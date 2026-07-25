ETV Bharat / state

উজনি অসমৰ তিনি জিলাত হোৱা ভয়ংকৰ বানৰ কাৰণ ব্যাখ্যা বিধায়ক অখিল গগৈৰ

নগা পাহাৰত প্ৰকৃতিৰ ওপৰত চলোৱা অত্যাচাৰৰ বাবে উজনি অসমৰ তিনি জিলাত ভয়াবহ বান হৈছিল বুলি অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷

MLA AKHIL GOGO
ভয়ংকৰ বানৰ কাৰণ ব্যাখ্যা বিধায়ক অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 10:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাত হোৱা ভয়ংকৰ বানক লৈ পুনৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিল বিধায়ক অখিল গগৈ ৷ উজনিৰ তিনিখন জিলাত ভয়াবহ বানৰ সৃষ্টি হোৱাৰ প্ৰকৃত কাৰণৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক গগৈয়ে কয়,"ডাৱৰ বিস্ফোৰণে নহ'য়, বৰঞ্চ নাগালেণ্ডৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্বিচাৰ লুণ্ঠন । প্ৰাকৃতিক লুণ্ঠনৰ চৰ্দাৰ অসম চৰকাৰৰ তিনি মন্ত্ৰী ক্ৰমে সুশান্ত বৰগোঁহাই, পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।"

তেওঁ লগতে কয়,"শনিবাৰে হোৱা ১২ ঘণ্টীয়া বৰষুণ এই বানৰ এক পৰোক্ষ কাৰণ । কিন্তু মূল কাৰণ হৈছে নগা পাহাৰত হোৱা কয়লাৰ মুক্ত খনন । যাৰ ফলত পাহাৰবোৰত এক সাগৰ সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এইবোৰ গাঁতত বছৰ বছৰ ধৰি লাখ লাখ গেলন পানী জমা হৈ আছিল । নগা পাহাৰত হোৱা ব্যাপক খননৰ ফলত এই সাগৰ সদৃশ গাঁত সমূহৰ ভূমিস্খলন হয় আৰু জমা পানীসমূহ ভৈয়ামলৈ নামি আহে ।"

ভয়ংকৰ বানৰ কাৰণ ব্যাখ্যা বিধায়ক অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

বিধায়ক গগৈয়ে পুনৰ কয়,"নগা পাহাৰৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা নদীসমূহৰ মোহনাত বছৰ বছৰ ধৰি অবৈধ হাৰত শিল খনন অব্যাহত আছে । ইয়াৰ ফলত নদীৰ মোহনা ডেম্পৰ আকাৰত বন্ধ কৰি লোৱা হয় । কিন্তু শনিবাৰে হোৱা প্ৰৱল বৃষ্টিপাতৰ ফলত এই মোহনাৰ বান্ধ ভাঙি পৰাত অভাৱনীয় হাৰত পানী তললৈ নামি আহে ।"

বৃহৎ নদী বান্ধৰ প্ৰসংগৰে তেওঁ কয়,"নগাপাহাৰত দিখৌ নদীৰ উৎপত্তি স্থলত ১৮৬ মেগাৱাটৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম গোপনে চলি আছে ৷ নিৰ্মীয়মান বান্ধত জমা হৈ থকা বৃহৎ পৰিমাণৰ পানীৰ ভৰ সহিব নোৱাৰি এই পানী নিৰ্মাণ কৰ্তৃপক্ষই এৰি দিবলৈ বাধ্য হয় । যাৰ বাবে উজনিৰ তিনিখন জিলাত কেতিয়াও নোহোৱা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । এই সকলোবোৰৰ আঁৰত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মন্ত্ৰী-বিধায়কসকল জৰিত ৷"

লগতে পঢ়ক: অসমৰ বানত ৬০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু; ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শোক প্ৰকাশ

TAGGED:

বিধায়ক অখিল গগৈ
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা
নগা পাহাৰ
MLA AKHIL GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.