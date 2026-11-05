ETV Bharat / state

দীপাৱলীৰ আধুনিক উপাদানে অন্ধকাৰ নমাইছে মৃৎশিল্পীৰ জীৱনলৈ; তথাপিও পৰম্পৰা ৰক্ষাত ব্যস্ত ৰীণা-সায়নী

মানুহে লাইটবোৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে । মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । মাটিৰ চাকি শুদ্ধ বস্তু । এয়া তেওঁলোকৰ অতি সৰল আহ্বান ।

Diwali and life of the potter
দীপাৱলীৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাত ব্যস্ত ৰীণা-সায়নী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2026 at 7:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথোঁ দুটা দিন বাকী । দীপাৱলীক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি । পোহৰৰ উৎসৱক আদৰিবলৈ সকলো ব্যস্ত হৈ পৰাৰ সময়তে কঠীয়াতলিত মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণত দিনে-নিশাই স্থানীয় মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

দীপাৱলীৰ সৈতে মৃৎশিল্পীৰ সম্পৰ্ক

মৃৎশিল্পীসকলৰ নিপুণ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্ন আকাৰৰ মাটিৰ চাকি । কঠীয়াতলিৰ লুংপুং নিবাসী ৰীণা পাল আৰু সায়নী পাল নামৰ দুগৰাকী মৃৎশিল্পীয়ে বিগত প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে । বছৰ বছৰ ধৰি এই পৰম্পৰাগত শিল্পক আঁকোৱালি লৈ অহা দুয়োগৰাকী মহিলাই দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত অধিক ব্যস্ততাৰে চাকি নিৰ্মাণত মনোনিবেশ কৰিছে ।

দীপাৱলীৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাত ব্যস্ত ৰীণা-সায়নী (ETV Bharat Assam)

আধুনিক বৈদ্যুতিক সামগ্ৰীয়ে অন্ধকাৰ নমাইছে মৃৎশিল্পীৰ জীৱনত

কিন্তু সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জাৰ প্ৰচলন বৃদ্ধিৰ ফলত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা । ইয়াৰ পৰিণতিত পৰম্পৰাগত মৃৎশিল্পৰ সৈতে জড়িত শিল্পীসকলৰ জীৱন-জীৱিকালৈ নামি আহিছে অনিশ্চয়তা । তথাপিও পুৰণি পৰম্পৰাক জীয়াই ৰখাৰ আশাৰে মৃৎশিল্পীসকলে অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টা ।

মৃৎশিল্পীৰ মৰ্মবেদনা

এই ক্ষেত্ৰত ৰীণা পাল নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এনেদৰে কয়, "মই এই কাম কৰা ৩০ বছৰ হ'ল । উপাৰ্জন সিমান ভাল নহয় । বছৰত ২০-২৫ হাজাৰমান বনাওঁ । দেহাটো ভালে থাকিলে বনাব পাৰোঁ; দেহাটো বেয়া থাকিলে বনাব নোৱাৰোঁ । মাটিৰ চকিবোৰৰ ব্যৱহাৰ কমি গৈছে । আজিকালি মানুহে ইলেক্ট্ৰিক লাইটবোৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে ।"

Diwali and life of the potter
দীপাৱলীৰ আধুনিক উপাদানে অন্ধকাৰ নমাইছে মৃৎশিল্পীৰ জীৱনলৈ (ETV Bharat Assam)

মাটিৰ চাকিৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । মাটিৰ চাকি শুদ্ধ বস্তু । ইলেক্ট্ৰিক লাইট, মম এইবোৰ শুদ্ধ বস্তু নহয় । বছৰটোত ২০ হাজাৰ মাটিৰ চাকি বেচিলে ১৪ হাজাৰমান টকা পাওঁ । এইবাৰ দেৱালীত ১০ হাজাৰ চাকি নগাঁৱত বেচিলোঁ । বাকী ৮ হাজাৰমান ঘৰত আছে । ইয়াকে কৰি এটা ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালীক পোহপাল দি আছোঁ । মোৰ ব্যৱসায় এইটোৱেই । ইয়াকে কৰি চলি আছোঁ । চৰকাৰৰ পৰা বিশ্বকৰ্মা আঁচনিত এখন চাক পাইছোঁ ।"

পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গৈছে সায়নী পালে

আনহাতে, আন এগৰাকী মৃৎশিল্পী সায়নী পালে কয়, "আমাৰ পৰিয়ালে অতীজৰে পৰা এই কাম কৰি আছে । মোৰ বয়স ৬০ বছৰ । বহু পূৰ্বৰে পৰাই এই কাম কৰি আছোঁ । কোনো চৰকাৰী আঁচনি পোৱা নাই । বৃদ্ধ পেঞ্চন পাইছিলোঁ, কাটি দিলে । মই বছৰটোত এক লাখমান চাকি বনাওঁ । ইয়াৰে মই পৰিয়াল পোহপাল দিব নোৱাৰোঁ । আমাৰ আন দোকানো আছে । এইটো মোৰ নিজা খৰচহে ।"

Diwali and life of the potter
পৰম্পৰা ৰক্ষাত ব্যস্ত সায়নী পাল (ETV Bharat Assam)

দীপাৱলীৰ বজাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এইবাৰ দীপাৱলীত ৩০ হাজাৰ চাকি বেচিছোঁ । সকলো নগাঁৱত দিওঁ ।"

এফালে দীপাৱলীৰ পোহৰেৰে ঘৰ-দুৱাৰ উজলাই তোলাৰছ প্ৰস্তুতি, আনফালে পৰম্পৰাগত জীৱিকা জীয়াই ৰখাৰ সংগ্ৰাম। মাটিৰ চাকিৰ পোহৰ কেৱল

ৰাইজলৈ আহ্বান

দীপাৱলী কেৱল সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীকেই নহয়, ই আমাৰ ঐতিহ্য, পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰো এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । সেয়েহে এই দীপাৱলীত বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জাৰ সমান্তৰালভাৱে মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰ কৰি থলুৱা মৃৎশিল্পীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত শিল্পক জীয়াই ৰখাত সহায় কৰিবলৈ সকলোৰি প্ৰতি এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে আহ্বান জনাইছে ।

দীপাৱলী, মাটিৰ চাকি আৰু ঐতিহ্য-পৰম্পৰা

উল্লেখ্য যে দীপাৱলীৰ সময়ত মাটিৰ চাকি জ্বলোৱাৰ এক ঐতিহ্য, পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতি তাহানিৰ দিনৰে পৰা অসমত চলি আহিছে । এই মাটিৰ চাকিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে পৰিৱেশ আৰু অৰ্থনীতিৰ সম্পৰ্ক । কিয়নো আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জাৰ বিপৰীতে মাটিৰ চাকি হৈছে পৰিৱেশ অনুকূল । অৰ্থাৎ মাটিৰ চাকি জ্বলাই পোহৰৰ উৎসৱ উদযাপনৰ সময়ত পৰিৱেশৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰে ।

আনহাতে, দীপাৱলীৰ সময়ত অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ মৃৎশিল্পীয়ে এক স্থায়ী উপাৰ্জনৰ পথ লাভ কৰে । দীপাৱলীক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে এই শিল্পীসকলৰ কুটীৰ উদ্যোগৰ অৰ্থনীতি গঢ়ি উঠে । এই মৃৎশিল্পীসকলে মাটিৰ চাকিৰ জৰিয়তে বছৰটোৰ বাবে অতিৰিক্ত উপাৰ্জনৰ সন্ধান কৰে । কিন্তু বৰ্তমান আধুনিক বৈদ্যুতিক সৰঞ্জামৰ পয়োভৰৰ বাবে এইসকল স্থানীয় উদ্যোগীৰ অৰ্থনীতিত আঘাত পৰিছে ।

Diwali and life of the potter
পৰম্পৰা ৰক্ষাত ব্যস্ত ৰীণা পাল (ETV Bharat Assam)

অসমীয়া সমাজ জীৱনত মাটিৰ চাকিৰ আদৰ

ঘনঘোৰ অন্ধকাৰ নেওচি পোহৰৰ জয়গান গাবলৈ অসমৰ গাঁৱে-ভূঞে, চহৰে-নগৰে দীপাৱলী উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলে । ঘৰ-পদূলি, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান আদি লাইটৰ মালাৰে সজোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমানো অসমীয়া সমাজ জীৱনত থলুৱা মাটিৰ চাকিৰ আদৰ অটুট আছে ।

অসমৰ দীপাৱলীৰ এক চহকী ঐতিহ্য আছে । ইতিহাসবিদসকলৰ মতে, আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ দিনৰে পৰা ৰংপুৰ, গড়গাঁও আদিকে ধৰি উজনি অসমৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহত দ্বীপান্বিতাৰ দিনা হাজাৰ হাজাৰ চাকি জ্বলাই ৰাজ্যৰ মংগল কামনা কৰা হৈছিল । সেই ঐতিহাসিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজিও অসমবাসীয়ে পদূলিয়ে পদূলিয়ে কলগছ পুতি থলুৱা মৃৎশিল্পীয়ে তৈয়াৰ কৰা মাটিৰ চাকি জ্বলাই এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।

বৰ্তমান সময়ত মাটিৰ চাকিৰ গুৰুত্ব

বৰ্তমান সময়ত আধুনিক ফটকা আৰু কৃত্ৰিম লাইটৰ প্ৰচলন বৃদ্ধি পাইছে যদিও পৰিৱেশ অনুকূল আৰু থলুৱা সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক হিচাপে মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা হ্ৰাস পোৱা নাই । বৰঞ্চ থলুৱা মৃৎশিল্পটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ চৰকাৰ আৰু সচেতন মহলে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপে এই পৰম্পৰাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । মাটিৰ চাকিৰ স্নিগ্ধ আৰু বিশুদ্ধ পোহৰে অসমীয়া সমাজৰ ভাতৃত্ববোধ আৰু সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে ।

লগতে পঢ়ক :পোহৰৰ চাকিগছি জ্বলাবলৈ নেহা কুমাৰীয়ে সাজু কৰিছে হস্তনিৰ্মিত মমবাতিৰ ষ্টেণ্ড
লগতে পঢ়ক :দীপাৱলীৰ বাবে পৰিৱেশ অনুকূল আৰু পৰম্পৰাগত সামগ্ৰীৰে সাজু বৰপেটাৰ থলুৱা আতচবাজী উদ্যোগ

TAGGED:

DIWALI AND LIFE OF THE POTTER
DIWALI 2026
REENA SAYANI PRESERVING TRADITION
দীপাৱলী আৰু মৃৎশিল্পী
মৃৎশিল্পী ৰীণা পাল সায়নী পাল

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.