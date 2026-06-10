তিতাবৰৰ উন্নয়ন একোৱে হোৱা নাই : ধীৰাজ গোৱালা

তিতাবৰৰ উন্নয়ন একোৱে হোৱা নাই : ধীৰাজ গোৱালা
তিতাবৰ পৌৰসভাৰ পদেন সদস্য হিচাপে শপত লৈয়ে নগৰৰ সমস্যাসমূহক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিলে বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাই ।
Published : June 10, 2026 at 2:29 PM IST
যোৰহাট : "কাষৰীয়া নগৰসমূহৰ উন্নয়ন হ'ল কিন্তু তিতাবৰত এতিয়াও বহু সমস্যা আছে । নগৰখনৰ একো উন্নয়ন হোৱাই নাই ।" এই মন্তব্য নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাৰ । তিতাবৰ পৌৰসভাৰ পদেন সদস্য হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰি নগৰখনৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে । মঙলবাৰে তিতাবৰ পৌৰসভাৰ সভাগৃহত উপ পৌৰপতি ডম্বৰুধৰ শইকীয়াৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাই পদেন সদস্য হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে । সমজিলাৰ আয়ুক্ত বিপাঞ্চি দত্তই শপত বাক্য পাঠ কৰায় ।
শপতগ্ৰহণৰ পিছতে ধীৰাজ গোৱালাই তিতাবৰৰ উন্নয়ন সম্পৰ্কত কয়, "মই পৌৰসভাখনৰ সমস্যাসমূহৰ বুজ ল'লো । তিতাবৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যানজঁটৰ সমস্যা আৰু পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা ইয়াত নাই । তিতাবৰত কৃত্ৰিম বানৰো সমস্যা আছে । এই কথাবোৰ মোক কৈছে । যাতে আগতীয়াকৈ আমি প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ । জাবৰ নিষ্কাশনো এক সমস্যা হৈ আছে । প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত এইবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তিতাবৰ চহৰখনৰ কাৰণে অলপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যায়ত আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে । ইমান ঠেক ৰাস্তাৰ চহৰ ক'তোৱেই নাই । ওচৰৰে সৰুপথাৰ বা আন টাউন বহুত উন্নয়ন হৈ গ'ল । তিতাবৰৰ উন্নয়ন নহ'ল । সেয়ে কিবা এটা সমাধান আনিব লাগিব ।" গতিকে তিতাবৰক এখন সুন্দৰ আৰু সমৃদ্ধিশালী নগৰৰূপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ পৰাই পৌৰসভাখনে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বুলিও তিতাবৰৰ বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাই জানিবলৈ দিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহযোগ অবিহনে এইবোৰ উন্নয়ন সম্ভৱ নহয় বুলি তেওঁ দাবী কৰি কয় যে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহযোগিতা বিচাৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
ৰাইজে বেয়া পোৱা কাম মোৰ ক্ষতি নহয়, এয়া বিজেপি দলৰ ক্ষতি : নীলিমা দেৱী