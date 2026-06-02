ৰে'ল বিভাগক লাগে, ৰাইজে নিদিয়ে: অৱশেষত পথ বন্ধ নকৰাৰ আশ্বাস বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাৰ

ৰে'ল বিভাগক লাগে, ৰাইজে নিদিয়ে: অৱশেষত পথ বন্ধ নকৰাৰ আশ্বাস বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাৰ
পথটো বন্ধ কৰাৰ সম্ভাৱনাক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে আলোচনামৰ্মে পথটো বন্ধ নকৰাৰ বাবে বিধায়কগৰাকীয়ে ৰাইজক আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।
Published : June 2, 2026 at 8:50 PM IST
যোৰহাট : যোৰহাট হাবিচুক কমলাবৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰে'লৱেৰ উন্মুক্ত পথটো বন্ধ নকৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে তিতাবৰ সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাই ।
উল্লেখ্য যে এই উন্মুক্ত পথটোৱেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ দৈনন্দিন অহা-যোৱাৰ অন্যতম চমু আৰু সুবিধাজনক পথ । কেৱল সাধাৰণ জনতাই নহয়, জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন যেনে এম্বুলেন্স আদিও এই পথেদি অহা-যোৱা কৰে আৰু অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ লগতে বৃহত্তৰ তিতাবৰ, মৰিয়নীৰ অধিকাংশ ৰাইজৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰা এইটো এটা সুচল পথ ।
সম্প্ৰতি পথটো বন্ধ কৰাৰ সম্ভাৱনাক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত ৰে'ল বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনামৰ্মে পথটো বন্ধ নকৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাই স্থানীয় ৰাইজক আশ্বাস প্ৰদান কৰে । লগতে উক্ত স্থানতেই এক বিকল্প পথৰ ব্যৱস্থা শীঘ্ৰে কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে ।
মঙলবাৰে পথটো পৰিদৰ্শন কৰি এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক গোৱলাই সংবাদ মাধ্যমৰ কয়, "হাবিচুক কমলাবৰীয়া পথটো এটা ঐতিহাসিক পথ । ৰে'লৱে ট্ৰেক হোৱাৰ আগৰে পৰাই এই পথটো আছে । বহু লোকৰ বসতি স্থান এই অঞ্চলত । মই যদি তিতাবৰৰ পৰা মেডিকেল কলেজলৈ আহোঁ বা মোৰ দৰে মৰিয়নী, তিতাবৰবাসী ৰাইজে এই পথটোক প্ৰধানকৈ বাছি লয় । বহু শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানলৈ যাবলৈ এই পথটো এটা সুগম পথ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰে'ল বিভাগৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এই ৰে'লৱে ট্ৰেক থকা পথটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । কিন্তু এই ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ তলেৰে এটা বিকল্প পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে যোৰহাট জিলাৰ আয়ুক্তক এক প্ৰকল্প আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । তেওঁ এইটো আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিব । ফলত ৰাইজৰ অসুবিধা দূৰ হ'ব ।"
বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাৰ এই আশ্বাসৰ পিছত এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত স্বস্তিৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।