বন্যাৰ্তক সহায় কৰিবলৈ ১৫ আগষ্টত অনশনত বহিব শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ

বন্যাৰ্তক সহায় কৰিবলৈ ১৫ আগষ্টত অনশনত বহিব শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ
বন্যাৰ্তক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰ দাবী অখিল গগৈৰ ৷ বানপীড়িতক সহায় কৰিবলৈ শিৱসাগৰত ‘‘সহায়ৰ এখন হাত’’ এপ মুকলি ৷
Published : August 13, 2026 at 11:21 AM IST
শিৱসাগৰ : উজনিৰ বন্যাৰ্তৰ বাবে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ‘‘সহায়ৰ এখন হাত’’ মেলিছে ৷ যাৰ জৰিয়তে বন্যাৰ্তই প্ৰয়োজনীয় যিকোনো সামগ্ৰী বিচাৰিব পাৰিব ৷ অখিল গগৈয়ে জনোৱা মতে, কেৱল মানুহৰ বাবেই নহয়, শিশুৰ পৰা পশুৰ খাদ্যলৈকে যাকে যি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় সকলো বিচাৰিব পাৰিব ৷
উল্লেখিত ‘‘সহায়ৰ এখন হাত’’ হৈছে যুৱ ব্যৱসায়ী অভিজ্ঞান বৰঠাকুৰে প্ৰস্তুত কৰা এটা এপ হয় ৷ বুধবাৰে এই এপটো শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ৷ শিৱসাগৰ নগৰৰ ঔষধ বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠান বৰঠাকুৰ মেডিকেল ষ্টৰ্চে বিধায়ক অখিল গগৈক বন্যাৰ্তৰ সহায়ৰ বাবে এই এপটো প্ৰদান কৰিছে ৷
এই এপৰ জৰিয়তে বন্যাৰ্তই পোনপটীয়াকৈ সহায় বিচাৰিব পাৰিব ৷ আনকি সাহাৰ্য দিওতায়ো এই এপৰ জৰিয়তে সামান্য বস্তপৰ পৰা আদি কৰি ডাঙৰ বস্তুও প্ৰয়োজন হোৱা ব্যক্তিক যোগান ধৰিব পাৰিব বুলি বিধায়ক গগৈয়ে কয় ৷
আচলতে ‘‘সহায়ৰ এখন হাত’’ কি ?
আপোনাৰ ফোনৰ প্লে-ষ্টোৰত গৈ BMS নামৰ এপটো ডাউনল’ড কৰি ল’ব লাগিব । তাৰ পাছত নিজৰ বা সংশিষ্ট ফোন নম্বৰ সেই এপটোত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব ৷ তাৰ পাছত আপোনালৈ অহা OTP পঞ্জীয়ন কৰি এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ৷
এই এপৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰৰ বন্যাৰ্তই প্ৰয়োজনীয় সাহাৰ্য বিচাৰিব পাৰিব ৷ লগতে কোনো ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকক সহায় কৰিব বিচাৰিলে পোনপটীয়াকৈ সহায় কৰিব পাৰিব ৷ কেৱল মানুহৰ বাবেই নহয় পশুৰ খাদ্যও এই এপৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ’ব ৷
পশুৰ খাদ্য, জ্বৰ বা আন বেমাৰৰ ঔষধ, শিশুৰ খাদ্য, শিশুৰ ডাইপাৰ ইত্যাদি এপটোৰ বিভিন্ন শিতানত থকা বিকল্পসমূহ ক্লিক কৰিলেই বন্যাৰ্তই উল্লেখ কৰা স্থানত সেই সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্দিষ্ট সময়ত গৈ পাবগৈ ৷
ইয়াৰ লগতে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয় যে প্ৰথম পৰ্যায়ত ১ হাজাৰ কেঁচাঘৰ আৰু ১০০ টা পকীঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছে ৷ বুধবাৰে ৩ লাখ টকীয়া প্ৰথমটো পকীঘৰৰ আধাৰশিলা কৰা হয়।
১৫ আগষ্টত অনশনত বহিব গগৈ
বিজেপি নেতাই কৰা পাপৰ ফল উজনিৰ জনতাই ভুগিব লগা হৈছে ৷ কয়লা, শিল-বালি আদি খনন বিৰুদ্ধে উচিত তদন্ত নহ’লে উজনি অসমৰ ধ্বংস হৈ যাব ৷ উজনিৰ মহাপ্ৰলয়ত ককবকাই থকা ৰাইজৰ অৱস্থা দেখি এই বুলি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অভিযোগ কৰে ৷
‘‘মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোঁহাই আৰু তেওঁৰ লগত থকা তিনিজন বিধায়ক এই খননৰ লগত জড়িত হৈ আছে ৷ সুশান্ত বৰগোঁহাইৰ এজন চেলা এই গোটেই কামৰ আগভাগ লৈ আছে ৷ এই কাম যদি বন্ধ নহয় তেন্তে চিৰদিনৰ বাবে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিব ৷’’ বুধবাৰে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি বিধায়ক গগৈয়ে এই দাবী কৰে ৷
উজনিৰ প্ৰতিঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক চৰকাৰে ১০ লাখ টকাকৈ দি লাগে বুলি দাবী কৰি ১৫ আগষ্টৰ দিনা পুৱা ৮ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈকে শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমুখত গগৈয়ে অনশনত বহিব বুলিও উল্লেখ কৰে ৷ কেৱল ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালকে নহয়, গৰু, ছাগলী, গাহৰি মৃত্যুৰো ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে বুলি গগৈয়ে দাবী কৰে ৷
বানৰ সময়ত ২৪ ঘণ্টাই ৰাজ্যৰ পশুপালন মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে বন্যাৰ্তৰ কাষত থাকি পশুবোৰক উদ্ধাৰ কৰা কাম কৰিব লাগিছিল ৷ তেওঁ নিজৰ কামত ব্যৰ্থ হৈছে ৷ যাৰ বাবে পশুপালন মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীক অকমন্য আখ্যা দিয়ে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ৷
গৌৰৱ গগৈৰ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে কয়, ‘‘বন্ধু পাৰ্টী হ’লেও মই ক’বই লাগিব ৷ আজি ২৪ দিন হৈ গ’ল ৷ দুই-এজনক তেওঁ খবৰ লৈছে ৷ কিন্তু যেনেদৰে তেওঁ কাম কৰিব লাগিছিল কৰা নাই ৷ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই তেওঁক সহায় কৰিছিলো, এই সময়ত তেওঁ মোক ব্যক্তিগতভাৱে ফোন এটা কৰি খবৰ ল’ব লাগিছিল, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁ মোৰ এটা ফোন কৰিও খবৰ লোৱা নাই ৷’’
উজনিৰ বান
প্ৰায় এটা এমাহৰ পূৰ্বে উজনিত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ৷ সেই বানৰ প্ৰলয় আজিও শাম কটা নাই ৷ ঘৰ-বাৰী হেৰুৱাই সকলো দিশহাৰাৰ হৈ পৰিছে ৷ শ শ লোকে মাটি-ভেঁটি, পশুধন হেৰুৱাৰ লগতে বহুতে আপোনজনকো হেৰুৱাইছে ৷ ১২ আগষ্টলৈকে লাভ কৰা চৰকাৰী তথ্য মতে, এই বানত ইতিমধ্যে ১০৩ জনৰ মৃত্যু হৈছে ৷
এই বানৰ সময়ত বিভিন্নজন লোকে হিয়া উজাৰি বন্যাৰ্তক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ৷ সকলোৱে এটাই উদ্দেশ্য বানপীড়িত লোকক পাৰ্যমানে সহায় আৰু উদ্ধাৰ কৰা ৷ এই বানৰ সময়ত বিধায়ক অখিল গগৈয়েও দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি বন্যাৰ্তক সহায় কৰা দেখা গৈছে ৷ এই বানত গগৈৰ যোৰহাটস্থিত ঘৰখনো ডুব গৈছিল ৷ নিজৰ ঘৰৰ কথালৈ বেছি মন নিদি তেওঁ ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে প্ৰতিদিনে আগবাঢ়ি আহিছিল ৷
প্ৰায় ২৪ টা দিনে পানীত ডুব গৈ থকা উজনিৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত আজিও সাহস হৈ বিধায়ক গগৈয়ে থিয় হৈ থকা দেখা গৈছে ৷ বিপদৰ সময়ত বিধায়কগৰাকী কাষত পাই সমষ্টিবাসী ৰাইজেও তেওঁৰ শলাগ লৈছে ৷
অখিল গগৈয়ে এই সময়ত বন্যাৰ্তক সহায় কৰাত বহুতো বহু মন্তব্যও প্ৰদান কৰিছে ৷ কিছু তেওঁ সমালোচনা কৰিছে আৰু আন কিছুৱে তেওঁৰ কামক প্ৰশংসা কৰিছে ৷
শেহতীয়াকৈ বিধায়ক অখিল গগৈৰ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘অখিল গগৈয়ে কি কৰে কৰক, মাত মাতিব নালাগে ৷ অখিল গগৈয়ে কষ্ট কৰিছে ৷ সমষ্টিৰ ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ তেওঁ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে ৷ ইয়াক লৈ আমি ৰাজনীতি কৰিব নালাগে ৷’’
সম্পাদনা কক্ষত প্ৰীতি ৰেখা তামুলীৰ সহযোগত প্ৰকাশিত