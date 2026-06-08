ETV Bharat / state

ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অপহৰণ প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যোৱা যুৱতী, তিনিচুকীয়া ৰে'ল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ

ডিব্ৰুগড়ৰ পিএন ৰোডত খোজ কাঢ়ি থকা যুৱতীক অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ অপহৰণ ৷

TINSUKIA RAILWAY STATION
ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অপহৰণ প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যোৱা যুৱতীক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত ডিব্ৰুগড় নগৰত সংঘটিত হয় এক অপহৰণৰ ঘটনা ৷ প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যোৱা যুৱতীক দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰে৷ ডিব্ৰুগড় নগৰৰ শান্তিপাৰা অঞ্চলৰ পিএন ৰোডৰ পৰা যুৱতীক অপহৰণ কৰা হৈছিল ৷ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অপহৰণ কৰা এই যুৱতীগৰাকীক তিনিচুকীয়াৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, সোমবাৰে পুৱা মাতৃৰ সৈতে ডিব্ৰুগড় নগৰৰ শান্তিপাৰা অঞ্চলৰ পিএন ৰোডত যুৱতীগৰাকী প্ৰাতঃভ্ৰমণৰত আছিল ৷ মাতৃৰ পাছে পাছে গৈ থকা যুৱতীগৰাকীক পিছফালৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই নাকত কোনো দ্ৰব্য দি অচেতন কৰি বলপূৰ্বকভাৱে উঠাই লৈ যায় ৷ ঘটনাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে । পৰিয়ালৰ লোকে যুৱতীগৰাকীৰ সন্ধানত ভিন্ন স্থানত বিচৰা আৰম্ভ কৰে ৷

প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যোৱা যুৱতী ডিব্ৰুগড়ত অপহৰণ (ETV Bharat Assam)

কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ শান্তিপাৰাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা যুৱতীগৰাকীক তিনিচুকীয়া ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ এটা প্লেটফৰ্মত সন্দেহজনকভাবে পৰি থকা এটা বস্তাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল যাত্ৰীয়ে । বস্তাটো পৰীক্ষা কৰাত ভিতৰত এগৰাকী অচেতন যুৱতীক প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে ৰে'লৱে আৰক্ষী খবৰ দিয়ে। বস্তাত হাত-ভৰি বন্ধা অৱস্থাত আছিল যুৱতীগৰাকীৰ । খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কৰি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ।

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে কয়, "ঘৰৰ ওচৰতে প্ৰাতঃভ্ৰমণৰত আছিল ৷ তেনেতে পিছফালৰ পৰা কোনোবাই নাকত কিবা লগাই দিয়াৰ পাছত মই একো গম নোপোৱা হৈ গ'লো । মোৰ মুখত কাপোৰ বান্ধি দিছিল, হাত ভৰি বান্ধি দিছিল । কোনে নিছিল একো ধৰিব পৰা নাছিলো ।"

ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃয়ে কয়,"মোৰ পিছফালে তাই আহি আছিল ৷ কিন্তু হঠাৎ ৰাস্তাৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছিল মোৰ ছোৱালীজনী ৷ সকলোতে বিচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল যদিও পোৱা নাছিলো ৷ পাছতে আৰক্ষীয়ে খবৰ দিয়াত আমি গম পালো তিনিচুকীয়াৰ পৰা তাই উদ্ধাৰ কৰা বুলি ৷ কোনে কিয় নিছিলে আমি একো নাযানো ৷"

ইতিমধ্যে অপহৃত যুৱতীগৰাকীক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ আনি সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও সঠিক তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নাই। যুৱতী গৰাকীক কোনে, কি উদ্দেশ্যেৰে অপহৰণ কৰিছিল সেই কথা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব ।

লগতে পঢ়ক: হাফলং মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত তলা ওলোমাই প্ৰতিবাদত শিক্ষাৰ্থী ?

TAGGED:

ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী
তিনিচুকীয়া আৰক্ষী
ডিব্ৰুগড়
যুৱতীক অপহৰণ
TINSUKIA RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.