অসম-মেঘালয়লৈ মুগা পলুৰ লেটা প্ৰেৰণ কৰিছে মিজোৰামে
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আছে কেন্দ্ৰীয় ৰেচম ব’ৰ্ডৰ ১৪ টা স্থানত মুগা পলুৰ লেটা উৎপাদন গোট ।
Published : September 30, 2026 at 7:13 PM IST
আইজল : মিজোৰামে অসম আৰু মেঘালয়লৈ মুগা পলুৰ লেটা যোগান ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এই দুয়োখন ৰাজ্যলৈ মুগা পলুৰ লেটা প্ৰেৰণ কৰাৰ বিষয়ে বুধবাৰে মিজোৰামৰ বিষয়াই সদৰী কৰিছে ।
বুধবাৰে ৰেচম শিল্প সঞ্চালক লালৰিনাওমাই এই কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে । প্ৰায় ২৭,০০০ মুগা পলু সম্বলিত এটা চালানৰ (ব্যৱসায়িক ব্যৱস্থাত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ তৃতীয় পক্ষৰ হাতত তুলি দিয়া) শুভ উদ্বোধন কৰে । এই পলুবোৰ অসমৰ নাৰায়ণপুৰ আৰু মেঘালয়ৰ ৰোমপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি বিষয়াসকলে কয় যে এই বীজবোৰ দুয়োখন ৰাজ্যত পুনৰ বংশবৃদ্ধিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
বিষয়াসকলৰ মতে,গ্ৰীষ্ম কালত সমভূমিৰ গৰম জলবায়ুত মুগা পলু পোহাটো কঠিন হৈ পৰে । আনহাতে মিজোৰামৰ জলবায়ুৱে এই ঋতুতো মুগা পলু পালন কৰাত সহায় কৰে বুলি বিষয়াসকলে কয় । এই বিষয়াসকলে পুনৰ উল্লেখ কৰে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত কেন্দ্ৰীয় ৰেচম ব’ৰ্ডৰ ১৪ টা স্থানত মুগা পলুৰ লেটা উৎপাদন গোট আছে । এই বছৰ মিজোৰামে প্ৰথমটো তেনে গোট লাভ কৰা বুলি কয় ।
মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লালদুহোমা আৰু ৰেচম মন্ত্ৰী লালথানছাংগাৰ উদ্যোগত এই বছৰ উক্ত গোটটো স্থাপন কৰা বুলি বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰে । পি৩ মুগা গোটটো ৰাজ্যখনৰ চেৰছিপ জিলাৰ থেনজলত কাৰ্যক্ষম হৈ আছে । পি৩ মুগা ফাৰ্মখনে এই বছৰ আগষ্টত সফলভাৱে মুগা পালনৰ ক্ষেত্ৰত অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ।
সম্প্ৰতি মুগা পলুৰ লেটাৰ চাহিদা ভৈয়ামৰ অঞ্চলসমূহত বৃদ্ধি পাইছে । কেন্দ্ৰীয় ৰেচম ব’ৰ্ডৰ মিজোৰাম কাৰ্যালয়ে এই বীজ উৎপাদন কৰি ইয়াৰ এটা অংশ অসম আৰু মেঘালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলিও বিষয়াসকলে কয় ।
মিজোৰামত মুগা পলু পালকসকল ইয়াৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । পালকসকল এইদৰে লাভান্বিত হোৱাৰ লগে লগে মুগা ৰেচম উৎপাদনত ৰাজ্যখনৰ ভূমিকা শক্তিশালী হ'ব বুলিও বিষয়াসকলে কয় ।
লগতে পঢ়ক:কবু চাপৰিৰ ভূগৰ্ভত হাইড্ৰ'কাৰ্বন-খাৰুৱা তেলৰ সন্ধান : পৰিৱেশতন্ত্ৰত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব ?