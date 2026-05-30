দীৰ্ঘদিনীয়া অৱহেলাৰ বাবে তিতাবৰত বহু সমস্যা আছে: বিধায়ক ধীৰাজ গোৱলা

তিতাবৰৰ নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়ক ধীৰাজ গোৱলাই শুকুৰবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে মত-বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

Dhiraj Gowala
তিতাবৰত বিধায়ক ধীৰাজ গোৱলাৰে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠান (Dhiraj Gowala FB)
Published : May 30, 2026 at 2:14 PM IST

যোৰহাট: তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাই শুকুৰবাৰে প্ৰথমবাৰলৈ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ বিধায়ক ধীৰাজ গোৱলাৰ সৈতে অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা উপস্থিত থাকে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোকে ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰখনে এইবাৰ তিতাবৰৰ সমষ্টিটোক বহু আগবঢ়াই নিব বুলি মন্তব্য কৰে ৷

কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "তিতাবৰৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ, দায়বদ্ধ আৰু সংকল্পবদ্ধ ৷ তিতাবৰ সমষ্টিত ইমানেই কাম নহ’ল, তালিকাখন বহু দীঘলীয়া, কিন্তু ইয়াৰ কাষৰীয়া যোৰহাট আৰু মৰিয়নীত বহুত কাম হ’ল ৷ তিতাবৰ সমষ্টিৰ কামৰ তালিকাখন বহু দীঘলীয়া যদিও ইয়াক পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি যোৱা হ'ব ৷"

বিধায়ক ধীৰাজ গোৱলাৰে তিতাবৰ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ মত-বিনিময় (ETV Bharat Assam)

অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিতাবৰ উন্নয়ন তেওঁ অন্যতম অগ্ৰাধিকাৰ বুলি কৰা মন্তব্যৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ তিতাবৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশ বাবে সকলোকে লগত লৈ ধীৰাজ গোৱালাই কাম কৰি যাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ৷

ইফালে সমৰূপ নাগৰিক সংহিতা চমুকৈ ইউচিচিৰ সন্দৰ্ভত মাৰ্ঘেৰিটাই কয় যে হিন্দু, খিলঞ্জীয়া মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, জৈন আদি কৰি সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পক্ষত আছে, কেৱল মিঞাসকল নাই আৰু ই সূৰ্যৰ পোহৰ দৰে স্পষ্ট ৷

আনহাতে তিতাবৰৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়ক ধীৰাজ গোৱলাই কয়, "দীৰ্ঘদিনীয়া অৱহেলাৰ বাবে তিতাবৰত বহুত সমস্যা আছে আৰু বাট-পথ, খোৱাপানীকে আদি কৰি বিভিন্ন সমস্যা আছে তিতাবৰৰ ৷ মই ৰাইজৰ পৰা বেছিকৈ পোৱা অভিযোগটোৱে হৈছে বাট-পথৰ ৷ যিখিনি খুব বেয়া পথ, সেইখিনিক লৈ কাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "ঠিকাদাৰৰ বাবে যদি ৰাইজৰ কষ্ট হৈছে বুলি গম পোৱা যায়, তেতিয়াহ’লে তেনে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷" ইফালে তিতাবৰ পৌৰসভাত কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা বুলি উত্থাপিত অভিযোগ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নোত্তৰত তেওঁ কয় যে, যদি অনিয়ম হৈছে বুলি গম পোৱা যায়, তেন্তে নিশ্চয় তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷

উল্লেখ্য যে, কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গখ্যাত তিতাবৰ সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপি দলে বিজয়ৰ ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হয় ৷

