই ছয়জনীয়া বিধায়কৰ দলটোত আছে মৃণাল শইকীয়া, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, ধীৰাজ গোৱালা, প্ৰকাশ দাস, ৰূপেশ গোৱালা আৰু মৃদুল দত্ত ৷ এই কথা উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷
বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণ কি আৰু কেনেকৈ কৰা হয় ?
জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যি দৰে মানুহক বন্ধ্যাকৰণ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে বান্দৰৰ বংশবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে বান্দৰকো বন্ধ্যাকৰণ কৰা হয় ৷ বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়া আছে ৷ সেই সমূহৰ ভিতৰত আছে, প্ৰথমে বান্দৰটো পিঞ্জৰাৱদ্ধ কৰিব লাগিব ৷ তাৰ পাছত পশু চিকিৎসকৰ পৰামাৰ্শ অনুসৰি বান্দৰটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব লাগিব ৷
পিঞ্জৰাৱদ্ধ বান্দৰটোৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে মাইকী বন্দৰ হ'লে গৰ্ভৱতী নেকি সেইটো পৰীক্ষা কৰা হয় চিকিৎসকৰ দ্বাৰা ৷ মতা বান্দৰ হ'লে বৃক্ক পৰীক্ষা কৰা হয়, কোনো ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে নেকি বান্দৰটোৰ ? ইয়াৰ পাছতে নিৰ্দিষ্ট অপাৰেশ্ব'ন কক্ষত পশু চিকিৎসকে বন্ধ্যাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে ৷
ভাৰতৰ কোন কোন ৰাজ্যত বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণ চলি আছে ?
বিশ্বৰ ভিতৰত প্ৰথমে বান্ধৰৰ বন্ধ্যাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো পৰীক্ষা কৰা হৈছিল থাইলেণ্ডত ৷ কিন্তু বান্ধৰৰ বন্ধ্যাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল ভাৰতৰ হিমাচল প্ৰদেশত ৷ ২০০৬ চনত হিমাচল প্ৰদেশত ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰে বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ ৰোধৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিল বন্ধ্যাকৰণ ৷ হিমাচল চৰকাৰৰ তথ্য মতে, ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ২,৭৫৯ টা মতা, ২,৫১৪ টা মাইকী বান্দৰ বন্ধ্যাকৰণ কৰিছে ৷
হিমাচল প্ৰদেশৰ পাছতে ২০১৫চনত উত্তৰাখণ্ডত আৰম্ভ হৈছিল বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণ ৷ ঠিক একেদৰে আগ্ৰাৰ তাজমহল দৰ্শনৰ বাবে অহা পৰ্যটকক মহিলাক আক্ৰমণৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰেও প্ৰায় সাত বছৰৰ পূৰ্বে বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণ আৰম্ভ কৰিছিল ৷ এইবাৰ অসমতো আৰম্ভ হ'ব বান্দৰ বন্ধ্যাকৰণ ব্যৱস্থা ৷
লগতে পঢ়ক:ধুৱাহাট বেলগুৰি থানৰ কীৰ্তনঘৰত ঢিমিক-ঢামাককৈ জ্বলি আছে এগছি বন্তি