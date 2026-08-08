বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি হ'লেও ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত আন্দোলনত নামিবলৈ সাজু অখিল গগৈ
মুখ্যমন্ত্ৰীও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বান সাহায্য দিয়া নাই বুলি কটাক্ষ বিধায়কৰ ।
Published : August 8, 2026 at 12:57 PM IST
কাজিৰঙা: ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত আন্দোলনত নামিবলৈ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ সাজু হৈছে ৷ বান বিধ্বস্ত গাঁও, গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক উপযুক্ত সাহায্য প্ৰদান নকৰিলে অখিল গগৈয়ে আনকি বিধানসভাৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিবলৈও সাজু ।
বান বিধস্ত লোকৰ বাবে প্ৰকৃত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাই শুকুৰবাৰে কাজিৰঙাত আয়োজিত এক সংবাদমেলত এইদৰে হুংকাৰ দিয়ে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷ বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, “চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ মানুহে যদি প্ৰকৃত অৰ্থত ক্ষতিপূৰণ নাপায়, তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ গঢ়ি তোলা হ’ব ৷ এই ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব ল’বলৈ, প্ৰতিবাদত কাম কৰিবৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি আহিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈ আছো ৷ দৰকাৰ হ'লে তাৰ কাৰণে যদি বিধানসভাৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিব লাগে, বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি হ’লেও এই আন্দোলনত অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে প্ৰকৃত ন্যায় কাঢ়ি আনিবৰ কাৰণে, প্ৰকৃত ক্ষতিপূৰণ কাঢ়ি আনিবৰ কাৰণে, অসমীয়া মানুহৰ ঘৰখন আকৌ বনাবৰ কাৰণে আকৌ পুনৰ আন্দোলনৰ পথ ল’বলৈ মই বাধ্য হ’ম ।”
বিধায়ক গগৈয়ে পুনৰ কয়,"চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত পূৰ্বতে নোহোৱা যি মহাপ্ৰলয় হ'ল, সেই মহাপ্ৰলয়ত পৰা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক ১০ লাখকৈ টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছো; কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰীভাৱে নেপালীখুঁটিত সম্পূৰ্ণকৈ ভাঙি যোৱা ঘৰৰ পৰিয়াললৈ ৫ লাখ মানকৈ আৰু আন আধা ভগা ঘৰৰ পৰিয়াললৈ দুই-আঢ়ৈ লাখ মান টকা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোগেদি জানিব পাৰিছো ।"
আন্দোলনৰ আকৌ নেতৃত্ব ল’ব অখিলে :
বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "যি নেপালীখুঁটি ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হ’ল তাত ৫ লাখ টকা দি কোনোবাই ঘৰ সাজিব পাৰিব নে ?" ঘৰৰ ভিতৰৰ বিচনা-আলমিৰা, বাচন-বৰ্তন, আচবাব-পত্ৰ, গাড়ী-বাইক সমস্ত চিৰদিনৰ বাবে নাইকিয়া হৈ যোৱা পৰিয়ালবোৰৰ কি হ’ব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি গগৈয়ে কয় ,"অসমৰ ৰাইজৰ পৰা মতামত ল’ব বিচাৰিছো যে অসমৰ এনেকৈ ক্ষতিগ্রস্ত প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক ১০ লাখ টকাকৈ দিব লাগে বুলি অসমত এটা বিশাল আন্দোলন হ’ব লাগে নে নালাগে ? ৰাইজে যদি লাগে বুলি কয়, তেতিয়াহ’লে এইবাৰ আন্দোলনৰ আকৌ নেতৃত্ব ল’বলৈ মই ওলাই আহিম ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমীয়া মানুহৰ কলিজা খাব খুজিছে :
ইপিনে, সকলো শেষ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমীয়া মানুহক জগৰীয়া কৰি অসমীয়া মানুহক চান্দা তুলিবলৈ বাধা দিছে বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, "আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে দিয়া মানুহৰ পৰা বান সাহায্য লৈছো আৰু সেই বান সাহায্যত বাধা প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমীয়া মানুহৰ কলিজা খাব খুজিছে, বানপীড়িত মানুহৰ কলিজা খাব খুজিছে !" গগৈয়ে কয় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে বানপানীৰ নামত সাহায্য উঠোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । বাকচ লৈ ৰাস্তাই-ঘাটে বেলেগৰ পৰা পইচা তুলি আমি সাহায্য দিব নালাগে । নিজৰ টকাৰে পাৰিলে সাহায্য দিব লাগে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বান সাহায্য দিয়া নাই :
বেলেগৰ পৰা টকা তুলি নিজৰ বেনাৰত সাহায্য দিলে তাত নিজৰ সাহায্য নহ’ব ৷ তদুপৰি, বলপূৰ্ৱকভাৱে বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰিব যাতে নোৱাৰে তাৰবাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বান সাহায্য দিয়া নাই । কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ পৰা এটা টকাও বান সাহায্য দিয়া বুলি আমি নাজানো । মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে যিটো দিছে মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা দিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত তেখেতে আৰু পইচা বিচাৰি তেখেতে আবেদন জনাই থাকে । আনকি তেখেতে এই বুলিও কয় যে আন ঠাইত কাকো পইচা নিদিব, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিতে পইচা দিয়ক । আৰু সেই মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা এতিয়া মানুহক বান সাহায্য দিছে । তাৰমানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে এক টকাও বান সাহায্য অসমীয় মানুহক দিয়া নাই ।"
গগৈ স্পষ্টকৈ কয় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানৱীয়তাৰ পক্ষত যিসকল মানুহে দিনে-নিশাই কষ্ট কৰি বানপীড়িত, দুৰ্যোগপীড়িত, অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ মহাপ্ৰলয়টোৰ ক্ষতিগ্রস্ত মানুহবিলাকক সহায় কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক অপমান কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমীয়া মানুহক আৰু মানৱতাত অপমান কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰজাৰ দৰে আচৰণ কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনা দৰকাৰ যে গণতন্ত্ৰত কোনো ৰজা নাথাকে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে, এয়া বে-আইনী । ৰজাৰ কথাই আইন বুলি যিটো কথা আছে, সেয়া গণতন্ত্ৰত কেতিয়াও নহয়; সংবিধান আৰু আইনৰ কথা হে আইন । বাটে-ঘাটে বান সাহায্য সংগ্ৰহটো এটা চুড়ান্ত মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন বুলি মন্তব্য কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাক তথাকথিত চান্দাৰ লগত তুলনা কৰিছে বুলি কয় গগৈয়ে ৷
গগৈয়ে কয়, "চান্দা লৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু অসমত যিসকলে চান্দা তোলে, সেইসকল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোহনীয়া ।" তেওঁৰ বিজেপি পাৰ্টী আৰু পোহনীয়া সংগঠনবোৰে চান্দা দুষ্কৃতি কৰে আৰু তাৰ স’তে বাটে-ঘাটে বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰা কামৰ লগত তুলনা কৰাটো দুর্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য কৰি মই এনে কথা কোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা বিচাৰিবলৈ দাবী জনাই গগৈয়ে ৷
চান্দা তোলা মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত বন্ধ নকৰে কিয় ?
"অসমৰ মানুহে তোলা বান সাহায্যক যদি তেওঁ চান্দাৰ লগত তুলনা কৰিছে তেনেহ’লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ কাৰণে চান্দা তুলি আছে কিয় ?" অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চান্দা তোলা মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত বন্ধ নকৰে কিয় বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে গগৈয়ে ৷ তেখেতৰ নিজৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত এনেকৈ পইচা তোলা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে, চান্দা তোলা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাই গগৈয়ে ৷ গগৈয়ে কয়," আজিৰ দিনটোত অসম চৰকাৰে যদি বানপীড়িত, দুৰ্যোগপীড়িত, প্রলয়পীড়িত মানুহক ১০ টকা দিছে, অসমৰ ৰাইজে ৯০ টকা দি সহায় কৰিছে । বান সাহায্য ৯০ টকা ৰাইজৰ, ১০ টকাহে চৰকাৰৰ । তাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকৈ অসমীয়া মানুহক অপমান কৰাটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি ।"
বদৰুদ্দিন আজমলকো সকীয়নি :
ইপিনে, মেঘৰঞ্জনী মেধিক তেওঁৰ মানৱ প্ৰেম, দেশ প্ৰেম, বানপীড়িত মানুহৰ প্ৰতি দেখুওৱা মানৱতাৰ কাৰণে গগৈয়ে আদৰণি জনায় ৷ আনহাতে, সংবাদমেলত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অখিল গগৈয়ে কয় যে উজনিৰ বানপীড়িতক সহায় কৰাৰ বাবে বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমল নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ; কিন্তু, আজমলে দুই কোটি টকা দিছো বুলি যি কথা প্ৰকাশ কৰিছে, সেয়া কামতকৈ প্ৰচাৰ বেছি যেন লাগিছে বুলি উল্লেখ কৰে অখিল গগৈয়ে; কিন্তু একেটা সময়তে মই তেওঁ যিখিনি সাহায্য কৰিছে তাৰ কাৰণে কৃতজ্ঞতা জনাইছো, একেটা একেটা সময়তে বানপীড়িতক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবৰ কাৰণেও মই আজমলক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো বুলিও কয় গগৈয়ে ৷
হাগ্ৰামাক কৃতজ্ঞতা অখিলৰ :
ইফালে, হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সঁচা অৰ্থত কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে বুলি সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে অখিল গগৈয়ে ৷ হাগ্ৰামাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, "১০ হাজাৰ আঠুৱা, ১০ বিচনা চাদৰ আদিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী লৈ অহা হাগ্ৰামাই উজনিত আহি বিধ্বস্ত এলেকাসমূহ দেখা পাই তিনিখনমান গাঁৱৰ বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জনাইছে ৷" ইপিনে, যদি কোনোবা সদাশয়ে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেন্তে ৫ লাখকৈ টকা দি একোখনকৈ গাঁও পুনৰ্নিমাণ কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰে বিধায়ক গগৈয়ে ৷ তেওঁ কয় যে ইতিমধ্যে দুটা মডেল সাজু কৰি বিভিন্নজনক এই সম্বন্ধে জনাইছে ৷ সেইমতে, একো একোটা পকী গৃহৰ বাবে তিনিলাখ মান টকা দি এটা পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপন কৰিব পাৰে ৷ দ্বিতীয়টো মডেলত ২৫ হাজাৰকৈ একোটা কেঁচা ঘৰ নিৰ্মাণত ব্যয় কৰি ২০ ঘৰৰ বাবদ ৫ লাখ টকা খৰচ কৰি একোখন গাঁও পুনৰ সংস্থাপন কৰিব পাৰিব ৷ এই বাসগৃহ অথবা গাঁৱৰ স’তে সাহায্য প্ৰদান কৰা ব্যক্তিগৰাকীক পোনপটীয়াকৈ আলোচনাত বহুৱাই দিয়া হ’ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক:অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য়: ৯৮ জনৰ মৃত্যু, ১৩খন জিলাত ১.৫৫ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত
উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ গৌৰৱ গগৈৰ পত্ৰ