ETV Bharat / state

কেতিয়াও নভবা পৰিস্থিতি হ'ল যোৰহাটত: বন্যাৰ্তৰ কাষত বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী

মঙলবাৰে যোৰহাটৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে ৷

MLA HITENDRA NATH GOSWAMI
যোৰহাটৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: অৱশেষত যোৰহাটৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত উপস্থিত হ'ল বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ৷ সোমবাৰৰ নিশাৰ পৰা বন্যাৰ্তৰ কাষত দেখা পোৱা গ'ল যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীক ৷

নিশা যোৰহাট নগৰৰ ১৮ নং ৱাৰ্ডত টোকোলাইৰ বাঢ়নীপানীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা অঞ্চলসমূহত দুৰ্দশাগ্ৰস্ত লোকৰ কাষত উপস্থিত হয় বিধায়ক গোস্বামী ৷

যোৰহাটৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে মঙলবাৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ভোগদৈ আৰু জাঁজী নদীৰ বলিয়া বানে প্লাৱিত কৰা গড়মূৰ ইটাখুলি, বৰিগাঁও, বৰুৱা টেকেলা, যোৰহাট নগৰ দুই নং ৱাৰ্ড, চিপাহীখোলা গজপুৰীয়া, কাকাজান আৰান্ধৰা, কাকাজান সোণাৰী গাঁও আদি ভিন্ন অঞ্চলসমূহৰ পৰিস্থিতি বুজ লোৱা লগতে বানাক্ৰান্তৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে ।

বানাক্ৰান্তৰ কাষত উপস্থিত হৈ বিধায়ক গোস্বামীয়ে কয়, "ভোগদৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে নগৰৰ প্ৰায়সমূহ অঞ্চল বুৰাই পেলাইছিল ৷ ভগৱানৰ কৃপাত ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ কমিল যদিও বহু নথি-পত্ৰৰ লগতে বহু আচবাব নষ্ট হৈছে ৷ যোৰহাট সমষ্টিত যিমান ক্ষয়-ক্ষতি হৈছে সেইসমূহৰ সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীক তথ্য প্ৰদান কৰিম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত বহু কাম কৰিছে ৷ তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাম । মই বিদেশত থকা সময়ত বানপীড়িত সকলৰ খবৰ লৈ আছিলো । দলৰ কৰ্মীসকলে বহুত কষ্ট স্বীকাৰ কৰি বানপীড়িতসকলৰ হৈ কাম কৰিছে । সেয়ে মই কৈছো দল, বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে মই সকলোৰে লগত আছো । বিদেশলৈ মই কি কাৰণে গৈছিলো, সেয়া কোনেও সোধা নাই । বিদেশত থকা সময়তো প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে মই ফোনৰ জৰিয়তে পৰিস্থিতি বুজ লৈ আছিলো ৷ মই হঠাতে যাব লগা হ'ল, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব বুলি ভবা নাছিলো ।"

লগতে পঢ়ক: মাতৃভূমিৰ বিপদে গ্লাছগোত কন্দুৱাইছে লাভলীনাক, মন বহুৱাব পৰা নাই খেলত

TAGGED:

বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী
জাঁজী নদী
যোৰহাটত বান
ভোগদৈ নদী
MLA HITENDRA NATH GOSWAMI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.