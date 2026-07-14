ETV Bharat / state

মৰিগাঁৱত ৩ বছৰেই সম্পূৰ্ণ নহ'ল ২৫ লাখ টকীয়া আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ

২০২৩ চনৰ জানুৱাৰীতে আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল ।

Model Anganwadi Centre in Ahomgaon Morigaon
৩ বছৰেই সম্পূৰ্ণ নহ'ল ২৫ লাখ টকীয়া আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: চৰকাৰে শিশু শিক্ষা আৰু পুষ্টি সাধনৰ বাবে লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ আঁচনি হাতত লৈছে । ইয়াৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ ফলকো আঁৰি দিছে । পিছে মৰিগাঁৱত এনে এটি গৃহৰ নিৰ্মাণকাৰ্য তিনি বছৰেই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ।

মৰিগাঁও জিলাৰ কপিলী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনত উন্নয়নৰ বিপৰীত ছবিহে প্ৰতিফলিত হৈছে ।

৩ বছৰেই সম্পূৰ্ণ নহ'ল ২৫ লাখ টকীয়া আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰকল্পটোৰ অধীনস্থ চৰাইবাহীৰ আহোমগাঁৱত ২৫ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰটো বিগত তিনি বছৰে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাত গৃহটো ভূত বঙলালৈ পৰ্যবসিত হৈছে । ফলত এতিয়া অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশুসকলৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে ।

২৫ লাখ টকীয়া আঁচনিৰ পুতৌলগা অৱস্থা :

Model Anganwadi Centre in Ahomgaon Morigaon
৩ বছৰেই সম্পূৰ্ণ নহ'ল ২৫ লাখ টকীয়া আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

বিগত ২০২৩ চনৰ জানুৱাৰীতে এই চৰাইবাহী আহোমগাঁও আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হৈছিল । বিভাগীয় উদাসীনতা আৰু মইমতালিৰ বাবেই সুদীৰ্ঘ ৩ বছৰ ৬ মাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহ’ল । লাখ টকীয়া চৰকাৰী গৃহটো আধৰুৱা হৈ পৰি থকাৰ বাবে বৰ্তমান অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশুসকলক এটা স্থানীয় প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ বাৰাণ্ডাতে বহুৱাই শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলগীয়া হৈছে।

বাৰাণ্ডাতেই শিক্ষাগ্ৰহণ :

Model Anganwadi Centre in Ahomgaon Morigaon
৩ বছৰেই সম্পূৰ্ণ নহ'ল ২৫ লাখ টকীয়া আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

কণ কণ শিশুসকলে মুকলি বাৰাণ্ডাত গৰম আৰু ধূলি-বালিৰ মাজত শিশুসকলে পাঠগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হোৱা কাৰ্যই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম ব্যৰ্থতাকে প্ৰমাণ কৰিছে ।

স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, কপিলী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ একাংশ বিষয়াৰ গুৰুত্বহীনতাৰ বাবেই চৰকাৰী আঁচনিখনে এইদৰে পুতৌলগা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । কেৱল চৰাইবাহীৰে নহয়, কপিলী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ এলেকাধীন প্ৰায় প্ৰতিটো আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য এনেদৰে আধৰুৱা হৈ পৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

এই সমগ্ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লেহেমীয়া গতি আৰু অনিয়মৰ আঁৰত কোন ঠিকাদাৰ জড়িত আছে সেই লৈ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়,এই অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰটো চৰকাৰে আমাক দিলে সঁচা,পিছে আজিলৈকেহে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল । গৃহটো আধৰুৱা হৈ থকাত আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ ভৱিষ্য়ত অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে । এতিয়া ল'ৰা-ছোৱালীসকলে এলপি স্কুলৰ পুৰণি গৃহৰ বাৰাণ্ডাতেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। সেইবাবে চৰকাৰক এই গৃহটো অতিশীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক:অসমৰ বিপন্ন চৰাইৰ সংৰক্ষণৰ পদক্ষেপ : অসমৰ দুষ্প্ৰাপ্য চৰাই শীৰ্ষক গ্ৰন্থ উন্মোচন

বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, পকী পথ একোৱেই নাই: কৰৈবাৰীত উন্নয়নৰ প্ৰতীক্ষা

TAGGED:

আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
মৰিগাঁও
CHILD DEVELOPMENT PROJECT
MODEL ANGANWADI CENTRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.