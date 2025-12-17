মৃত্যুৰ সময়ত ক'ভিডত আক্ৰান্ত আছিল জুবিন গাৰ্গ - এই দাবীৰে  এছ আই টিৰ চাৰ্জশ্বীটক প্ৰহসন আখ্যা দিলে অখিল গগৈয়ে

মৃত্যুৰ সময়ত ক'ভিডত আক্ৰান্ত আছিল জুবিন গাৰ্গ - এই দাবীৰে এছ আই টিৰ চাৰ্জশ্বীটক প্ৰহসন আখ্যা দিলে অখিল গগৈয়ে
তদন্তৰ নামত এছ আই টিয়ে ছিংগাপুৰৰ সাগৰৰ পৰা মাত্ৰ ৫০০ মিলিলিটাৰ পানীহে আনিছিল । মাত্ৰ ১৩ পৃষ্ঠাৰহে চাৰ্জশ্বীট ।
Published : December 17, 2025 at 8:36 AM IST|
Updated : December 17, 2025 at 9:15 AM IST
শিৱসাগৰ: এছ আই টিয়ে দাখিল কৰা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চাৰ্জশ্বীটৰ বিসংগতি সন্দৰ্ভত সৰৱ বিধায়ক অখিল গগৈ । ছিংগাপুৰৰ পৰা এছ আই টিয়ে বিশেষ তথ্য় সংগ্ৰহ নকৰাৰ অভিযোগ বিধায়কগৰাকীৰ । সাগৰৰ পৰা ৫০০ মিলিলিটাৰ পানী আনিয়েই দায়িত্ব সামৰা বুলি এছ আই টিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ।
বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "ছিংগাপুৰলৈ যোৱা এছ আই টিৰ বিষয়াকেইজনে মৃত্যু সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য গোটাব নোৱাৰিলে । এছ আই টিয়ে মাত্ৰ ছিংগাপুৰৰ সাগৰৰ পৰা ৫০০ মিলিলিটাৰ পানী লৈ আহিছে । লগতে এছ আই টিৰ মূৰব্বী আৰু আই পি এছ তৰুণ গোৱেলে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হোৱা স্থানৰ এটা ভিডিঅ' লৈ এখন মেপ বনাইছে ।" তেওঁ লগতে কয় যে চাৰ্জশ্বীটত ছিংগাপুৰৰ মাত্ৰ এই দুটাই তথ্য আছে ।
হাই প্ৰ'ফাইল জুবিন গাৰ্গ হত্যাৰ অনুসন্ধানত এছ আই টিয়ে ছিংগাপুৰৰ পৰা এইকেইটা তথ্যই সংগ্ৰহ কৰি আনিছে বুলি ক্ষোভ উজাৰি বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "যিখন য়টৰ পৰা জুবিন গাৰ্গে জঁপিয়াইছিল সেই য়টখন জব্দ কৰিব লাগিছিল; কিন্তু নকৰিলে । য়টৰ কেপ্টেইন আৰু তাত উপস্থিত থকা ব্যক্তি চি চি টি ভি ফুটেজ সংগ্ৰহ নকৰিলে । জুবিন গাৰ্গক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা এম্বুলেন্সখনৰ দলটো, মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পাদন কৰা চিকিৎসককেইজনৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰা নহ'ল।" জুবিন গাৰ্গে নিশা কটোৱা হোটেলখনৰ কোঠাটো ছীল কিয় কৰা নহ'ল বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰে ।
ক'ভিডত আক্ৰান্ত আছিল জুবিন :
বিধায়ক গগৈয়ে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, "মৃত্যুৰ সময়ত ক'ভিড ১৯ত ভুগি আছিল জুবিন গাৰ্গ ।" চি আই ডি আৰু এছ আই টিয়ে এইবোৰ বিষয়ত অনুসন্ধান নকৰি, ছিংগাপুৰৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ নকৰি নগৈ গঁড়গাৱৰ বাতৰি দিছে বুলি তেওঁ কটাক্ষ কৰে । আনহাতে এছআইটিৰ অনুসন্ধানক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়কগৰাকীয়ে কয়,"ভাৰতবৰ্ষৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ যিটো ধাৰা, সেই ধাৰাটো প্ৰমাণ কৰিবৰ বাবে মাত্ৰ আধা লিটাৰ সাগৰৰ পানী আৰু মাত্ৰ এটা ভিডিঅ' এছ আই টিয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে । "
মাত্ৰ ১৩টা পৃষ্ঠাৰহে চাৰ্জশ্বীট :
সেইদৰে ১২ হাজাৰ পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ চাৰ্জশ্বীটখনক নসাৎ কৰি তেওঁ কয়, "এইখন মাত্ৰ ১৩টা পৃষ্ঠাৰ এখন চাৰ্জশ্বীট । বাকীখিনিৰ একো কাম নাই । ১৩ পৃষ্ঠাৰ ভিতৰতো মাত্ৰ ৮ বা ৯ পৃষ্ঠা মানতহে প্ৰকৃত তথ্য চাৰ্জশ্বীট আছে । এইখন চাৰ্জশ্বীটকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ১২হাজাৰ পৃষ্ঠাৰ বুলি কৈছিল ।"
সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ অপৰাধ ফ্ৰেম কৰিবলৈ একো নাই :
মূল অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক কেন্দ্ৰ কৰি গগৈয়ে কয়,"জুবিনৰ মেনেজাৰৰ বিষয়ে চাৰ্জশ্বীটত কেৱল মদ খুৱাই জুবিন গাৰ্গক সাতুৰিবলৈ দিয়া বুলিহে উল্লেখ আছে । লগতে লাইফ জেকেট নোহোৱাকৈ সাঁতুৰিবলৈ দিয়াৰ এটা অভিযোগো আছে । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ জৰিয়তে টকা আত্মসাৎ কৰিব বিচাৰিছিল । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই জুবিন গাৰ্গৰ টকাৰে মহাবীৰ একুৱা আৰু হোটেল হেৰিটেজ খুলিছিল । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই জুবিনৰ সাঁতোৰাত বাধা থকা বুলি জনাৰ পাছতো সাঁতুৰিবলৈ উচটনি প্ৰদান কৰিছিল । সেই সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ অপৰাধ ফ্ৰেম কৰিব পৰাকৈ চাৰ্জশ্বীটত বিশেষ একো নাই ।" আচলতে প্ৰকৃত অনুসন্ধানেই নহ'ল বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে বিৰাগ প্ৰকাশ কৰে ।
জুবিন হত্যাৰ অন্যতম মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধেও সৰৱ হৈ অখিল গগৈয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গে মদ খোৱাত বাধা থকা বুলি জানিও মদৰ বটলৰ যোগান ধৰিছিল । অমৃতপ্ৰভাৰ জৰিয়তে একেটা কোঠাত জুবিন গাৰ্গক মদ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল শ্যামকানু মহন্তই । য়ট পাৰ্টি আয়োজন কৰাসকলক জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত থকা বাধা নিষেধ মহন্তই জনোৱা নাছিল । সকলো জানিও শ্যামকানু মহন্তই পাৰ্টীটো বাতিল কৰা নাছিল । আচলতে শ্যামকানু মহন্তই জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰা নাছিল ।"
প্ৰবাসী অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে নৰম স্থিতি :
আনহাতে য়ৰ্ট পাৰ্টীত থকা প্ৰবাসী অসমীয়া কেইজনৰ বিৰুদ্ধেও এছ আই টিয়ে নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰা বুলি বিধায়ক গগৈয়ে সমালোচনা কৰি কয়, "ছিংগাপুৰত থকা প্ৰবাসী অসমীয়াকেইজনক বচাবৰ বাবে চাৰ্জশ্বীটত জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে থকা বাধা-নিষেধ তেওঁলোকক নজনোৱা বুলি উল্লেখ কৰি সেইসকলক বচাই দিয়া হ'ল ।" সেইদৰে জুবিন হত্যা বিষয়ত কৰা তদন্তক পুনৰ সমালোচনা কৰি অখিল গগৈয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয়, "ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা স্থানত তদন্ত নকৰাকৈ কেনেকৈ দোষীৰ শাস্তি হ'ব ? তদন্তৰ নামত মাত্ৰ এটা বটল পানী আনি ভেকোভাওনা কিয় কৰিলে ?
চাৰ্জশ্বীটৰ জৰিয়তে কেতিয়াও ন্যায় নাপায় :
আনহাতে বিধায়ক গগৈয়ে এই তদন্ত প্ৰসংগত ছিংগাপুৰত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল আয়োজন কৰা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ছিংগাপুৰস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসৰ পৰা কিয় কোনো কোনো ধৰণৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰা নহ'ল তাক লৈও প্ৰশ্ন কৰে । বিধায়ক গগৈয়ে "এইখন এখন মহাদুৰ্বল চাৰ্জশ্বীট আৰু মাত্ৰ প্ৰহসন । চাৰ্জশ্বীটখন পঢ়াৰ পাছত মই এটা কথা নিশ্চিত যে জুবিন দাই এইখন চাৰ্জশ্বীটৰ জৰিয়তে কেতিয়াও ন্যায় নাপায় ।"