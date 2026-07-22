বান সাহাৰ্যৰ বাবে এক কোটি টকা লগত লৈ উজনিলৈ বিধায়ক আজমল

বান সাহাৰ্যৰ বাবে এক কোটি টকা লগত লৈ উজনিলৈ বিধায়ক আজমল
"বিপদত পৰা হিন্দু ভাই-ভনীসকলক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিম ৷ অ’মুছলমান মানুহৰ ঘৰত থাকি মই সহায় আগবঢ়াম ৷" যোৱাৰ পূৰ্বে আজমলে কৈ গ'ল ৷
Published : July 22, 2026 at 1:16 PM IST
গুৱাহাটী: ভয়াৱহ বানৰ কৱলত পৰিছে ৰাজ্য ৷ বিশেষকৈ উজনি অসমত কালৰূপী বানে ভয়ংকৰ তাণ্ডৱলীলাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ এক অভাৱনীয় আৰু অকল্পনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মূখীন হৈছে লাখ লাখ লোক ৷ উজনি অসমৰ সংহাৰী আৰু জটিল বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ জৰুৰী সহায়ৰ বাবে আজমল ফাউণ্ডেশ্ব'নৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ সাহাৰ্য পুঁজি ঘোষণা কৰিছে ৷
ৰাজ্যৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলে ৷ উজনি অসমৰ বিধ্বংসী বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ আৰু ৰাইজৰ ওচৰত থাকিবলৈ বিধায়ক আজমল ইতিমধ্যে উজনি অসম অভিমুখে ৰাওনা হৈছে ৷ বুধবাৰৰ দিনটোত আজমলে বান প্ৰভাৱিত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলা ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব ৷
বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বুধবাৰে নৱম দিনা বিধানসভা চৌহদত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিধায়ক আজমলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ আজমলে দুদিনৰ বাবে বাজেট অধিৱেশন স্থগিত ৰাখি সকলো মন্ত্ৰী-বিধায়কক উজনি অসমৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চললৈ গৈ সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনায় ৷
ইফালে সদনত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক আজমলে কয়, "মই আজি উজনি অসমলৈ যাম ৷ শিৱসাগৰত বানৰ কৱলত পৰা বেছিভাগেই হিন্দু লোক ৷ মই আজমল ফাউণ্ডেশ্ব'নৰ জৰিয়তে জৰুৰী সাহাৰ্যৰ বাবে এক কোটি টকা লৈ গৈ আছো ৷ মই নিজে তাত থাকিম ৷ আৰু লাগিলে খৰচ কৰিম ৷ ১ কোটি টকা খৰচ কৰিম ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "বিপদত পৰা হিন্দু ভাই-ভনীসকলক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিম ৷ অ’মুছলমান মানুহৰ ঘৰত থাকি মই সহায় আগবঢ়াম ৷ মই তিনিদিন থাকিম ৷ বানৰ বাবে দুদিনৰ বাবে অধিৱেশন স্থগিত ৰাখিব লাগে ৷"
আনহাতে সদনৰ পৰা ওলাই আহি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক আজমলে বান সাহাৰ্যৰ বাবে ২ কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ বান পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বান সাহাৰ্য পুঁজি আৰু বৃদ্ধি কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু আছে বুলি আজমলে সদৰী কৰে ৷