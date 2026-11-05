দীপাৱলীৰ আধুনিক উপাদানে অন্ধকাৰ নমাইছে মৃৎশিল্পীৰ জীৱনলৈ; তথাপিও পৰম্পৰা ৰক্ষাত ব্যস্ত ৰীণা-সায়নী

দীপাৱলীৰ আধুনিক উপাদানে অন্ধকাৰ নমাইছে মৃৎশিল্পীৰ জীৱনলৈ; তথাপিও পৰম্পৰা ৰক্ষাত ব্যস্ত ৰীণা-সায়নী
মানুহে লাইটবোৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে । মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । মাটিৰ চাকি শুদ্ধ বস্তু । এয়া তেওঁলোকৰ অতি সৰল আহ্বান ।
Published : November 5, 2026 at 7:32 PM IST
বঢ়মপুৰ : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথোঁ দুটা দিন বাকী । দীপাৱলীক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি । পোহৰৰ উৎসৱক আদৰিবলৈ সকলো ব্যস্ত হৈ পৰাৰ সময়তে কঠীয়াতলিত মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণত দিনে-নিশাই স্থানীয় মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
দীপাৱলীৰ সৈতে মৃৎশিল্পীৰ সম্পৰ্ক
মৃৎশিল্পীসকলৰ নিপুণ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্ন আকাৰৰ মাটিৰ চাকি । কঠীয়াতলিৰ লুংপুং নিবাসী ৰীণা পাল আৰু সায়নী পাল নামৰ দুগৰাকী মৃৎশিল্পীয়ে বিগত প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে । বছৰ বছৰ ধৰি এই পৰম্পৰাগত শিল্পক আঁকোৱালি লৈ অহা দুয়োগৰাকী মহিলাই দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত অধিক ব্যস্ততাৰে চাকি নিৰ্মাণত মনোনিবেশ কৰিছে ।
আধুনিক বৈদ্যুতিক সামগ্ৰীয়ে অন্ধকাৰ নমাইছে মৃৎশিল্পীৰ জীৱনত
কিন্তু সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জাৰ প্ৰচলন বৃদ্ধিৰ ফলত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা । ইয়াৰ পৰিণতিত পৰম্পৰাগত মৃৎশিল্পৰ সৈতে জড়িত শিল্পীসকলৰ জীৱন-জীৱিকালৈ নামি আহিছে অনিশ্চয়তা । তথাপিও পুৰণি পৰম্পৰাক জীয়াই ৰখাৰ আশাৰে মৃৎশিল্পীসকলে অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টা ।
মৃৎশিল্পীৰ মৰ্মবেদনা
এই ক্ষেত্ৰত ৰীণা পাল নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এনেদৰে কয়, "মই এই কাম কৰা ৩০ বছৰ হ'ল । উপাৰ্জন সিমান ভাল নহয় । বছৰত ২০-২৫ হাজাৰমান বনাওঁ । দেহাটো ভালে থাকিলে বনাব পাৰোঁ; দেহাটো বেয়া থাকিলে বনাব নোৱাৰোঁ । মাটিৰ চকিবোৰৰ ব্যৱহাৰ কমি গৈছে । আজিকালি মানুহে ইলেক্ট্ৰিক লাইটবোৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে ।"
মাটিৰ চাকিৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । মাটিৰ চাকি শুদ্ধ বস্তু । ইলেক্ট্ৰিক লাইট, মম এইবোৰ শুদ্ধ বস্তু নহয় । বছৰটোত ২০ হাজাৰ মাটিৰ চাকি বেচিলে ১৪ হাজাৰমান টকা পাওঁ । এইবাৰ দেৱালীত ১০ হাজাৰ চাকি নগাঁৱত বেচিলোঁ । বাকী ৮ হাজাৰমান ঘৰত আছে । ইয়াকে কৰি এটা ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালীক পোহপাল দি আছোঁ । মোৰ ব্যৱসায় এইটোৱেই । ইয়াকে কৰি চলি আছোঁ । চৰকাৰৰ পৰা বিশ্বকৰ্মা আঁচনিত এখন চাক পাইছোঁ ।"
পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গৈছে সায়নী পালে
আনহাতে, আন এগৰাকী মৃৎশিল্পী সায়নী পালে কয়, "আমাৰ পৰিয়ালে অতীজৰে পৰা এই কাম কৰি আছে । মোৰ বয়স ৬০ বছৰ । বহু পূৰ্বৰে পৰাই এই কাম কৰি আছোঁ । কোনো চৰকাৰী আঁচনি পোৱা নাই । বৃদ্ধ পেঞ্চন পাইছিলোঁ, কাটি দিলে । মই বছৰটোত এক লাখমান চাকি বনাওঁ । ইয়াৰে মই পৰিয়াল পোহপাল দিব নোৱাৰোঁ । আমাৰ আন দোকানো আছে । এইটো মোৰ নিজা খৰচহে ।"
দীপাৱলীৰ বজাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এইবাৰ দীপাৱলীত ৩০ হাজাৰ চাকি বেচিছোঁ । সকলো নগাঁৱত দিওঁ ।"
এফালে দীপাৱলীৰ পোহৰেৰে ঘৰ-দুৱাৰ উজলাই তোলাৰছ প্ৰস্তুতি, আনফালে পৰম্পৰাগত জীৱিকা জীয়াই ৰখাৰ সংগ্ৰাম। মাটিৰ চাকিৰ পোহৰ কেৱল
ৰাইজলৈ আহ্বান
দীপাৱলী কেৱল সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীকেই নহয়, ই আমাৰ ঐতিহ্য, পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰো এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । সেয়েহে এই দীপাৱলীত বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জাৰ সমান্তৰালভাৱে মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰ কৰি থলুৱা মৃৎশিল্পীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত শিল্পক জীয়াই ৰখাত সহায় কৰিবলৈ সকলোৰি প্ৰতি এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে আহ্বান জনাইছে ।
দীপাৱলী, মাটিৰ চাকি আৰু ঐতিহ্য-পৰম্পৰা
উল্লেখ্য যে দীপাৱলীৰ সময়ত মাটিৰ চাকি জ্বলোৱাৰ এক ঐতিহ্য, পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতি তাহানিৰ দিনৰে পৰা অসমত চলি আহিছে । এই মাটিৰ চাকিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে পৰিৱেশ আৰু অৰ্থনীতিৰ সম্পৰ্ক । কিয়নো আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জাৰ বিপৰীতে মাটিৰ চাকি হৈছে পৰিৱেশ অনুকূল । অৰ্থাৎ মাটিৰ চাকি জ্বলাই পোহৰৰ উৎসৱ উদযাপনৰ সময়ত পৰিৱেশৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰে ।
আনহাতে, দীপাৱলীৰ সময়ত অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ মৃৎশিল্পীয়ে এক স্থায়ী উপাৰ্জনৰ পথ লাভ কৰে । দীপাৱলীক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে এই শিল্পীসকলৰ কুটীৰ উদ্যোগৰ অৰ্থনীতি গঢ়ি উঠে । এই মৃৎশিল্পীসকলে মাটিৰ চাকিৰ জৰিয়তে বছৰটোৰ বাবে অতিৰিক্ত উপাৰ্জনৰ সন্ধান কৰে । কিন্তু বৰ্তমান আধুনিক বৈদ্যুতিক সৰঞ্জামৰ পয়োভৰৰ বাবে এইসকল স্থানীয় উদ্যোগীৰ অৰ্থনীতিত আঘাত পৰিছে ।
অসমীয়া সমাজ জীৱনত মাটিৰ চাকিৰ আদৰ
ঘনঘোৰ অন্ধকাৰ নেওচি পোহৰৰ জয়গান গাবলৈ অসমৰ গাঁৱে-ভূঞে, চহৰে-নগৰে দীপাৱলী উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলে । ঘৰ-পদূলি, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান আদি লাইটৰ মালাৰে সজোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমানো অসমীয়া সমাজ জীৱনত থলুৱা মাটিৰ চাকিৰ আদৰ অটুট আছে ।
অসমৰ দীপাৱলীৰ এক চহকী ঐতিহ্য আছে । ইতিহাসবিদসকলৰ মতে, আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ দিনৰে পৰা ৰংপুৰ, গড়গাঁও আদিকে ধৰি উজনি অসমৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহত দ্বীপান্বিতাৰ দিনা হাজাৰ হাজাৰ চাকি জ্বলাই ৰাজ্যৰ মংগল কামনা কৰা হৈছিল । সেই ঐতিহাসিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজিও অসমবাসীয়ে পদূলিয়ে পদূলিয়ে কলগছ পুতি থলুৱা মৃৎশিল্পীয়ে তৈয়াৰ কৰা মাটিৰ চাকি জ্বলাই এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
বৰ্তমান সময়ত মাটিৰ চাকিৰ গুৰুত্ব
বৰ্তমান সময়ত আধুনিক ফটকা আৰু কৃত্ৰিম লাইটৰ প্ৰচলন বৃদ্ধি পাইছে যদিও পৰিৱেশ অনুকূল আৰু থলুৱা সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক হিচাপে মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা হ্ৰাস পোৱা নাই । বৰঞ্চ থলুৱা মৃৎশিল্পটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ চৰকাৰ আৰু সচেতন মহলে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপে এই পৰম্পৰাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । মাটিৰ চাকিৰ স্নিগ্ধ আৰু বিশুদ্ধ পোহৰে অসমীয়া সমাজৰ ভাতৃত্ববোধ আৰু সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে ।