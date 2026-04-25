দিনত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু নিশা চোৰ; নকল সোণৰ নাওসহ গ্ৰেপ্তাৰ চাৰি
সৰভোগত বেটাৰী চুৰি চক্ৰৰে জড়িত ৪ জনক গ্ৰেপ্তাৰ । ১২ টা লিথিয়াম বেটাৰী জব্দ ।
Published : April 25, 2026 at 10:28 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 10:46 AM IST
বৰপেটা : চোৰৰ অভিনৱ কৌশল । বৰপেটাত চোৰৰ দলে ম'বাইলৰ টাৱাৰসমূহত দিনৰ ভাগত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হিচাপে কাম কৰে । নিশা হোৱাৰ লগে লগে এই টাৱাৰৰ পৰা কৌশলেৰে চুৰি কৰে লিথিয়াম বেটাৰী । এনেদৰে চুৰিকাৰ্য কৰি অৱশেষত চুৰি চক্ৰটো পৰিল আৰক্ষীৰ জালত । জিলাখনত সমানেই চলিছে নকল সোণৰ বেহা ।
সৰভোগত ম'বাইল টাৱাৰৰ বেটাৰী চুৰি :
বৰপেটাৰ সৰভোগত ম'বাইল টাৱাৰৰ বেটাৰী চুৰিত জড়িত বৃহৎ চক্ৰ আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰাৰ পিচতেই এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । এতিয়ালৈকে বেটাৰী চুৰি চক্ৰৰে জৰিত ৪ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে চক্ৰটোৰ পৰা ১২ টাকৈ লিথিয়াম বেটাৰী জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । বৰপেটাৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই সৰভোগ থানাত এখন সংবাদমেলত বেটেৰী চুৰি জড়িত চক্ৰটোৰ বিষয়ে সদৰী কৰে ।
অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই সদৰী কৰা মতে, সৰভোগ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে লিথিয়াম বেটাৰী চুৰিত জড়িত চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই হাউলীৰ ভেৰাগাঁৱৰ চাইফুল ইছলাম, ধানবন্ধা গাঁৱৰ শুকুৰ আলী, বাঘবৰৰ সত্ৰকনৰা গাঁৱৰ মুক্তাৰ মোল্লা আৰু সাহাদত শিকদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতৰ হাজিৰ কৰোৱাত আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়াত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছে ।
চুৰি বেটাৰী ক্ৰয় কৰা গ্ৰাহকক আটক :
টাৱাৰৰ লিথিয়া বেটাৰী চুৰি চক্ৰটোৱে আৰক্ষীক দিয়া স্বীকাৰ কৰা অনুসৰি দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে মোবাইলৰ টাৱাৰসমূহত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হিচাপে কাম কৰাৰ বিপৰীতে নিশা হ'লেই তেওঁলোক নামি পৰে বেটাৰী চুৰি কাৰ্যত । ইপিনে, চুৰি বেটাৰীসমূহ ক্ৰয় কৰা কেইবাজনো গ্ৰাহকক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে সাধপোচ চলাই থকা বুলিও কয় অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ।
অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই কয়, "যোৱা ১৭ এপ্ৰিলত সৰভোগ আৰক্ষী থানাত ম'বাইল টাৱাৰৰ লিথিয়াম বেটাৰী চুৰি সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল । সৰভোগ থানাৰ আৰক্ষীয়ে বিগত এসপ্তাহ ধৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুসন্ধান চলাই কালিলৈকে ১২টা বেটাৰী উদ্ধাৰ কৰে । লগতে ৪ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । ৩৪/২৬ নম্বৰত সৰভোগ থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত চলাই থকা হৈছে ।"
নকল সোণৰ নাওসহ গ্ৰেপ্তাৰ :
এই সংবাদমেলত বৰপেটাৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বৈশ্যই কয় যে ১.৫৮ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ নকল সোণৰ নাওসহ চাৰি অভিযুক্তকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সকলৰ ভিতৰত আছে ওড়িশাৰ দুই গ্ৰাহক । মাটিৰ তলত উদ্ধাৰ হোৱা সোণৰ নাও বিক্ৰীৰ প্ৰৱঞ্চনাৰে ওড়িশাৰ দুই লোকক ফোনযোগে মাতি আনিছিল প্ৰৱঞ্চকে । ধৃত দুই প্ৰৱঞ্চক বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী থানাৰ অন্তৰ্গত গোলাপাৰা গাঁৱৰ ইনজামূল হক আৰু আকিনুৰ ইছলাম ।
আনহাতে ওড়িশাৰ কন্ধামল জিলাৰ বিলামলা গাঁৱৰ চানুৰা অমৰ শেঠ আৰু ৰায়াগড়া জিলাৰ ৰঘুবাৰী গাঁৱৰ খাট্টু সোণা নামৰ সোণৰ নাও ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা লোক দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । সৰভোগৰ ফেহুৰাখোৱা গাঁৱৰ পথৰ দাঁতিত সোণৰ নাওখনৰ দৰ-দাম কৰি থকাৰ সময়তে ৰাইজৰ সহযোগত চাৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সৰভোগ আৰক্ষীয়ে ।
