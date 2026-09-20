ETV Bharat / state

২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে বিধায়ক বিজয় গুপ্তাই, 'মূৰ্খ' আখ্যা শৃংখল চলিহাৰ

জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি অৱশেষত ক্ষমা খুজিলে বিধায়ক বিজয় গুপ্তাই ৷

MLA Vijay Kumar Gupta
অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে বিধায়ক বিজয় গুপ্তাই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 7:39 PM IST

|

Updated : September 20, 2026 at 7:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী তথা হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্য কৰি সামাজিক মাধ্যমত ক্ষমা খুজিবলগীয়া হ'ল বিধায়ক বিজয় গুপ্তাই ৷ উল্লেখ্য যে, ১৯ ছেপ্টেম্বৰ জুবিন দিৱসৰ দিনাই হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে কেইবাটাও বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল বিধায়ক গুপ্তাই ৷

শনিবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ সন্দৰ্ভত বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাছতে দেওবাৰে সামাজিক মাধ্যম যোগে অসমবাসীৰ ৰাইজৰ আগত ক্ষমা খুজে বিধায়ক গুপ্তাই ৷ তেওঁ সামাজিক মাধ্যম যোগে কয়,"মই ৩০,০০০তকৈ অধিক বুলি ক’ব লাগিছিল, কিন্তু ভুলতে ৩,০০০তকৈ অধিক বুলি কৈ পেলালো ।"

তেওঁ লগতে কয়,"এই অনিচ্ছাকৃত ভুলৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। জুবিন অসমৰ আত্মা আৰু হৃদস্পন্দন । তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আৰু ভালপোৱা সদায় আছে । তেওঁৰ সংগীত আৰু ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰি আগন্তুক প্ৰজন্মলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবে মই কাম কৰিব বিচাৰো ।"

আনহাতে বিধায়কগৰাকীয়ে ক্ষমা খোজাৰ পূৰ্বে বিজেপি নেতা তথা গায়ক সীমান্ত শেখৰে সামাজিক মাধ্যমত কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল বিধায়ক গুপ্তাক ৷

গায়ক সীমান্ত শেখৰে সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছিল,"বিধায়ক বিজয় গুপ্তা, প্ৰথমে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰক ৷ তেওঁৰ সংগীত, অৱদান আৰু অসমৰ সমাজ-সংস্কৃতিত তেওঁৰ স্থান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক । তাৰ পিছতহে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখলৈ আহি মন্তব্য কৰক ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"আপুনি বিজেপিৰ হ’ব পাৰে, সেয়া আপোনাৰ ৰাজনৈতিক পৰিচয় । কিন্তু সেই বুলি জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এগৰাকী কিংবদন্তিক লৈ কৰা যিকোনো অজ্ঞতাপূৰ্ণ বা অবিবেচক মন্তব্যক আমি সমৰ্থন কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই । ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধ্বত আছে আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ আবেগ আৰু আমাৰ শিল্পীসকলৰ প্ৰতি সন্মান । জুবিন দাৰ বিষয়ে কথা কওঁতে অন্ততঃ সেই সন্মানখিনি বজাই ৰাখক ।"

আনহাতে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়,"'মিছন চাইনা'ক 'চাইনা মিছন', ৩,০০০তকৈ অধিক গীত গোৱা ইত্যাদিকে ধৰি শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও ভুল তথ্য ৰাজহুৱা স্থানত উপস্থাপন কৰোঁতে কিয় এবাৰো সাৱধান নহ'ল ? অসমৰ সমাজ জীৱনত বিজয় গুপ্তাক সৰি পৰা পাত বুলিও গণ্য নকৰো ।"

তেওঁ লগতে কয়,"প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভাষণৰ কেইটিমান শাৰী পূৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাম নহয় । জুবিনৰ ‘প্ৰকৃত অনুৰাগী’ৰ সংজ্ঞা দিয়া দলটোৱে, মুখ‍্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিয়ক ৷ জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে ন্যূনতম অধ্যয়ন নকৰাকৈ ইমান আত্মবিশ্বাসেৰে ভুল তথ্য বিলাই দিয়া বিজয় গুপ্তা জুবিন গাৰ্গৰ ‘প্ৰকৃত অনুৰাগী’ হয় নে ?"

জুবিন গাৰ্গৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক গুপ্তাই কৰা মন্তব্যক লৈ মাজুলীত শৃংখল চলিহাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

বিজয় গুপ্তাক ‘জধামূৰ্খ’ আখ্যা দি বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা গৰাকীয়ে কয়, "অতি সোনকালে সামাজিকভাৱে ক্ষমা খোজাক, নহ’লে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জে’ললৈ প্ৰেৰণ কৰক । জুবিন গাৰ্গ জনতাৰ মানুহ, তেওঁৰ কাষলৈ জনতা গৈছে, তাতকৈ গৌৰৱৰ কথা একো হ’ব নোৱাৰে ।"

বিধায়ক বিজয় গুপ্তাক 'মূৰ্খ' আখ্যা শৃংখল চলিহাৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়,"জুবিন গাৰ্গে নিজে কোৱাৰ দৰেই মন্ত্ৰী-বিধায়কবোৰ পাপৰহে মাত্ৰ ৷ তেওঁলোক নাথাকিলেও জনতা সদায় জুবিনৰ লগত আছে । জুবিনে যদি ন্যায় নাপায়, যিটো আন্দোলন হ’ব অসমত, অসম চৰকাৰে ভাবিবই নোৱাৰিব । আমি এইকাৰণে কৈছো অতিশীঘ্ৰে এনকাউণ্টাৰ কৰি অসমৰ মানুহক ভাল খবৰ দিয়ক ।"

লগতে পঢ়ক : চাপৰত ৩২০০ মেগাৱাটৰ আদানী শক্তি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

Last Updated : September 20, 2026 at 7:55 PM IST

TAGGED:

হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ
বিধায়ক বিজয় গুপ্তা
শৃংখল চলিহা
সীমান্ত শেখৰ
MLA VIJAY KUMAR GUPTA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.