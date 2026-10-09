হিমাশ্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ ৰে’লমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী সাংসদ গৌৰৱৰ
৬ অক্টোবৰত ২২৫০৩নং বিবেক এক্সপ্ৰেছেৰে বিশাখাপট্টনমৰ পৰা গুৱাহাটীস্থিত ঘৰলৈ হিমাশ্ৰী বড়োৱে অকলশৰে ওভতিছিল ৷
Published : October 9, 2026 at 2:45 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ২০ বছৰীয়া যুৱতী হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ বিৰোধী নেতা তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্সত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুত ন্যায়ৰ দাবী তোলে ৷
গগৈয়ে এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱক বিষয়টোত হস্তক্ষেপ প্ৰদান কৰি প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আনিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
I urge the Hon’ble Union Railway Minister @AshwiniVaishnaw to intervene in the death of Himashri Boro. A young woman from Assam was travelling alone from Visakhapatnam to Guwahati on the Vivek Express (22503) when she went missing on October 6. Her body was recovered the next day beside the railway track in Andhra Pradesh. According to family and media reports, she felt unsafe because of the men in the compartment. She was harassed, and obscene gestures were made towards her. Police suspect she may have fallen from the moving train, while her family alleges foul play. Her case raises serious questions about the safety of women while travelling on Indian Railways. The NCRB’s Crime in India data records 488 offences against women and children, and 1,422 offences against the human body, registered by the Government Railway Police (GRP) across India in 2024. Despite government initiatives regarding safety, a young woman who felt unsafe on a train never reached home.— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) October 9, 2026
গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘বিগত ৬ অক্টোবৰত ২২৫০৩নং বিবেক এক্সপ্ৰেছেৰে বিশাখাপট্টনমৰ পৰা গুৱাহাটীস্থিত ঘৰলৈ অকলশৰে আহি থকা অৱস্থাত অসমৰ এগৰাকী যুৱতী নিৰুদ্দেশ হৈছিল । পিছদিনা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰে’লপথৰ সমীপত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । পৰিয়াল তথা সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি, দবাটোত থকা আন একাংশ পুৰুষ যাত্ৰীয়ে হিমাশ্ৰী নামৰ যুৱতীগৰাকীক অশ্লীল ইংগিত দিয়ে ৷ যাৰ বাবে তেওঁ হাৰাশাস্তিৰ লগতে অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছিল । এই বিষয়ে তেওঁ পৰিয়ালৰ লোককো জনাইছিল ৷’’
পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে কোনো দুৰ্বৃত্তই যুৱতীগৰাকীক চলন্ত ৰে’লৰ পৰা গতিয়াই পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ৷ আনহাতে, যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীৰ হেমাহিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বুলিও গৌৰৱ গগৈয়ে কয় ৷
ইয়াৰ লগে লগে ৰে’লযাত্ৰাত যুৱতীসকলৰ সুৰক্ষাক লৈও গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ এন চি আৰ বিৰ ‘ক্ৰাইম ইন ইণ্ডিয়া’ শীৰ্ষক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশিত তথ্যত ২০২৪ চনত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰী ৰে’ল আৰক্ষীয়ে মহিলা আৰু শিশুৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়নকৃত অপৰাধমূলক গোচৰৰ সংখ্যা ৪৮৮ টা, মানৱদেহ ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় গোচৰ ১,৪২২ টা বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
ৰে’লযাত্ৰাত প্ৰয়োজনীয় সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত চৰকাৰে একাধিকবাৰ পদক্ষেপ লোৱা বুলি দাবী কৰি অহাৰ পিছতো যাত্ৰাৰ সময়ত ৰে’লত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰা কোনো এগৰাকী যুৱতীয়ে এতিয়াও সোঁ-শৰীৰে ঘৰ আহি নাপালে বুলি বিৰোধী নেতা গৌৰৱ গগৈয়ে নিজৰ পোষ্টটোৰ জৰিয়তে অভিযোগ তোলে ৷
#WATCH | Guwahati, Assam: Kapinjal Kishore Sharma, CPRO, Northeast Frontier Railway, says, "An incident has taken place in Andhra Pradesh on the South Coast Railway, and currently the investigation is being done in Andhra Pradesh. Already, our railway officials and the state police of Andhra Pradesh are carrying out the investigation, and on behalf of North East Frontier Railway... The family had contacted us, and we are assisting the family in every way possible. A complaint was raised on the 6th of this month regarding some misbehavior by some of the passengers with a female passenger in Vivek Express. The complaint was attended to, and it was found that the passenger was missing... The RPF and GRP authorities started their investigation, and on the basis of CCTV footage and other details, they were able to find a dead body near the railway tracks. The body has been identified..." (08.10)— ANI (@ANI) October 9, 2026
আনহাতে, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’ল বিভাগৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া কপিঞ্জল শৰ্মাই কয়, ‘‘অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ দক্ষিণ উপকূলীয় ৰে’ল বিভাগত এক লোমহৰ্ষক কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷ বৰ্তমান এই কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ৷ ইতিমধ্যে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’ল বিভাগৰ হৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক আৰক্ষী বিভাগৰ লগতে ৰে’ল আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷’’
শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘নিৰুদ্দিষ্ট যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ৰে’ল বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল ৷ পৰিয়ালে দিয়া তথ্য তথা চিচিটিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত ৰে’ল বিভাগৰ লগতে ৰে’ল আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই দক্ষিণৰ ৰাজ্যখনৰ এখন হাবিৰ দাঁতিত নিথৰ হৈ পৰি ৰোৱা যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ৷’’
উল্লেখ্য যে, বহিঃৰাজ্যত নৃত্যানুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা এগৰাকী অসমীয়া যুৱতী নিথৰদেহ হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল ৷ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ টিকুলামপুৰৰ ৰে’লপথৰ সমীপৰ এখন হাবিৰ দাঁতিত ৰে’ল আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীক মৃত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰি পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে ৷
নিহত যুৱতীগৰাকী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমীপৰ বোন্দা চপাইদঙৰ হিমাশ্ৰী বড়ো বুলি চিনাক্ত কৰাৰ পিছতেই এই ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে ৰাজ্যত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে ৷
মহানগৰীৰ বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত হিমাশ্ৰী বড়োৱে সৰুৰে পৰা সৃষ্টিশীল কাম, গীত-নৃত্য আদিৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছিল ৷ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে যুৱতীগৰাকীয়ে তালৈ গৈছিল ৷
অনুষ্ঠান সামৰি পৰীক্ষা থকাৰ বাবেই বিগত ৬ অক্টোবৰত ২২৫০৩নং বিবেক এক্সপ্ৰেছেৰে বিশাখাপট্টনমৰ পৰা গুৱাহাটীস্থিত ঘৰলৈ অকলশৰে ওভতিছিল ৷ কিন্তু ৰে’লত উঠাৰ কিছু সময় পিছৰে পৰা কেইজনমান যুৱকে যুৱতীগৰাকীক বিভিন্ন ধৰণৰে হাৰাশাস্তি কৰি অহা বুলি খোদ যুৱতীগৰাকীয়ে মাতৃৰ লগতে কিছু আত্মীয়ক জনাইছিল ৷ এই বিষয়ে যুৱতীগৰাকীয়ে নিজৰ ম’বাইলটো কিছু দৃশ্য আবদ্ধ কৰি ৰাখে ৷
মাতৃক এই কথা অৱগত কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে হিমাশ্ৰী সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ পৰে ৷ এই ঘটনাৰ পিছদিনা অৰ্থাৎ ৭ অক্টোবৰত হিমাশ্ৰী বড়োৰ নিথৰ দেহ ৰে’ল আৰক্ষীয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ টিকুলামপুৰৰ ৰে’লপথৰ সমীপৰ এখন হাবিৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ কৰে ৷
ইফালে, শুকুৰবাৰে পুৱা বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী ফ্ৰেছ মুছাহাৰীৰ সৈতে চপাইদংস্থিত হিমাশ্ৰী বড়োৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী চৰণ বড়োৱে যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃক সাক্ষাৎ কৰে ৷
এই দুখ সহ্য কৰিব পৰাকৈ পৰিয়ালটোক শক্তি আৰু সাহস দিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় ৷ তদুপৰি দোষীক চিনাক্ত কৰি আইনৰ আওতালৈ আনি উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ জৰিয়তে পৰিয়ালটোক ন্যায় দিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনায় ৷
Deeply saddened by the untimely demise of Himashree Boro, a talented young woman from Chapaidong in our Dimoria constituency, in Andhra Pradesh. Today, I met Himashree’s parents and shared my heartfelt condolences with them in this extremely painful hour. No words can ease the pain of losing a beloved daughter, but I stand with the bereaved family as they come to terms with this irreparable loss. May the departed soul of Himashree rest in eternal peace, and may the Almighty give her family the strength and courage to bear this profound loss. Om Shanti.— Dr Tapan Das (@drtapandas08) October 8, 2026
ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডঃ তপন দাসেও হিমাশ্ৰী বড়োৰ অকাল মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷ বিধায়ক দাসে সামাজিক মাধ্যমত শোকপ্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আমাৰ ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চপাইদঙৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান যুৱতী হিমাশ্ৰী বড়োৰ অকাল মৃত্যুত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰিছো । আজি হিমাশ্ৰীৰ পিতৃ-মাতৃক সাক্ষাৎ কৰি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।’’
বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘কোনো শব্দই এই অপূৰণীয় ক্ষতি পূৰাব নোৱাৰে ৷ হিমাশ্ৰীৰ বিদেহী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক আৰু সৰ্বশক্তিমানে তেওঁৰ পৰিয়ালক এই শোক সহ্য কৰিবলৈ শক্তি আৰু সাহস দিয়ক । ওঁম শান্তি ।’’
তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এয়ে যে, এই ঘটনাৰ সৈতে প্ৰকৃততে কোন জড়িত নে নিজৰ ম’বাইলত কৰা ভিডিঅ’ই যুৱতীগৰাকীৰ জীৱনলৈ অমানিশা কঢ়িয়াই আনিলে, সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ৷ ই এক হত্যাকাণ্ড বুলি যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰি উচিত ন্যায় আশা কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: বাংলাদেশীৰ ঘাটিত পৰিণত গুৱাহাটী ! কামাখ্যা জংচনত ধৃত শিশু-মহিলাসহ ৫৭ বাংলাদেশী