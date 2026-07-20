বিধায়কৰ তৎপৰতাত কৃত্ৰিম বানৰ পৰা মুক্তি পালে ক্ষেত্ৰী-ডিমৰীয়াবাসীয়ে

বিধায়কৰ তৎপৰতাত কৃত্ৰিম বানৰ পৰা মুক্তি পালে ক্ষেত্ৰী-ডিমৰীয়াবাসীয়ে
পাহাৰৰ পৰা নামি অহা তীব্ৰ ধলে সৃষ্টি কৰা অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ পৰা অৱশেষত উদ্ধাৰ পালে ক্ষেত্ৰী-ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে ৷
Published : July 20, 2026 at 4:32 PM IST
সোণাপুৰ: নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ তীব্ৰ ধলে সৃষ্টি কৰা কৃত্ৰিম বানৰ অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ পৰা অৱশেষত উদ্ধাৰ পালে ক্ষেত্ৰী, ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে ।
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অঞ্চলসমূহৰ জুৰি আৰু দোংসমূহ ওফন্দি উঠাৰ লগতে অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ আম্প্ৰী নৈৰ পানীৰ তীব্ৰ সোঁতে বাৰকাছৰং গাঁও আৰু মেঘালয় সংযোগী কাঠৰ দলংখন উটুৱাই নিয়ে ৷ ইপিনে, পাহাৰীয়া ধলে ক্ষেত্ৰী-ডিমৰীয়া অঞ্চল প্লাৱিত কৰাৰ লগতে বিশেষকৈ ধৰবাম উলনীত প্ৰায় ডেৰ শতাধিক লোকৰ বাসগৃহ বুৰাই পেলাইছে ৷
বিধায়কৰ তৎপৰতা আৰু প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান
ভুক্তভোগী ৰাইজে ডিমৰীয়া বিধায়ক ডঃ তপন দাসক বিষয়টো অৱগত কৰাৰ লগে লগেই তেওঁ তৎমুহূৰ্ততে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । বিধায়কগৰাকীৰ নিৰ্দেশত জিলা প্ৰশাসনৰ লোক, গড়কাপ্তানী বিভাগ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ আৰু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । ৰাইজৰ ক্ষোভ আৰু সমস্যাৰ কথা বুজি লৈ অৱশেষত এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে বন্ধ কৰি থোৱা পানী যোৱা প্ৰাকৃতিক পথটো খান্দি মুকলি কৰি দিয়া হয় । লগে লগে অঞ্চলটোত পানী হ্ৰাস পায় ৷
এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক ডঃ তপন দাসে কয়, "ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এই অঞ্চলটো প্লাবিত হৈছে । এটা প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা দোং আছিল, যিটো এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে বন্ধ কৰি থৈছিল । সমগ্ৰ অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলো । প্ৰশাসন আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়াসকলক লগত লৈ বন্ধ হৈ থকা পথটো খান্দি মুকলি কৰা হৈছে । ৰাইজৰ স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা ঘূৰাই অনা আৰু কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ এক স্থায়ী সমাধানৰ বাবে সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই নিৰ্দেশ দিছো ।"
ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে কৃত্ৰিম বান
স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, বাৰিষাৰ সময়ত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানী প্ৰাকৃতিকভাৱে বৈ যোৱা এটা দোং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ পশ্চিম উলনীস্থিত এটা বাইক ডীলাৰ প্ৰতিষ্ঠানে বন্ধ কৰি ৰাখিছিল । ইয়াৰ ফলতেই পানী উপচি পৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক জটিল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । বিগত বছৰতো একেটা সমস্যাৰ বাবে ৰাইজে বিভিন্ন বিভাগক অৱগত কৰিছিল যদিও কোনো কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ প্ৰতি কাণসাৰ দিয়া নাছিল ।
ইফালে দীৰ্ঘদিনীয়া জলবন্দী সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাই বিধায়কক ধন্যবাদ দিলে ৰাইজে ৷ এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই কয়, "দীৰ্ঘদিনে বৰষুণ দিলেই আমাৰ অঞ্চলটো কৃত্ৰিম বান হৈ বুৰ গৈছিল । বাইক ডীলাৰ খুলি ইয়াৰ মালিকে পানী যোৱা প্ৰাকৃতিক পথটো বন্ধ কৰি ৰাখিছিল । ইয়াৰ আগতে বহুত আবেদন-নিবেদন কৰিলো কোনেও নুশুনিলে । কিন্তু এইবাৰ বিষয়টো বিধায়কক জনোৱাৰ লগে লগে বিধায়ক দাস নিজে আহিল আৰু আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিলে ।"
লগতে পঢ়ক:যোৰহাট জিলাত বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ: পশুধনৰ সৈতে বন্যাৰ্তৰ সহাৱস্থান