ETV Bharat / state

দুৰ্ঘটনাত পতিত বিজেপি বিধায়ক ভূপেন ৰায়

অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন ৰায় উঠি যোৱা বাহনখনত এখন ইক' বাহনে আগফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে ৷

MLA Bhupen Roy
দুৰ্ঘটনাত পতিত অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক ভূপেন ৰায় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 9:13 AM IST

|

Updated : July 20, 2026 at 10:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

অভয়াপুৰী: দুৰ্ঘটনাত পতিত অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন ৰায় ৷ বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰ ডাঙাইগাঁৱত দেওবাৰে নিশা দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন ৰায়ৰ বাহন ৷

বিধায়কজন উঠি যোৱা বাহনখনত এখন ইক' বাহনে আগফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে ৷ এই দুৰ্ঘটনাত বিধায়কজনৰ বাহনখনৰ কিছু ক্ষতি হয় যদিও সৌভাগ্যক্ৰমে বিধায়ক ভূপেন ৰায়ৰ লগতে বাহনখনত থকা সকলো আৰোহী কোনোমতে ৰক্ষা পৰে ৷

দুৰ্ঘটনাত পতিত বিজেপি বিধায়ক ভূপেন ৰায় (ETV Bharat Assam)

বিধায়কজন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছতে অঞ্চলটোত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইফালে ইক' বাহনখনৰ চালকজন সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ঘটনাৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ লগে লগে মাণিকপুৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু আৰক্ষীয়ে লগে লগে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বাহনখনৰ চালকজনক আটক কৰি সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

বিধায়ক ভূপেন ৰায়ে এই দুৰ্ঘটনাৰ কথা নিশ্চিত কৰি তেওঁৰ লগতে বাহনখনক থকা সকলো লোক সুৰক্ষিত অৱস্থাত থকাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ ৰয়ে কয়, "দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো সঁচা ৷ কিন্তু আমি কুশলে আছো ৷ এইটো এটা সামান্য দুৰ্ঘটনা আছিল ৷ আমাৰ কোনো ব্যক্তিৰে একো হোৱা নাই ৷” তেওঁ শুভাকাংক্ষীসকলক চিন্তা নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ৷

লগতে পঢ়ক : পথ দুৰ্ঘটনাত দুজনৰ মৃত্যু, ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ ৰাইজৰ

Last Updated : July 20, 2026 at 10:07 AM IST

TAGGED:

অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন ৰয়
ভূপেন ৰয়ৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত
ইটিভি ভাৰত অসম
MLA BHUPEN RAY ACCIDENT
MLA BHUPEN ROY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.