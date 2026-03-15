মঘাই ওজা দিৱস পালন; ঢুলীয়া ৰঞ্জিত গগৈক ষষ্ঠদশ বাৰ্ষিক মঘাই ওজা বঁটা প্ৰদান

মঘাই ওজা দিৱস পালন; ঢুলীয়া ৰঞ্জিত গগৈক ষষ্ঠদশ বাৰ্ষিক মঘাই ওজা বঁটা প্ৰদান
Published : March 15, 2026 at 7:43 PM IST
যোৰহাট : ‘‘ঢোলেটি বাবলৈ তিনিটি আঙুলি, মাজৰটি আঙুলি লৰে, কালিৰে পৰা ভাত নাইকিয়া কাছুটি সুলকি পৰে ৷’’ এইদৰে ঢোলত যাদু তুলি খলকনি তুলিছিল গণশিল্পী মঘাই ওজায়ে ৷ দেওবাৰে অসমৰ চহকী লোকবাদ্য ঢোলৰ যাদুকৰ 'গণশিল্পী' মঘাই ওজাৰ ষষ্ঠদশ মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে যোৰহাটত 'মঘাই ওজা' দিৱস পালন কৰা হয় ৷
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, যোৰহাট জিলা সমিতি উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত 'মঘাই ওজা' দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ দেওবাৰ যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহত অনুষ্ঠিত এক আড়ম্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানতে জনপ্ৰিয় ঢুলীয়া শিল্পী ৰঞ্জিত গগৈক ষষ্ঠদশ বাৰ্ষিক মঘাই ওজা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ বঁটাত আছে এখন মানপত্ৰ, গামোচা, চেলেং, জাপি, সঁফুৰা আৰু নগদ ধন ৷
বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি পলাশ চাংমাই কয়, "ৰজাঘৰে গণশিল্পীগৰাকীক যিদৰে সন্মান আৰু স্বীকৃতি দিব লাগিছিল সেয়া দিয়া ব্যৱস্থা নকৰিলে ৷"
প্ৰতিবছৰ দৰে এইবছৰো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মঘাই ওজা দিৱস পালন কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি চাংমাইয়ে কয়, "মঘাই ওজাক ক’ৰবাত যদি জীয়াই ৰাখিব চেষ্টা কৰিছে,সেয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰাই কৰা হৈছে ৷ মঘাই ওজা সমাধি ক্ষেত্ৰ জৰাৰ্জীণ অৱস্থাত আছিল ৷ সেয়াও পৰিষদে নিৰ্মাণ কৰিলে ৷ এইবাৰ বিহুৱা শিল্পী ৰঞ্জিত গগৈক এই বৰ্ষৰ মঘাই ওজা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ মঘাই ওজা বাবে চৰকাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট কৰিব লগীয়া আছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো যিদৰে নমস্য ব্যক্তিসকলৰ নামত অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তোলা হৈছে ৷ ঠিক সেইদৰে মঘাই ওজা নামত যোৰহাটত এখন সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয়ত এখনকৈ আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৷ মঘাই ওজা নামত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো এক বঁটা প্ৰৰ্বতন কৰিব লাগে ৷"
আনহাতে হাৰ্থথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু জুবিন ক্ষেত্ৰক লৈ চৰকাৰে অবহেলাৰ অভিযোগ তুলি চাংমাইয়ে কয়, "প্ৰাণশিল্পী জুবিন গাৰ্গক লৈ চৰকাৰে অৱহেলা কৰিছে ৷ কৰো বুলিলে চৰকাৰে সকলো কৰিব পাৰে ৷ লগতে তেওঁ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ বাবে মাত্ৰ ১০ বিঘা মাটি কম হৈছে ৷ ১০০বিঘা মাটিত জুবিন ক্ষেত্ৰৰ হ'ব লাগে ৷ য'ত থাকিব লাগে জুবিন গাৰ্গৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি, তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজী আৰু অন্যান্য দিশসমূহ ৷"