ETV Bharat / state

সন্ধান ওলাল নাগালেণ্ড সীমান্তত নিৰুদ্দেশ হোৱা বনকৰ্মীৰ দলৰ

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বনাঞ্চলত সমীক্ষাৰ বাবে গৈ নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছিল বন বিভাগৰ ২৩ গৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু ৩ গৰাকী স্থানীয় গাইড ।

Missing forest officials returns
সন্ধান ওলাল নাগালেণ্ড সীমান্তত নিৰুদ্দেশ হোৱা বনকৰ্মীৰ দলৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 6:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাৰ দুৰ্গম বনাঞ্চলত বন সমীক্ষাৰ বাবে গৈ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা বন বিভাগৰ ২৩ গৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু ৩ গৰাকী স্থানীয় গাইড দেওবাৰে নিৰাপদে লাংটিঙলৈ উভতি আহিল । জানিব পৰা মতে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী খেপ্ৰে গাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী বনাঞ্চলত শুকুৰবাৰে সমীক্ষা চলোৱাৰ সময়ত মোবাইল নেটৱৰ্ক নথকাৰ বাবে দলটোৰ সৈতে বিভাগ আৰু পৰিয়ালৰ সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল । যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

এই সন্দৰ্ভত মান্দেৰদিছা বন সংমণ্ডলৰ বিষয়া ডনমাই থাওচেনে জনাইছে যে দলটোৰ সকলো সদস্য সম্পূৰ্ণ নিৰাপদে লাংটিঙত উপস্থিত হৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই ।

তেওঁ কয়, "আমি সকলোৱে নিৰাপদে লাংটিঙত উপস্থিত হৈছোঁ । উদ্বিগ্ন হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই ।" বনাঞ্চলৰ দীঘলীয়া পথ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে বনকৰ্মীসকল আৰু ৩ গৰাকী স্থানীয় গাইডক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লাংটিং মডেল চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে দলটোৰ সৈতে শুকুৰবাৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পিছত শনিবাৰে অসম আৰক্ষী, অসম ৰাইফলছ আৰু বন বিভাগৰ যৌথ উদ্যোগত ব্যাপক অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল । অনুসন্ধানত ড্ৰোণ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যদিও ঘন বনাঞ্চল আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ অভাৱৰ বাবে দলটোৰ অৱস্থান চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাছিল । এই ঘটনাই পুনৰ এবাৰ স্পষ্ট কৰি তুলিছে যে ডিমা হাছাওৰ দুৰ্গম বনাঞ্চলত মোবাইল নেটৱৰ্কৰ অভাৱৰ বাবে ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ত কৰ্মৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে নিয়মীয়া যোগাযোগ বজাই ৰখাটো এতিয়াও এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক :

পথাৰৰ মাজৰ পুখুৰীত উদ্ধাৰ মাতৃ-পুত্ৰৰ মৃতদেহ, চৰম সিদ্ধান্ত নে হত্যা ?

TAGGED:

ডিমা হাছাও
বন বিভাগ
অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত
ইটিভি ভাৰত অসম
DIMA HASAO FOREST OFFICIALS MISSING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.