‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গালত প্ৰচণ্ড চৰ !’ কিয় ক’লে অখিল গগৈয়ে ?

‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গালত প্ৰচণ্ড চৰ !’ কিয় ক’লে অখিল গগৈয়ে ?
যোৱা দুবছৰত বাংলাদেশৰ পৰা অহা ১৬০০ ৰো অধিক অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমৰ পৰা ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে বুলি সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছিল ।
Published : July 14, 2026 at 12:12 PM IST
গুৱাহাটী: অবৈধ বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বিষয়টো বৰ্তমানে অসমৰ এটা জলন্ত বিষয় হৈ আহিছে ৷ অসম চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি সময়ে সময়ে বিদেশী বিতাড়ন প্ৰক্ৰিয়া চলাই আহিছে যদিও বৰ্তমানেও অসমৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আৰু আদালতত বহু গোচৰ চলি আছে ৷
উল্লেখ্য় যে, সোমবাৰে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে একাংশ ব্যক্তিক বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰা বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ নিৰ্দেশক মানি লোৱা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ২৭ টা ৰায়দানৰ এটা সমষ্টিক পৃথকভাৱে ৰাখিছে ৷
#WATCH | Guwahati, Assam: The Supreme Court of India set aside a batch of 27 judgments from the Gauhati High Court that had upheld Foreigners Tribunal orders declaring individuals as foreigners— ANI (@ANI) July 13, 2026
Raijor Dal founder and MLA Akhil Gogoi said, "The verdict that Supreme Court has is a… pic.twitter.com/WgBJvXpHck
এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে বিধানসভাৰ উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, ‘‘উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি ৰায়, সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গালত যেন এটা প্ৰচণ্ড চৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে কাৰোবাক 'সন্দেহজনক নাগৰিক' বুলি লেবেল লগাই আটক কৰিবলৈ আদালতৰ কাষ চাপিব নালাগে । তেওঁ দাবী কৰে যে এছ পি আৰু ডি চিয়ে পোনপটীয়াকৈ ব্যক্তিক আটক কৰি জেললৈ পঠিয়াব পাৰে ৷ এয়া কোনো আইনী নজিৰ নহয়, ই এক অবৈধ নজিৰ ৷’’
‘‘তদুপৰি, অসম চৰকাৰে বাৰে বাৰে আমাৰ আদালত আৰু ন্যায়াধিকৰণক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে, যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক ‘বিদেশী’ ঘোষণা কৰিবলৈ, আৰু সেইবাবেই এই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান আমাৰ চৰকাৰক আইনৰ শাসন বজাই ৰাখিবলৈ সতৰ্কবাণী হিচাপে কাম কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ক মই আদৰণি জনাইছো আৰু আশা কৰিছো যে অসম চৰকাৰে আইনৰ শাসন মানি চলিব ’’ গগৈয়ে লগতে কয় ৷
উল্লেখ্য যে যোৱা দুবছৰত বাংলাদেশৰ পৰা অহা ১৬০০ ৰো অধিক অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমৰ পৰা ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে বুলি সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছিল ।
বিধানসভাত এআইইউডিএফৰ বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শৰ্মাই বিধানসভাত কয় যে ৰাজ্যখনে নাগৰিকত্বৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা মানি চলে, আৰু এই সন্দৰ্ভত আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ সময়ত যাতে মানৱ অধিকাৰ উলংঘা নহয় তাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰা হৈছে ।
গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰো দায়িত্বত থকা শৰ্মাই কয় যে বিগত দুবছৰত মুঠ ১৬৭৯ জন অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক অসমৰ পৰা বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে । সদনত তালিকাখন সদৰী কৰি তেওঁ কয় যে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক চিনাক্ত কৰাৰ পিছত ২০২৪ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৩০ জুনলৈকে এই প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা হৈছিল ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কিছুমান অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ‘উভতাই পঠিওৱা’ৰ বিপৰীতে আন কিছুমানক খেদি পঠিওৱা হৈছে ৷ লগতে দুই এজনক ‘বিতাড়ন’ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ দেশলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছিল । উচ্চ ন্যায়ালয় বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কোনো আবেদন বিচাৰাধীন হৈ থাকিলে কোনো চিনাক্ত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ঘূৰাই পঠোৱা নহয় বুলিও ড৹ শৰ্মাই কয় ।
অনুপ্ৰৱেশকাৰীক উভতাই পঠিয়াবলৈ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদ্ধতি সন্দৰ্ভত সোধাত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে নাগৰিকত্বৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ বিষয় । অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে আইনৰ বিদ্যমান বিধানৰ লগতে কেন্দ্ৰই সময়ে সময়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা মানি চলে ।
অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰক অতিক্ৰম কৰি আন কোনো বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ লেনদেন নকৰে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল । ৰাজ্য চৰকাৰে আইনৰ বিধানৰ লগতে নাগৰিকত্ব বিষয়ৰ সৈতে জড়িত কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাও কাৰ্যকৰী কৰে ।
এনে আইন আৰু নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰাৰ সময়ত পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হয়, যাতে কোনো ব্যক্তিৰ মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব নহয় বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: বাৰে বাৰে দলীয় অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগত কংগ্ৰেছৰ চাৰিগৰাকী নেতাক নিলম্বন