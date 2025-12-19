ETV Bharat / state

জুবিন ক্ষেত্ৰত সেৱা জনাই জে'ললৈ যাবলৈ সাজু অখিল গগৈ

বিশেষ তদন্তকাৰী গোটক পুনৰ তীব্ৰ সমালোচনা বিধায়ক অখিল গগৈৰ ।

জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ চাকি-ধূপ জ্বলাই মহানায়কলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 19, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read
সোণাপুৰ : সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ু সন্দৰ্ভত এছ আই টিয়ে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ পিচৰে পৰাই সৰৱ হৈ পৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চাৰ্জশ্বীটৰ বিসংগতি সন্দৰ্ভত গোপন তথ্য় ফাদিল কৰাত বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্য়ে গোচৰ তৰিছে এছ আই টিয়ে ।

ইয়াৰ মাজতেই জুবিন গাৰ্গক চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰা বুলি মন্তব্য় কৰিছে বিধায়ক গগৈয়ে । শুকুৰবাৰে বিধায়কগৰাকীয়ে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ পুনৰ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিলে ।

জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ চাকি-ধূপ জ্বলাই মহানায়কক সেৱা জনাই বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "জুবিনদাক চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰিছে ।" বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ বাবে মই জে'ললৈ যাবলৈও সাজু । জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ বাবে মই মাত মাতিয়েই যাম ।"

তেওঁ পুনৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বিশেষ তদন্তকাৰী গোটক (SIT) তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ বাবেই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য় কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ তদন্তত এছ আই টিয়ে যি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে, সেয়া অত্যন্ত দুৰ্বল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে দোষীয়ে কেতিয়াও শাস্তি নাপায় ।"

বিধায়কগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰি কয় যে তদন্তকাৰী বিষয়া বা চি আই অ'ই আজিলৈকে অভিযুক্তক লৈ ঘটনাস্থলীত 'ঘটনাৰ পুনৰ দৃশ্য়ায়ন' কৰা নাই । চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে আৰু জুবিনদাক প্ৰতাৰণা কৰিছে ।"

বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "সাধাৰণ মটৰচাইকেল চোৰ বা বাল্টি চোৰৰ ক্ষেত্ৰত 'ঘটনাৰ পুনৰ দৃশ্য়ায়ন'ৰ নামত গুলীচালনা কৰা পুলিচে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় নীৰৱ ?" তেওঁ অভিযোগ কৰে যে চাৰ্জশ্বীটৰ দুৰ্বল দিশসমূহ সমালোচনা কৰা বাবেই তেওঁৰ ওপৰত চৰকাৰ গৰজি উঠিছে ।

বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "যদি তেওঁক জেললৈ পঠোৱা হয়, তেন্তে তেওঁক শ্যামকানু মহন্তক দিয়াৰ দৰে উন্নত মানৰ সা-সুবিধা দিব লাগিব । জেলত খুব ম'হ হৈছে, গতিকে মোক এখন ভাল আঁঠুৱা, দুখন ভাল কম্বল আৰু এখন মেট্ৰেছ লাগিব । জেলৰ ফটা কম্বলত মই শুব নোৱাৰো ।"

ইপিনে, বিধায়ক অখিল গগৈয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এছ আই টিয়ে তেওঁক যেতিয়াই মাতিব, তেতিয়াই তেওঁ উপস্থিত হ'বলৈ সাজু ।

