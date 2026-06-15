প্ৰতিগৰাকী বিধায়কৰ পাছফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে GPS লগাই থৈছে: কিয় ক’লে বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে

প্ৰতিগৰাকী বিধায়কৰ পাছফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে GPS লগাই থৈছে: কিয় ক’লে বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে
৮ কোটি ৬০ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে একেদিনাই বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে ১৭ টা পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৷
Published : June 15, 2026 at 5:12 PM IST
বৰপেটা: ‘‘প্ৰতিগৰাকী বিধায়কৰ পাছফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে GPS লগাই থৈছে ৷ বিধায়কসকলৰ কাম-কাজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকুৰ নজৰত আছে ৷ কোনো কিমান কাম কৰি গৈছে, সময়ে সময়ে সকলো খতিয়ান লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷’’ সোমবাৰে বৰপেটাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্পৰ্কে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বৰপেটাৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে ৷
‘‘বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ চলি আছে ৷ এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দৰে কাম নহয় ৷ সেয়ে পথ নিৰ্মাণকাৰ্য সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ঠিকাদাৰ আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগক তেওঁ সকীয়নিও দিয়ে ৷’’ এই মন্তব্য কৰে দীপক কুমাৰ দাসে ৷
উল্লেখ্য যে, বৰপেটাত সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নগৰীয় পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ অধীনত বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে একেদিনাই ১৭ টা পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৷ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দাসে সমষ্টিৰ উন্নয়ন বাবে একেটা দিনতে এই কাৰ্যৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷
ইয়াৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ জৰিয়তে বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে বৰপেটা চহৰৰ ৰাখাল থান আৰু ৰামৰায় ষ্টেডিয়াম সংযোগী পথ দুটাৰ নিৰ্মাণকাৰ্যও অন্তৰ্ভূক্ত হৈ আছে ৷
বিধায়কজনে জনোৱা মতে, ১৭ টা পথৰ বিপৰীতে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হ'ল ৮ কোটি ৬০ লাখ টকা । পথবোৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অহা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ’ব বুলিও দাসে সদৰী কৰে । ৰাজ্যৰ বিধায়কসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই দেখা সপোনৰ উন্নত অসমখন নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰৰ আঁচনিবোৰৰ সফল ৰূপায়ণৰ হকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে কাম কৰি গৈছে ।