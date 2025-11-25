ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবীত অখিল গগৈৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চালাকি নচলিব । গৃহ বিভাগ মুৰ্দাবাদ ধ্বনি ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কৰ ।

MLA Akhil Gogoi demand CBI probe on Zubeen Garg mysterious death
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবীত অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 25, 2025 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোৰ সদনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে বিধানসভা প্ৰাংগণত বিৰোধী বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সাব্য়স্ত কৰিলে অভিনৱ প্ৰতিবাদ । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটোৰ কাট আউটত ৰঙা পূৰণ চিহ্নৰে বিধানসভা চৌহদলৈ সোমাই আহি চিঞৰি চিঞৰি প্ৰতিবাদ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবী জনালে বিধায়কগৰাকীয়ে ।

“মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চালাকি নচলিব । গৃহ বিভাগ মুৰ্দাবাদ ৷ গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চিবিআই তদন্ত লাগিবই ।”এই শ্লোগানেৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় আৰু সঠিক তদন্তৰ দাবী জনালে অখিল গগৈয়ে । লগতে দাবী উত্থাপন কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চিবিআইৰ তদন্ত ৷ মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন ৷ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে বিধানসভা চৌহদলৈ বেনাৰ-কাট আউটসহ প্ৰৱেশ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চিবিআই তদন্ত দাবী কৰিলে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক গগৈয়ে ৷

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবীত অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

প্ৰৱেশৰ পিচতেই বিধানসভা চৌহদত থকা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত বহি অখিল গগৈয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু প্ৰসংগত নিজৰ দাবী সমূহ উত্থাপন কৰি গগৈয়ে কয়, “জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত তদন্তত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে অসমৰ গৃহ বিভাগ । সেয়ে গৃহমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে । লগতে গোটেই তদন্তৰ ভাৰ এছআইটিৰ পৰা চিবিআইলৈ হস্তান্তৰ কৰিব লাগে ৷”

MLA Akhil Gogoi demand CBI probe on Zubeen Garg mysterious death
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবীত অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনত বিৰোধীয়ে সদনৰ মজিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু আৰু ন্যায় প্ৰসংগৰে উত্তাল কৰিব বুলি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছিল ৷ বিৰোধীয়ে সেই অনুসৰি আনিছিল জুবিন মৃত্যু প্ৰসংগ আলোচনাৰ বাবে স্থগিত প্ৰস্তাৱ ।

MLA Akhil Gogoi demand CBI probe on Zubeen Garg mysterious death
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবীত অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

বিধায়িনী দলৰ নেতা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো অনুৰোধ জনায় এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণৰ বাবে ৷ অধ্য়ক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এই সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতেই সদনত জুবিন মৃত্যু প্ৰসংগত বিৰোধী আৰু শাসকীয়ৰ মাজত আলোচনা আৰম্ভ হয় ।

লগতে পঢ়ক:আজি অসম বিধানসভাত দাখিল হ’ব জুয়ে পোৰা তিৰাশীৰ তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন

TAGGED:

AKHIL GOGOI ON ZUBEEN GARG
AKHIL GOGOI PROTEST
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY
ASSAM ASSEMBLY WINTER SESSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.