ETV Bharat / state

প্ৰতিগৰাকী বিধায়কৰ পাছফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে GPS লগাই থৈছে: কিয় ক’লে বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে

৮ কোটি ৬০ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে একেদিনাই বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে ১৭ টা পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৷

MLA Deepak Kumar Das lays the foundation stone for the construction of 17 roads in Barpeta
একেদিনাই বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে ১৭ টা পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: ‘‘প্ৰতিগৰাকী বিধায়কৰ পাছফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে GPS লগাই থৈছে ৷ বিধায়কসকলৰ কাম-কাজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকুৰ নজৰত আছে ৷ কোনো কিমান কাম কৰি গৈছে, সময়ে সময়ে সকলো খতিয়ান লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷’’ সোমবাৰে বৰপেটাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্পৰ্কে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বৰপেটাৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে ৷

‘‘বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ চলি আছে ৷ এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দৰে কাম নহয় ৷ সেয়ে পথ নিৰ্মাণকাৰ্য সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ঠিকাদাৰ আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগক তেওঁ সকীয়নিও দিয়ে ৷’’ এই মন্তব্য কৰে দীপক কুমাৰ দাসে ৷

সকলো খতিয়ান ৰাখে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে: দীপক কুমাৰ দাস (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, বৰপেটাত সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নগৰীয় পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ অধীনত বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে একেদিনাই ১৭ টা পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৷ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দাসে সমষ্টিৰ উন্নয়ন বাবে একেটা দিনতে এই কাৰ্যৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷

MLA Deepak Kumar Das lays the foundation stone for the construction of 17 roads in Barpeta
বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে ১৭ টা পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ জৰিয়তে বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে বৰপেটা চহৰৰ ৰাখাল থান আৰু ৰামৰায় ষ্টেডিয়াম সংযোগী পথ দুটাৰ নিৰ্মাণকাৰ্যও অন্তৰ্ভূক্ত হৈ আছে ৷

MLA Deepak Kumar Das lays the foundation stone for the construction of 17 roads in Barpeta
বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে ১৭ টা পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে (ETV Bharat Assam)

বিধায়কজনে জনোৱা মতে, ১৭ টা পথৰ বিপৰীতে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হ'ল ৮ কোটি ৬০ লাখ টকা । পথবোৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অহা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ’ব বুলিও দাসে সদৰী কৰে ।‌ ৰাজ্যৰ বিধায়কসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই দেখা সপোনৰ উন্নত অসমখন নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰৰ আঁচনিবোৰৰ সফল ৰূপায়ণৰ হকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে কাম কৰি গৈছে ।

লগতে পঢ়ক : 'অপ্সৰা'ই হাঁহি বিৰিঙাইছে: এটা পৰিত্যক্ত চৰকাৰী ভৱন ৰূপান্তৰিত হ'ল বিবাহ ভৱনলৈ

TAGGED:

অসম চৰকাৰৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগ
বিধায়কৰ পাছফালে GPS
বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাস
সপোনৰ উন্নত অসম নিৰ্মাণ
FOUNDATION STONE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.