কম্পিউটাৰত বহি ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন-নামভৰ্তিত নামিল বিজেপি নেতা-কৰ্মী ! অভিযোগ অখিল গগৈৰ
নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাষ চাপিবলৈ অখিল গগৈক পৰামৰ্শ বিজেপিৰ ।
Published : January 23, 2026 at 5:58 PM IST
গুৱাহাটী : ভোট চুৰিৰ ভিডিঅ’সহ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিলে অখিল গগৈয়ে ! ৰাজ্যৰ সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰা SR বিশেষ পুনৰীক্ষণক লৈ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।
বিজেপি কৰ্মীয়ে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কম্পিউটাৰত বহি বৈধ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন আৰু অবৈধ ভোটাৰৰ নামভৰ্তি কৰি থকাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলিছে অখিল গগৈয়ে ৷ লগতে ৰাজহুৱা কৰিছে কেইটামান ভিডিঅ’ ক্লিপ আৰু বিজেপি কৰ্ম-কৰ্তাৰ নাম ।
শুকুৰবাৰে পুৱা সামাজিক মাধ্যমযোগে বিস্ফোৰক অভিয়োগ তুলিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷ অভায়োগ অনুসৰি ঘটনাৰ স্থান কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ বকো সমজিলা কাৰ্যালয়, সময় ২২ জানুৱাৰীৰ সন্ধিয়া ।
অখিল গগৈয়ে দাবী কৰা অনুসৰি একাংশ বিজেপি নেতা-কৰ্মীয়ে SRৰ কাম কৰি থাকোতে হাতে-লোটে ধৰা পৰিছে । সামাজিক মাধ্যমত অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছে, "বকো সমজিলা কাৰ্যালয়ত সোমাল বিজেপি। বিজেপি নেতাই ৰাতি ৮.৩০ বজাত এই কাৰ্যালয়ত সোমাই নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফৰ্ম ৭ৰ কাম নিজেই কৰি কাৰোবাৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কাটিছে, কাৰোবাৰ নাম সোমোৱাত বাধা দিছে। দেশ শেষ ! গণতন্ত্ৰ শেষ ! ভোট চোৰে গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰ লুট কৰিলে ! ৰাইজ চাওক, কালি ৰাতি বকো সমজিলা কাৰ্যালয়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পোহনীয়া চোৰে কেনেকৈ গণতন্ত্ৰক বলৎকাৰ কৰিছে !"
কেৱল সেয়ে নহয়, বকো সমজিলা কাৰ্যালয়ত বৈধ ভোট কৰ্তন কৰি অবৈধ ভোটাৰৰ নাম সোমোৱাৰ কাম কৰি থকা বুলি অভিযোগ তুলি বিজেপি নেতা কেইগৰাকীৰো নাম সদৰী কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।
গগৈয়ে কয়, “বিজেপিৰ নেতাকেইজন হ’ল: প্ৰহ্লাদ বিশ্বাস, সাঃসম্পাদক, দক্ষিণ কামৰূপ জিলা,জেদপিচি মেম্বাৰ, চমৰীয়া ব্লক । মৃণ্ময় বড়ো, দক্ষিণ কামৰূপ জিলা সম্পাদক, বুদ্ধেশ্বৰ ৰাভা, সাধাৰণ সম্পাদক, দক্ষিণ কামৰূপ জিলা এছ টি মৰ্চা ৷ ভিডিঅ’সহ অখিল গগৈয়ে ৰাজহুৱা কৰা 'ভোট চুৰি'ৰ অভিযোগ প্ৰসংগত এতিয়ালৈকে বিজেপি নাইবা নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া বা স্পষ্টীকৰণ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।
ইপিনে, বকো-কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসম বিজেপিয়ে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাষ চাপিবলৈ অখিল গগৈক পৰামৰ্শ বিজেপিৰ ৷ এই সন্দৰ্ভত বাজপেয়ী ভৱনত এক সংবাদমেলত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাই কয়, “অখিল গগৈৰ হাতত যদি কিবা তথ্য প্ৰমাণ আছে, তেনেহ'লে তেওঁ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰলৈ যাওক ।”
বকো সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ফৰ্ম ৭ৰ যোগেদি বিজেপি নেতাই ভোট কৰ্তন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে এইদৰে মন্তব্য় কৰে ।