জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবীত অখিল গগৈৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চালাকি নচলিব । গৃহ বিভাগ মুৰ্দাবাদ ধ্বনি ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কৰ ।
Published : November 25, 2025 at 5:52 PM IST
গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোৰ সদনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে বিধানসভা প্ৰাংগণত বিৰোধী বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সাব্য়স্ত কৰিলে অভিনৱ প্ৰতিবাদ । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটোৰ কাট আউটত ৰঙা পূৰণ চিহ্নৰে বিধানসভা চৌহদলৈ সোমাই আহি চিঞৰি চিঞৰি প্ৰতিবাদ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবী জনালে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
“মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চালাকি নচলিব । গৃহ বিভাগ মুৰ্দাবাদ ৷ গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চিবিআই তদন্ত লাগিবই ।”এই শ্লোগানেৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় আৰু সঠিক তদন্তৰ দাবী জনালে অখিল গগৈয়ে । লগতে দাবী উত্থাপন কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চিবিআইৰ তদন্ত ৷ মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন ৷ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে বিধানসভা চৌহদলৈ বেনাৰ-কাট আউটসহ প্ৰৱেশ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চিবিআই তদন্ত দাবী কৰিলে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক গগৈয়ে ৷
প্ৰৱেশৰ পিচতেই বিধানসভা চৌহদত থকা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত বহি অখিল গগৈয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু প্ৰসংগত নিজৰ দাবী সমূহ উত্থাপন কৰি গগৈয়ে কয়, “জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত তদন্তত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে অসমৰ গৃহ বিভাগ । সেয়ে গৃহমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে । লগতে গোটেই তদন্তৰ ভাৰ এছআইটিৰ পৰা চিবিআইলৈ হস্তান্তৰ কৰিব লাগে ৷”
উল্লেখ্য় যে মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনত বিৰোধীয়ে সদনৰ মজিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু আৰু ন্যায় প্ৰসংগৰে উত্তাল কৰিব বুলি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছিল ৷ বিৰোধীয়ে সেই অনুসৰি আনিছিল জুবিন মৃত্যু প্ৰসংগ আলোচনাৰ বাবে স্থগিত প্ৰস্তাৱ ।
বিধায়িনী দলৰ নেতা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো অনুৰোধ জনায় এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণৰ বাবে ৷ অধ্য়ক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এই সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতেই সদনত জুবিন মৃত্যু প্ৰসংগত বিৰোধী আৰু শাসকীয়ৰ মাজত আলোচনা আৰম্ভ হয় ।