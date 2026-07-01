৪৪ সংখ্যক বৰপেটা জিলা প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আক্ষেপ বিধায়কৰ

৪৪ সংখ্যক বৰপেটা জিলা প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আক্ষেপ বিধায়কৰ
বুধবাৰে বৰপেটা জিলাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন, বৰপেটাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও বহু কাম বাকী বুলি উল্লেখ স্থানীয় বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসৰ ৷
Published : July 1, 2026 at 6:00 PM IST
বৰপেটা: বুধবাৰে ৪৪ সংখ্যক বৰপেটা জিলা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় বৰপেটাত ৷ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বৰপেটা জিলাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, কামৰূপ জিলাৰ পৰা পৃথক হৈ ১৯৮৩ চনৰ ১ জুলাইত বৰপেটাক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল তেতিয়াৰ চৰকাৰে ৷ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে বুধবাৰে আয়োজিত অনুষ্ঠানত বৰপেটাৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাস, জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী, আৰক্ষী বিভাগ, বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ প্ৰতিনিধি তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
বৰপেটা জিলা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে কয়,"১৯৮৩ চনত বৰপেটা জিলা হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল ৷ এখন জিলা গঠনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে জনসাধাৰণৰ জীৱন-যাত্ৰাৰ মান উন্নত কৰা, শিক্ষা, ক্ৰীড়া, উদ্যোগ, কৃষি, বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ বিকাশ সাধন কৰা । কিন্তু বিগত ৪০ বছৰে বৰপেটা জিলা উন্নয়নৰ পৰা বহু পিছপৰি ৰ'ল ৷"
বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বৰপেটাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও বহু কাম বাকী ৷ সৰুক্ষেত্ৰীৰ ফালে গ'লে মূৰ ঘূৰাই যাব ৷ কাৰণ সেই অঞ্চলত ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যা বৰ্তমানো আছে ৷ জিলাখনৰ ৰাস্তা-ঘাট, শিল্পক্ষেত্ৰ, নদী-বিল সংৰক্ষণ আৰু প্ৰশাসনিক গাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব । '৮৩ ৰ পাছত অহা চৰকাৰসমূহে উন্নয়নৰ চিন্তা নকৰিলে ৷ বৰপেটাক আমূল পৰিৱৰ্তনৰ দিশে আগুৱাই নিয়াৰ বাবে সকলো পক্ষক একেলগে কাম কৰিব লাগিব ৷ কিয়নো একাংশ বিষয়াই লুণ্ঠনৰ বাবে কাম কৰিলে, আন একাংশই জিলাখনৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিলে ৷"