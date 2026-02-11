গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনত বিলাসী হোটেলৰ সুবিধা : ৰে'ল বিভাগৰ অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা
গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনত অত্যাধুনিক শ্লিপিং পড মুকলি । লাভ কৰিব সীমাহীন আৰাম আৰু খাদ্যৰ অপৰিসীম সম্ভাৰ ।
Published : February 11, 2026 at 8:10 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনৰ যাত্ৰীৰ বাবে সুখবৰ । এতিয়াৰে পৰা ৰে'লৰ অপেক্ষাত ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি যাত্ৰীসকলে ৰে'ল ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মত বিৰক্তিকৰ অপেক্ষা কৰিব নালাগে । কিয়নো যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষৰ অধীনত গৃহম ফুড এণ্ড হোটেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে পৰিচালনা কৰা গৃহম ট্ৰানজিট ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰে'ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে যাত্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰে । য'ত পৰিষ্কাৰ, নিৰাপদ আৰু আৰামদায়ক বিশ্রামৰ বাবে আধুনিক লাউঞ্জ আৰু শ্লিপিং পডৰ সুবিধা আছে । পশ্চিমবংগৰ হাওৰা ষ্টেচনত যাত্ৰীৰ বাবে দুটাকৈ অত্যাধুনিক এনে ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছত ৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনত এনে সুবিধাবোৰ যাত্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ।
কেনেধৰণৰ সুবিধা আছে এই গৃহম ট্ৰানজিটত
এই সন্দৰ্ভত গৃহম ট্ৰানজিটৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা অসীম দেৱনাথে কয়, "৯ ফেব্ৰুৱাৰীত যাত্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা গৃহম ট্ৰানজিটত আধুনিক লাউঞ্জ, ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু শ্লিপিং পডৰ ব্যৱস্থা আছে । শ্লিপিং পডত যাত্ৰীসকলে নিশা কটাব পাৰিব । ১৪ টা শ্লিপিং পডত পৰিয়াল এটা সুন্দৰকৈ থাকিব পাৰিব । আনহাতে, আঠটা ছিংগল পড আছে । য'ত সমূহীয়া বাথৰূমৰ ব্যৱস্থা থকাৰ উপৰি মহিলাৰ বাবে চেঞ্জিং ৰূম আছে । শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত এই শ্লিপিং পডৰ ভিতৰত টিভি, অত্যাধুনিক লাইটিং আদিৰ ব্যৱস্থা আছে । কাম কৰিবৰ বাবে বিশেষ ঠাই আছে । তদুপৰি মাছাজ চেয়াৰ, কনফাৰেন্স ৰূমৰ ব্যৱস্থা আছে ।
শ্লিপিং পডবোৰৰ বাবে ভাৰা কিমান আৰু কেনেদৰে বুকিং কৰিব পাৰিব ?
দেৱনাথে কয়, "গৃহম ট্ৰানজিটত অত্যাধুনিক লাউঞ্জত জিৰণি ল'বলৈ হ'লে প্ৰতিঘণ্টাত ৫০ টকাকৈ আদায় দিব লাগিব । শ্লিপিং পডবোৰ ন্যূনতম ৮০০ টকাৰ পৰা ৪০০০ টকা পৰ্যন্ত আছে । য'ত ১২ ঘণ্টালৈ বিশ্ৰাম কৰিব পাৰিব । এই শ্লিপিং পডবোৰৰ মূল্য অলপ ৰেহাই কৰাৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰা হৈছে । আৰম্ভণিৰে পৰা গ্ৰাহকৰ ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ ।"
কেনেধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আছে
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "২৪ ঘণ্টাই নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে । ৰে'ল আৰক্ষী আৰু আৰ পি এফৰ পৰা ভাল সহযোগিতা লাভ কৰিছোঁ । সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই । ২৪ ঘণ্টাই আমাৰ এই সুবিধা যাত্ৰীৰ বাবে থাকিব । পুৱা ৫ বজাৰ পৰা ৰাতি ১২ বজালৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা থাকিব ।"
কেনেদৰে বুকিং কৰিব শ্লিপিং পড
গৃহম ট্ৰানজিটৰ আন এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "শ্লিপিং পডবোৰ ৱেবছাইটত অনলাইন বা অফলাইন বুকিং কৰাৰ লগতে ফোন কৰিও বুকিং কৰিব পাৰিব । ৰে'লৰ সংৰক্ষিত (ৰিজাৰ্ভেচন) টিকট থকাসকলে পড বুকিং কৰিব পাৰিব । বুকিঙৰ সময়ত ৰে'লৰ সংৰক্ষিত টিকট দিব লাগিব । লাউঞ্জত টিকট নহ'লেও বুকিং কৰিব পাৰিব ।"