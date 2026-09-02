ETV Bharat / state

বিধ্বস্ত নেপালত আৰ্তজনৰ সহায়ৰ বাবে যাবলৈ সাজু বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমল

উজনি অসমৰ চাৰিখন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ওচৰত থিয় দি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল বদৰুদ্দিন আজমলে ৷

NEPAL FLOOD
এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 2, 2026 at 7:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : উজনি অসমৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ অহা এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি তথা বিন্নাকান্দিৰ বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলে এইবাৰ নেপালত দুৰ্গত সকলক সহায় কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে ৷ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালত সৃষ্টি হোৱা ভয়াৱহ দুর্যোগপূর্ণ পৰিস্থিতিলৈ গভীৰ উদ্বেগ প্রকাশ কৰিছে বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলে ৷

ভাৰত চৰকাৰে অনুমতি প্ৰদান কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে ৫০ জনীয়া স্বেচ্ছাসেৱকৰ এটা দলৰ সৈতে নেপাললৈ গৈ উদ্ধাৰ, সাহায্য আৰু মানৱীয় সেৱাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু আছে ৷ মঙলবাৰে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক বিবৃতি যোগে বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলে এই কথা সদৰী কৰে ৷

NEPAL FLOOD
এ আই ইউ ডি এফৰ বিবৃতি (ETV Bharat Assam)

বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "এই দুৰ্যোগত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহে সন্মুখীন হোৱা মৃত্যু, দুখ-কষ্ট আৰু অনিশ্চয়তাৰ খবৰে মোক গভীৰভাৱে ব্যথিত কৰিছে ৷ নেপাল আমাৰ চুবুৰীয়া, আমাৰ বন্ধু আৰু আমাৰ উমৈহতীয়া মানৱ পৰিয়ালৰ এক অংশ ৷ এই শোকৰ সময়ত আমি সহানুভূতি আৰু সংহতিৰে একেলগে থিয় দিব লাগিব ৷”

ভাৰত চৰকাৰে অনুমতি দিলে ৫০ জনীয়া স্বেচ্ছাসেৱকৰ দলৰ সৈতে নেপাললৈ গৈ সাহায্য আৰু মানৱীয় সেৱা আগবঢ়াবলৈ সাজু আছে বুলি বদৰুদ্দিন আজমলে কয় ৷ য'তেই সহায়ৰ প্রয়োজন হ'ব, তাতেই সেৱা আগবঢ়াবলৈ সাজু বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷

দুৰ্যোগত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াল সমূহক শক্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰি থকা উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য কৰ্মীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ সৰ্বশক্তিমানৰ ওচৰত তেওঁ প্ৰাৰ্থনা জনায় ৷

উল্লেখ্য যে, ২৬ আগষ্ট বুধবাৰে তিব্বতৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা ক্ষন্তেকীয়া বানে মধ্য নেপালৰ কেইবাখনো চহৰ আৰু গাঁৱত ভয়াবহ ধ্বংসলীলা চলায় ৷

নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হ্ৰাস আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই মঙলবাৰে সন্ধিয়া প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০৫০ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু নিৰাপত্তা সংস্থা, শুল্ক, অনুপ্ৰৱেশ, জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু বিদেশী নাগৰিককে ধৰি ৩,৯১৬ জন লোকৰ বৰ্তমান পৰ্যন্ত নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷

লগতে পঢ়ক : নেপালৰ বানঃ এজন প্ৰধান শিক্ষকৰ প্ৰত্যুৎপন্নমতিতাই প্ৰাণ বচালে ৯০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ

নেপালৰ বান : এটা ঘৰৰ পৰাই উদ্ধাৰ ২৪টা মৃতদেহ, মৃতকৰ সংখ্যা ১০০৩ জনলৈ বৃদ্ধি

নেপালৰ বান: উত্তৰ প্ৰদেশত গণ্ডক নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ ৪ নেপালীৰ মৃতদেহ

TAGGED:

বদৰুদ্দিন আজমল
এ আই ইউ ডি এফ
নেপালৰ বান
NEPAL FLOOD
NEPAL FLOOD UPDATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.