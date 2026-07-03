ETV Bharat / state

​কৃষকৰ ৰূপত বিধায়ক: ট্ৰেক্টৰ চলাই পথাৰত বীজ সিঁচিলে ডঃ তপন দাসে

ডিমৰীয়াত চাপ সহনশীল ধানৰ বীজ সিঁচা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ । পথাৰত ট্ৰেক্টৰ চলাই বীজ সিঁচিলে বিধায়ক ডঃ তপন দাসে ।

MLA Tapan Das as farmer
ট্ৰেক্টৰ চলাই পথাৰত বীজ সিঁচিলে ডঃ তপন দাসে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : ​কৃষিয়েই অসমৰ অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটি আৰু কৃষকসকলৰ সমৃদ্ধিয়েই ৰাজ্যৰ বিকাশৰ মূল চালিকাশক্তি । এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই শুকুৰবাৰে ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ মালয়বাৰীত কামৰূপ মহানগৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত এক আনুষ্ঠানিক চাপ সহনশীল ধানৰ বীজ সিঁচা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ যায় ।

উক্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি আনুষ্ঠানিকভাৱে বীজ সিঁচা কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডঃ তপন দাসে ।

ট্ৰেক্টৰ চলাই পথাৰত বীজ সিঁচিলে ডঃ তপন দাসে (ETV Bharat Assam)

​কৃষকৰ ৰূপত বিধায়ক: পথাৰত ট্ৰেক্টৰ চলাই সিঁচিলে ধানৰ বীজ​

ৰাজনীতিৰ ব্যস্ততাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি আহি সম্পূৰ্ণ কৃষকৰ ৰূপত পথাৰত নামি পৰে বিধায়ক ডঃ তপন দাস । আহাৰৰ এই ভৰ বাৰিষাৰ বতৰত ডিমৰীয়াৰ মালয়বাৰীৰ পথাৰত শুকুৰবাৰে এক ব্যতিক্ৰমী তথা প্ৰেৰণাদায়ক দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰা গ’ল । কোনো সাধাৰণ দিনৰ দৰে নহয়, বৰঞ্চ এজন প্ৰকৃতাৰ্থত খেতিয়কৰ দৰেই পথাৰৰ বোকাত নামি বিধায়কগৰাকীয়ে নিজে ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহাই ধানৰ বীজ সিঁচি কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।

​অসম চৰকাৰৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত ‘ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু পুষ্টি অভিযান (ধান)’ৰ অধীনত এই বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । এই অভিযানৰ অধীনত চাপ সহনশীল ধানৰ বীজ সিঁচা হয় ।

MLA Tapan Das as farmer
পথাৰত বীজ সিঁচাৰ মুহূৰ্তত বিধায়ক তপন দাস (ETV Bharat Assam)

​জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ মোকাবিলা আৰু খাদ্য সুৰক্ষা​

বৰ্তমান সময়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰত্যাহ্বান হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন । এনে জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজতো ৰাজ্যৰ কৃষকসকলক অধিক উৎপাদনক্ষম আৰু সুৰক্ষিত কৃষি ব্যৱস্থাৰ সৈতে সংযুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই চাপ সহনশীল ধানৰ খেতিয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । এনে বৈজ্ঞানিক আৰু সময়োপযোগী পদক্ষেপে বান বা খৰাঙৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়তো কৃষকসকলৰ আয় বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনত খাদ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাতো বিশেষভাৱে সহায় কৰিব ।

MLA Tapan Das as farmer
​বিধায়ক তপন দাসে পথাৰত ট্ৰেক্টৰ চলোৱাৰ মুহূৰ্ত (ETV Bharat Assam)

​কৃষকৰ সৈতে পথাৰৰ আলিত দৈ-চিৰাৰ জুতি

​কেৱল বীজ সিঁচাই নহয়, পথাৰৰ কামৰ মাজতে এজাক কৃষকৰ সৈতে পথাৰৰ আলিত বহি বিধায়কগৰাকীয়ে অত্যন্ত আপোনতাৰে দৈ-চিৰাৰ জুতি লয় । জনপ্ৰিয় বিধায়কগৰাকীক এনেদৰে একেবাৰে কাষত পাই আৰু তেওঁৰ এই সৰলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰে স্থানীয় কৃষক তথা মহিলাসকল । বিধায়কগৰাকীৰ এই তৎপৰতাই পথাৰত থকা খেতিয়কসকলক দুগুণ উৎসাহ যোগায় ।

MLA Tapan Das as farmer
কৃষক হিচাপে পথাৰত জলপানৰ জুতি লোৱাৰ মুহূৰ্ত (ETV Bharat Assam)

​বিধায়ক ডঃ তপন দাসে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমাৰ চৰকাৰখন সদায় কৃষক ৰাইজৰ কাষত আছে । কৃষকসকলৰ যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰতিক্ষণতে আগবাঢ়ি যাব আৰু সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব ।"

কামৰূপ মহানগৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ এই বিশেষ পদক্ষেপ আৰু বিধায়কগৰাকীৰ এনে জনমুখী কাৰ্যই ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ কৃষি খণ্ডক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি স্থানীয় ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি পথাৰত ভূঁই ৰুলে কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই - মন কী বাত
লগতে পঢ়ক :বীজ আৰু সাৰ বিতৰণত বিলম্ব হ’লেই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ কৃষিমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

ডিমৰীয়াৰ বিধায়ক তপন দাস
​কৃষকৰ ৰূপত বিধায়ক তপন দাস
অসম চৰকাৰ কৃষি বিভাগ
ইটিভি ভাৰত অসম
MLA TAPAN DAS AS FARMER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.