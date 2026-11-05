বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণেৰে উপদ্ৰৱ নিৰ্মূলৰ প্ৰচেষ্টা, প্ৰথমেই চলিব বান্দৰৰ গণনা
ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণ কাৰ্যসূচীৰ পাইলট প্ৰজেক্ট । বান্দৰৰ গণনা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই চলিব বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণ । কেশৱ মহন্তই প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : November 5, 2026 at 11:19 PM IST
কলিয়াবৰ: হনুমান ভক্ত হিচাপে সকলোৱে বান্দৰক পূজা-অৰ্চনা কৰে । কিন্তু, বান্দৰৰ উপদ্ৰৱে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক ব্য়তিবস্ত কৰি তুলিছে । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান্দৰৰ উপদ্ৰৱৰ ফলত কৃষক ৰাইজে খেতি কৰিবলৈ বাদ দিয়াৰ দৰে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
তেনে সময়তে বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ঘোষণা কৰিছিল যে অসত বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰিবৰ বাবে হিমাচল প্ৰদেশৰ আৰ্হিত বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণ কৰা হ'ব । সেই অনুসৰি অসম চৰকাৰে হিমাচল প্ৰদেশৰ আৰ্হিত বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণ কৰাৰ এক বৃহৎ পৰিকল্পনা হাতত লয় । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, এই প্ৰক্ৰিয়াটো পৰ্যায়ক্ৰমে ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ।
অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ বৰ্তমান এক অতি স্পৰ্শকাতৰ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা হিচাপে থিয় দিছে । দৈনিক খেতি-পথাৰ, ঘৰ-দুৱাৰৰ খাদ্য সামগ্ৰী নষ্ট কৰাৰ লগতে শেহতীয়াভাৱে বান্দৰৰ আক্ৰমণত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আহত হোৱাৰ দৰে ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰৰ বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণ কাৰ্যসূচীয়ে কলিয়াবৰৰ ৰাইজ তথা কৃষকসকলক ভৱিষ্যতে এক ডাঙৰ সকাহ দিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
কলিয়াবৰত এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে স্থানীয় বিধায়ক তথা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "অসমত বান্দৰৰ যি অত্যাচাৰ এইক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ বন বিভাগে বিশেষভাৱে মনোনিৱেশ কৰিছে । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে বান্দৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যি ৰাজ্য আছে, তেনে ৰাজ্যলৈ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে ৬ গৰাকী বিধায়ক আৰু পশু চিকিৎসকৰ এটা বিশেষ দলক পঠিয়াই তেনে ব্যৱস্থা আগবঢ়াইছে । বন বিভাগেও অনতিপলমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জনাইছে ।"
লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে, "এই সমগ্ৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ মূল দায়িত্ব বন বিভাগৰ । সেইমৰ্মেই বন বিভাগে হিমাচল প্ৰদেশৰ আৰ্হিত অসমত এক বিজ্ঞানসন্মত নীতি প্ৰস্তুত কৰি এই বন্ধ্যাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কলিয়াবৰ আদিকে ধৰি আক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজক স্থায়ী সমাধান দিবলৈ কাম কৰি আছে । এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে কলিয়াবৰত বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব ।"
অসমৰ বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই অলপতে ঘোষণা কৰিছিল যে, বান্দৰৰ সংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি জনসাধাৰণক অনিষ্টকাৰী পৰিস্থিতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অতি শীঘ্ৰেই বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা হ’ব ।
চলিত বৰ্ষৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত সেই উদ্দেশ্যে বিগত প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি সফলতাৰে বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলাই থকা হৈছে হিমাচল প্ৰদেশলৈ ৰাজ্যৰ ছজন বিধায়কসহ এক পশু চিকিৎসকৰ দলে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঠিয়াইছিল ।
বন্ধ্যাকৰণ কাৰ্যসূচী বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে বন বিভাগে প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ চাৰিখন জিলাত বান্দৰৰ সংখ্যা আৰু আৱাসস্থলসমূহ সঠিকভাৱে ঠাৱৰ কৰিবলৈ গণনা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে । বুধবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে বান্দৰৰ গণনা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে ।
বন্ধ্যাকৰণ অভিযান সফল কৰিবলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ ৪ খন জিলাত বান্দৰৰ সংখ্যা আৰু সিহঁতৰ অতি উপদ্ৰৱৰ স্থানসমূহ চিনাক্ত কৰা হৈছে । বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই জনোৱা অনুসৰি, এই গণনা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই অতি শীঘ্ৰে পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে ২-৩ খন জিলাত মূল বন্ধ্যাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ’ব ।
এই কাৰ্যসূচীয়ে বান্দৰৰ সংখ্যা আৰু উপদ্ৰৱ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । কলিয়াবৰৰ সামগ্ৰিকভাৱে সকলো অঞ্চলতে বান্দৰৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। বৈজ্ঞানিক বন্ধ্যাকৰণৰ ফলত নতুনকৈ বান্দৰৰ জন্ম প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হ’ব, যাৰ ফলত দীৰ্ঘম্যাদী ভিত্তিত ইহঁতৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস পাব ।
এক গৱেষণা অনুসৰি, কলিয়াবৰ অঞ্চলত বান্দৰে মাহে ১০ ৰ পৰা ১৫ বাৰকৈ ধান, আলু, শাক-পাচলি আদিৰ দৰে কৃষিজাত শস্য নষ্ট কৰে । বন্ধ্যাকৰণৰ জৰিয়তে বান্দৰৰ সংখ্যা কমিলে কৃষকসকলৰ এই বৃহৎ অৰ্থনৈতিক ক্ষতি বহুখিনি ৰোধ হ’ব । আৱাসস্থল সংকুচিত হোৱাৰ বাবে বান্দৰবোৰে খাদ্যৰ সন্ধানত মানুহৰ ঘৰত সোমাই উপদ্ৰৱ চলায় আৰু মানুহক আক্ৰমণ কৰে । এই আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণে মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত চলি থকা এই সংঘাত হ্ৰাস কৰিব ।
কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ বিধানসভাত বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ সন্দৰ্ভত উত্থাপিত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই স্পষ্ট কৰি দিছিল যে, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ অধীনত বন্যপ্ৰাণীৰ আক্ৰমণত কাৰোবাৰ মৃত্যু হ’লেহে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নিয়ম আছে । বান্দৰে কৰা শস্যৰ ক্ষতিৰ বাবে বৰ্তমান তেনে কোনো নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশনা বা ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা নাই ।