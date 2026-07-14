মৰিগাঁৱত ৩ বছৰেই সম্পূৰ্ণ নহ'ল ২৫ লাখ টকীয়া আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ

মৰিগাঁৱত ৩ বছৰেই সম্পূৰ্ণ নহ'ল ২৫ লাখ টকীয়া আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ
২০২৩ চনৰ জানুৱাৰীতে আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল ।
Published : July 14, 2026 at 11:52 AM IST
মৰিগাঁও: চৰকাৰে শিশু শিক্ষা আৰু পুষ্টি সাধনৰ বাবে লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ আঁচনি হাতত লৈছে । ইয়াৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ ফলকো আঁৰি দিছে । পিছে মৰিগাঁৱত এনে এটি গৃহৰ নিৰ্মাণকাৰ্য তিনি বছৰেই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ।
মৰিগাঁও জিলাৰ কপিলী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনত উন্নয়নৰ বিপৰীত ছবিহে প্ৰতিফলিত হৈছে ।
প্ৰকল্পটোৰ অধীনস্থ চৰাইবাহীৰ আহোমগাঁৱত ২৫ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰটো বিগত তিনি বছৰে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাত গৃহটো ভূত বঙলালৈ পৰ্যবসিত হৈছে । ফলত এতিয়া অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশুসকলৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে ।
২৫ লাখ টকীয়া আঁচনিৰ পুতৌলগা অৱস্থা :
বিগত ২০২৩ চনৰ জানুৱাৰীতে এই চৰাইবাহী আহোমগাঁও আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হৈছিল । বিভাগীয় উদাসীনতা আৰু মইমতালিৰ বাবেই সুদীৰ্ঘ ৩ বছৰ ৬ মাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহ’ল । লাখ টকীয়া চৰকাৰী গৃহটো আধৰুৱা হৈ পৰি থকাৰ বাবে বৰ্তমান অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশুসকলক এটা স্থানীয় প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ বাৰাণ্ডাতে বহুৱাই শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলগীয়া হৈছে।
বাৰাণ্ডাতেই শিক্ষাগ্ৰহণ :
কণ কণ শিশুসকলে মুকলি বাৰাণ্ডাত গৰম আৰু ধূলি-বালিৰ মাজত শিশুসকলে পাঠগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হোৱা কাৰ্যই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম ব্যৰ্থতাকে প্ৰমাণ কৰিছে ।
স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, কপিলী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ একাংশ বিষয়াৰ গুৰুত্বহীনতাৰ বাবেই চৰকাৰী আঁচনিখনে এইদৰে পুতৌলগা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । কেৱল চৰাইবাহীৰে নহয়, কপিলী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ এলেকাধীন প্ৰায় প্ৰতিটো আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য এনেদৰে আধৰুৱা হৈ পৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
এই সমগ্ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লেহেমীয়া গতি আৰু অনিয়মৰ আঁৰত কোন ঠিকাদাৰ জড়িত আছে সেই লৈ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়,এই অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰটো চৰকাৰে আমাক দিলে সঁচা,পিছে আজিলৈকেহে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল । গৃহটো আধৰুৱা হৈ থকাত আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ ভৱিষ্য়ত অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে । এতিয়া ল'ৰা-ছোৱালীসকলে এলপি স্কুলৰ পুৰণি গৃহৰ বাৰাণ্ডাতেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। সেইবাবে চৰকাৰক এই গৃহটো অতিশীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ।"
লগতে পঢ়ক:অসমৰ বিপন্ন চৰাইৰ সংৰক্ষণৰ পদক্ষেপ : অসমৰ দুষ্প্ৰাপ্য চৰাই শীৰ্ষক গ্ৰন্থ উন্মোচন
বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, পকী পথ একোৱেই নাই: কৰৈবাৰীত উন্নয়নৰ প্ৰতীক্ষা