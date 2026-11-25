সীমান্তৰ কুশিয়াৰা নদীত উদ্ধাৰ বিএছএফ জোৱানৰ মৃতদেহ
সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী চোৰাং সৰবৰাহকাৰীক খেদি যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল জোৱানজন ।
Published : November 25, 2026 at 11:17 AM IST
তেজপুৰ : ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত সন্ধানহীন হোৱা সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ (বিএছএফ) জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল । শ্ৰীভূমিৰ ষ্টিমাৰ ঘাটৰ সমীপৰ কুশিয়াৰা নদীত জোৱানজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় ।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বাসিন্দা বিএছএফৰ কনিষ্টবল কে বেণু দুদিন পূৰ্বে সন্ধানহীন হৈছিল । সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী চোৰাং সৰবৰাহকাৰীক খেদি গৈ নদীত পৰাৰ পিছৰে পৰা জোৱানজন সন্ধানহীন হৈ আছিল ।
বুধবাৰে পুৱাই নদীত জোৱানজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় । বিএছএফৰ অসম-মিজোৰাম ফ্ৰণ্টিয়াৰৰ ডিআইজি আহছান শ্বাহেদীয়ে ইটিভি ভাৰতক এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি প্ৰায় দুদিন পূৰ্বে শ্ৰীভূমিৰ হৰিনগৰ সীমান্ত চকীত কৰ্মৰত কনিষ্টবল কে বেণুৱে হেড কনিষ্টবল জিতেন্দ্ৰ যাদৱৰ সৈতে নিয়মীয়া কৰ্তব্য পালন কৰি থকাৰ সময়তে বাংলাদেশৰ দিশৰ পৰা অহা ৪-৫ জন সন্দেহযুক্ত সৰবৰাহকাৰীক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।
জোৱান দুজনক দেখি সন্দেহযুক্ত লোককেইজনে কুশিয়াৰা নদীত জঁপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা চলায় । সেই সময়তে তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে জোৱান দুগৰাকীয়েও নদীত জাঁপ মাৰে ।
অৱশ্যে হেড কনিষ্টবল জিতেন্দ্ৰ যাদৱ সুকলমে নদীৰ পৰা উঠি আহিবলৈ সক্ষম হয় যদিও কনিষ্টবল কে বেণু সন্ধানহীন হৈ পৰে । ঘটনাৰ পিছতে সন্ধানহীন জোৱানজনক উদ্ধাৰৰ বাবে এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফে যৌথভাৱে অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
বিগত দুদিন ধৰি নদীত ব্যাপক অভিযান চলোৱাৰ পিছতো জোৱানজনৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা হোৱা নাছিল । অৱশেষত বুধবাৰে পুৱা শ্ৰীভূমিৰ ষ্টিমাৰ ঘাটৰ সমীপত নদীত ওপঙি থকা অৱস্থাত জোৱানজনৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ হয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত বিএছএফৰ জোৱানসকলে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে । এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । জোৱানজনৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইফালে মৃতদেহটো জোৱানজনৰ পৰিয়ালক হস্তান্তৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
বাংলাদেশী চোৰাং সৰবৰাহকাৰীক ধৰিবলৈ গৈ বৰাক নদীত সন্ধানহীন বিএছএফ জোৱান