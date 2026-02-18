আলি আঃয়ে লৃগাং : মিচিংসকলৰ জাতীয় উৎসৱৰ দিনটো ৰাজ্যিক বন্ধ হিচাপে ঘোষণাৰ দাবী

আলি আঃয়ে লৃগাং : মিচিংসকলৰ জাতীয় উৎসৱৰ দিনটো ৰাজ্যিক বন্ধ হিচাপে ঘোষণাৰ দাবী
জোনাইৰ মিচিং অধ্যুষিত গাঁৱত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আলি আঃয়ে লৃগাং উদযাপন ।
Published : February 18, 2026 at 2:13 PM IST
জোনাইৰ : আজি ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গুমৰাগ চঃমান আৰু ঐনিতমৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে । কাৰণ মিচিংসকলে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পালন কৰিছে আলি আঃয়ে লৃগাং ।
ধেমাজি জিলাৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে দেখা গৈছে উলহ-মালহ পৰিৱেশ । কিন্তু এই বিশেষ দিনটোত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল কিছু পৰিমাণে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । কাৰণ জনগোষ্ঠীটোৰ একমাত্ৰ জাতীয় উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাঙৰ দিনটোত পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণা কৰা নাই চৰকাৰে । সেয়ে লৃগাঙৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই দিনটো ৰাজ্যিক বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে মিচিংসকলে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "আলি আঃয়ে লৃগাং মিচিংসকলৰ অন্যতম প্ৰধান কৃষিভিত্তিক উৎসৱ ৷ গতিকে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বন্ধ দিলে সকলোৰে সুবিধা হয় । চৰকাৰে এই পৱিত্ৰ উৎসৱত ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণা কৰি মিচিং সমাজৰ পৰম্পৰাক সন্মান জনাব লাগে ।" সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে অংশীদাৰ হ'ব পৰাকৈ ৰাজ্যিক ভিত্তিত বন্ধ দিব লাগে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
জোনাই সমজিলাৰ বিভিন্ন গাঁৱত দিনজোৰা কাৰ্যসুচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে পৱিত্ৰ উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাং । মিচিং ভাষাত 'আলি' মানে শস্যৰ বীজ, 'আঃয়ে' মানে ফল আৰু 'লৃগাং' মানে উৎসৱ । এই উৎসৱক লৈ মিচিং গাঁওসমূহত আনন্দ উল্লাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । গুমৰাগ চঃমান আৰু ঐনিতমৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মিচিং অঞ্চলসমূহ । পুৱাৰে পৰা মিচিং ডেকা-গাভৰু, বোৱাৰীৰ লগতে বয়োজ্যেষ্ঠসকলে একেলগে উদযাপন কৰিছে আলি আঃয়ে লৃগাং ।
ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিংসকলে শুভ দিন বুলি বিশ্বাস কৰি এই উৎসৱ পালন কৰে । মিচিংসকলে আজিৰে পৰা পথাৰত সিঁচা শস্য পোক-পৰুৱাই যাতে খাই নষ্ট নকৰে তাৰ বাবে দঃঞি পঃল কাৰ্চিং কাৰ্তাকক পৰম্পৰা ৰীতি-নীতিৰে প্ৰৰ্থনা জনাই পথাৰত বীজ ৰোপণৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰে । মাংগলিক কৰ্মৰ পিছতে মুৰংঘৰত একেলগে বহি পুৰাং আপিন, পোৰা গহৰি মাংস, আদা, নহৰু, শুকান মাছৰ চাটনিৰ লগতে পঃৰ আপঙৰ জুতি লয় ।
ইফালে পুৱাৰে পৰা জোনাইৰ মিগৰ দঃলুঙৰ গাঁৱৰ ডেকা-গাভৰু, বোৱাৰীৰ লগতে শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈ একেলগে উদযাপন কৰিছে এই উৎসৱ । জোনাইৰ পুৰণা জেলম, কেমি, ঐৰামঘাট, চিৰুং, লেকু, মুৰ্কংচেলেক, তৰাজান, আগাম দলুং, মিগম দলুং, ৰতকে, মহমৰাহ, কুলি গাঁও, ৰোৱাদ দলুং, বিজয়পুৰ, ৰাজাখানা, জোনেকৰেং, চমকং, লামুন জান, অন্নপুৰ, ৰাউণ্ড, মিছামৰা, কাৰিচুক, নামকিৰ, ডেকাপাম, লাইমেকুৰী, আমলক্ষী পাইত, চিমে চাপৰি, চমকং, গালী মেছাকী টেলাম, ৰামধন, মিলনপুৰ, বৰবালি, গালি চিকাৰী, শান্তিপুৰ, চিৰামপুৰীয়া, ঐৰাম ঘাট, চিৰুং, ডিমৌ, ডিপা আদি বিভিন্ন মিচিং বসতিপ্ৰধান গাঁওসমূহত আলি আঃয়ে লৃগাং উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে ।
