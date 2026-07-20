দুৰ্ঘটনাত পতিত বিজেপি বিধায়ক ভূপেন ৰায়

দুৰ্ঘটনাত পতিত বিজেপি বিধায়ক ভূপেন ৰায়
অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন ৰায় উঠি যোৱা বাহনখনত এখন ইক' বাহনে আগফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে ৷
Published : July 20, 2026 at 9:13 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 10:07 AM IST
অভয়াপুৰী: দুৰ্ঘটনাত পতিত অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন ৰায় ৷ বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰ ডাঙাইগাঁৱত দেওবাৰে নিশা দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন ৰায়ৰ বাহন ৷
বিধায়কজন উঠি যোৱা বাহনখনত এখন ইক' বাহনে আগফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে ৷ এই দুৰ্ঘটনাত বিধায়কজনৰ বাহনখনৰ কিছু ক্ষতি হয় যদিও সৌভাগ্যক্ৰমে বিধায়ক ভূপেন ৰায়ৰ লগতে বাহনখনত থকা সকলো আৰোহী কোনোমতে ৰক্ষা পৰে ৷
বিধায়কজন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছতে অঞ্চলটোত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইফালে ইক' বাহনখনৰ চালকজন সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ঘটনাৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ লগে লগে মাণিকপুৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু আৰক্ষীয়ে লগে লগে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বাহনখনৰ চালকজনক আটক কৰি সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
বিধায়ক ভূপেন ৰায়ে এই দুৰ্ঘটনাৰ কথা নিশ্চিত কৰি তেওঁৰ লগতে বাহনখনক থকা সকলো লোক সুৰক্ষিত অৱস্থাত থকাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ ৰয়ে কয়, "দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো সঁচা ৷ কিন্তু আমি কুশলে আছো ৷ এইটো এটা সামান্য দুৰ্ঘটনা আছিল ৷ আমাৰ কোনো ব্যক্তিৰে একো হোৱা নাই ৷” তেওঁ শুভাকাংক্ষীসকলক চিন্তা নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ৷
লগতে পঢ়ক : পথ দুৰ্ঘটনাত দুজনৰ মৃত্যু, ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ ৰাইজৰ