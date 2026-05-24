উন্নয়নৰ এটা উজ্জ্বল অধ্যায় আৰম্ভ হৈছে ধিং সমষ্টিত: বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰ
শনিবাৰে ধিং সমষ্টিত চাৰিটাকৈ পথ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে ৷
Published : May 24, 2026 at 10:31 AM IST
লাহৰীঘাট : উন্নয়নৰ নতুন যাত্ৰাৰ শ্ল'গানেৰে ধিং সমষ্টিৰ নৱ নিৰ্বাচিত বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ তৎপৰতা ৷ একেদিনাই সমষ্টিটোৰ চাৰিটাকৈ পথ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ৷ সমষ্টিটোৰ ধূপগুৰি ঢাকাইবস্তিৰ পৰা ডুমডুমীয়া ৰোড, দলাপথাৰৰ পৰা বাটমাৰী পথ, বাটমাৰী ৰামপুৰ সত্ৰ ৰোড, বগৰীগুৰী বাটপথ ৰোড এই চাৰিটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তাৰ পুনৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে নৱ নিৰ্বাচিত বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে ।
উল্লেখ্য যে, বিগত ২০ বছৰে ধিং সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্থবিৰতাৰ অন্ত পেলাই পাঁচ বছৰতেই সমষ্টিৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰাৰ টাৰ্গেট কৰি লৈছে বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে । শনিবাৰে চাৰিটা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ পাছতে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰিছিল ৷ ৰাইজৰ সেই সপোন পূৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি পথৰ উন্নিতকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাইজৰ মোৰ প্ৰতি যি বিশ্বাস আৰু আস্থা সেয়া মই পূৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ৷ বিগত সময়ত বিধায়কগৰাকীয়ে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে একোৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে ৷ বিগত দুটা দশকৰ অন্ধকাৰ পাৰ হৈ এতিয়া উন্নয়নৰ এটা উজ্জ্বল অধ্যায় আৰম্ভ হৈছে । ধিং সমষ্টিক এক আদৰ্শ আৰু উন্নত সমষ্টি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ মোৰ লক্ষ্য ৷ এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহযোগৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৷"
বিধায়ক হিচাবে শপত লোৱা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ বাবে হাতে-কামে লাগিছে নব নিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীয়ে ৷ সেয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে উন্নয়নক অগ্ৰাধিকাৰ দি সততা, নিষ্ঠা আৰু দায়বদ্ধতাৰে জনসাধাৰণৰ আশা-আকাংক্ষা, সমষ্টিবাসীৰ মৌলিক সমস্যা সমাধানেৰে ধিং সমষ্টিক নতুন ৰূপত গঢ়ি তুলিব বুলি ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: জুবিনে ন্যায় নাপালে কোনে ন্যায় পাব : গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ