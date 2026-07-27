ETV Bharat / state

জাঁজীৰ বানত মৰিয়নীত ৫ হাজাৰ ঘৰ ধ্বংস, ৬ জনৰ মৃত্যু: ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী

মৰিয়নীৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ৷ সহায়ৰ আশ্বাস বন্যাৰ্তক ৷

MLA RUPJYOTI KURMI
জাঁজীৰ বানত মৰিয়নীৰ ৫ হাজাৰ ঘৰ ধ্বংস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 6:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : সোমবাৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মৰিয়নীৰ বান বিধ্বস্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰিলে বন্যাৰ্তৰে মত বিনিময় কৰে ৷ ৰাইজৰ দুখ-দুদৰ্শাৰ পৰিস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰি বিধায়ক কুৰ্মীয়ে কয়,"নগালেণ্ডৰ পাহাৰ পৰা নামি আহি পানীয়ে প্ৰথমতে ৰনখাম আৰু তাৰ পিছতে পাম চেলেং সোমনি পথাৰ গাঁও ।"

তেওঁ লগতে কয়,"এই অঞ্চলটোত জাজী নদীৰ বলিয়া বানে শেষ কৰি পেলালে ৷ এই গাঁওখনৰ ঘৰ-দুৱাৰ, বন্যপ্ৰাণী সকলো বানে উঠুৱাই লৈ গ'ল, একো এটা বাছি নগ'ল । বানত কথমপি মানুহৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰিল কাৰণ কাষতে থকা এখন দলঙত আশ্ৰয় লোৱাৰ বাবে । এনডিআৰএফে ইয়ালৈ নাও পঠাই দিয়াত, দলঙত আশ্ৰয় লোৱা সকলক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল ।"

জাঁজীৰ বানত মৰিয়নীত ৫ হাজাৰ ঘৰ ধ্বংস (ETV Bharat Assam)

বিধায়ক কুৰ্মীয়ে কয়, "আজি এই স্থানলৈ যদি কোনো লোক আহে, তেতিয়া পৰিস্থিতি দেখিলে নিশ্চয় চকু পানী নোলোৱাকৈ নাথাকিব । এখন নদন-বদন গাঁও সম্পূৰ্ণ ৰূপে ধ্বংস হৈ গ'ল । এই অঞ্চলসমুহত এনেকুৱা বানপানী যে কোনোবা এদিনাখন হ'ব সেয়া কোনেও ভবা নাছিল । এই শান্তিপ্ৰিয় জাঁজী নদীখনে প্ৰায় ৫হাজাৰ গৃহ ধ্বংস কৰা লগতে ২৫ ৰ পৰা ৩০ হাজাৰ লোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে ।"

সাহাৰ্য আৰু পুনৰ উদ্ধাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"বানত উঠি যোৱা ঘৰসমুহ পুনৰ নিৰ্মাণ বাবে আমি এতিয়া চেষ্টা কৰিব লাগিব ৷ এই বানে মৰিয়নী সমষ্টিৰ ৬জন লোকৰ জীৱন কাঢ়ি নিলে ৷ বানত মৃত্যু হোৱা লোকক ইতিমধ্যে ৪লাখ টকাকৈ চেক প্ৰদান কৰা হৈছে । এতিয়া শিবিৰৰ পৰা ৰাইজক কেনেদৰে ঘৰলৈ পঠাব পাৰো আৰু কিদৰে ঘৰসমূহ বনাব পাৰিম, তাৰ বাবে আমি কাম কৰিব লাগিব ।"

বিধায়কগৰাকীয়ে কয়,"শিক্ষাৰ্থীসকলক সহায় কৰা, খেতিয়কৰ বাবে কঠিয়া দিয়া বাবে এতিয়া কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো ৷ যি সকল বেচৰকাৰী সংস্থাই বানপীড়িতক সহায় কৰিছে, তেওঁলোকৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ ।"

লগতে পঢ়ক: অসমত প্ৰতিগৰাকী যোগ্য ব্যক্তিয়ে এটা সুযোগ পোৱা উচিত ! মেধাসম্পন্ন দিব্যাংগ ছাত্ৰক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

জাঁজী নদী
মৰিয়নীত বান
বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী
ETV BHARAT ASSAM
MLA RUPJYOTI KURMI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.