মিচিংসকলৰ লোক উৎসৱ দবুৰ পূজা কি জানেনে ?
মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত দবুৰ পূজা । জেঠ মাহৰ ১৫ তাৰিখে প্ৰতিখন মিচিং গাঁৱত এই পূজা উদযাপন কৰা হয় ।
Published : May 30, 2026 at 6:30 PM IST
জোনাই : প্ৰতিকাৰৰ জৰিয়তে শান্তি, মংগল আৰু পথাৰৰ শস্য বৃদ্ধিৰ কামনাৰে মিচিংসকলে প্ৰতিবছৰে দবুৰ পূজা পালন কৰে। সমগ্র মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলৰ লগতে শনিবাৰে জোনাই সমজিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই দবুৰ পূজা উদযাপন কৰা হৈছে।
জোনাইৰ মিগৰ দলুং কেমি, ঐৰামঘাট, পুৰণা জেলম, লৃচাং দলুং চিৰুং, জেলম, লেকু, আৱৰ লেকু, তৰাজান, লৃচাং দ:লুং, আগাম দলুং, মিগম দ:লুং, মূৰ্কংচেলেক, কাৰ্পুণপুলি, ৰতকে, কুলি দ:লুং, ৰাজাখানা, বিজয়পুৰ আদিকে ধৰি বিভিন্ন মিচিং গাঁৱৰ ৰাইজে সমূহীয়াভাৱে দবুৰ পূজা পালন কৰিছে ।
দবুৰ পূজা কি ?
দবুৰ পূজা হৈছে মিচিংসকলৰ অন্যতম প্ৰাচীন আৰু পবিত্ৰ মাংগলিক লোক উৎসৱ । সমাজৰ মংগল কামনাৰে এই পূজা উদযাপন কৰা হয় । প্ৰতি বছৰে অসমীয়া মাহ জেঠৰ ১৫ তাৰিখে এই পূজা উদযাপন কৰা হয় । এই পূজা গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ উদযাপন কৰে । অৱশ্যে এই পূজাৰ এক বিশেষত্ব আছে, সেয়া হ'ল এই পূজাত মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ।
প্ৰতিখন গাঁৱৰে পুৰুষসকলে পুৱাৰ ভাগত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি চাং কোবাই পূজাত ব্যৱহৃত খাদ্য সামগ্ৰী (আজেং) বিচাৰি যায় । প্ৰতিটো পৰিয়ালে সাধ্য অনুসৰি ছাইমদ (পৰ: আপং), কুকুৰা, কণী, চাউল, নিমখ, জলকীয়া আদি আগবঢ়াই আগন্তুক বছৰটোত পৰিয়ালৰ মংগল কামনা আৰু কল্যাণৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰে । এইদৰে সংগ্ৰহ কৰা আজেং তথা খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ গাঁৱৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত তথা ওচৰৰ নদীৰ পাৰত অথবা ডাঙৰ গছৰ তলত এডোখৰ ঠাইলৈ লৈ যায় ।
মিচিংসকলৰ লোকবিশ্বাস অনুসৰি খেতিয়কসকলে পথাৰৰ হাবি জংঘল কাটি জুই দিওঁতে অজস্ৰ কীট-পতংগ, সাপ, ভেকুলী আদি মৰে । আনহাতে হাল বাওঁতেও হাজাৰ হাজাৰ কেঁচু, পোক-পৰুৱা মৰে ৷ তাক তেওঁলোকে অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰে আৰু সেই অপৰাধৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি মিচিংসকলে দবুৰ পূজা উদযাপন কৰি ভগৱানৰ আশিস বিচাৰে । এই পূজাত গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে আজেং সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত পুৰুষসকলে নিৰ্দিষ্ট স্থানত দবুৰ পূজাৰ মাংগলিক কাৰ্য সম্পন্ন কৰে ।
আনহাতে দবুৰ পূজাত গাঁৱৰ অন্য ব্যক্তিৰ প্ৰৱেশ নিষেধ কৰা হয় । এই দবুৰ পূজাত থলচৰ ডাঙৰীয়াৰ নামত এটা ৰঙা মতা কুকুৰা, স্বৰ্গ দেৱতাৰ নামত এটা বগা কুকুৰা, লক্ষ্মী দেৱীৰ নামত বগা মাইকী কুকুৰা, কাৰ্চিং কাৰ্তাকৰ নামত এটা পখৰা কুকুৰা, আই বসুমতীৰ নামত মাইকী গাহৰি এটা উছৰ্গা কৰাৰ লগতে গাঁৱৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ অপৰাধ পৰাচিতৰ বাবে অনা কুকুৰাসমূহ লোকবিশ্বাস অনুসৰি ৰাজহুৱাকৈ উছৰ্গা কৰে । আনহাতে এই সকামৰ পিছত তেল, মছলা নিদিয়াকৈ ৰাইজে মিলি পূজাস্থলীতে এসাজ খায় ।
উল্লেখ্য যে মিচিংসকলে প্ৰাচীন কালৰে পৰা ধৰ্মীয় বিশ্বাসক আধাৰ হিচাপে লৈ পৰম্পৰাগতভাৱে এই দবুৰ পূজা উদযাপন কৰি আহিছে । এই পূজাৰ ঐতিহ্য আৰু সামাজিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ ১৯৫৫ চনত গেজেৰা মিচিং বা:নৌ কৗবাঙে এক গুৰুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি প্ৰতিবছৰে জেঠ মাহৰ ১৫ তাৰিখে দবুৰ পূজা উদযাপনৰ ঘোষণা কৰিছিল । সেই সিদ্ধান্তক সমগ্র মিচিং সমাজে আন্তৰিকভাৱে সঁহাৰি জনাই ১৯৫৬ চনৰ পৰা প্ৰতিটো মিচিং গাঁৱত একেদিনাই দবুৰ পূজা পালন কৰি আহিছে ।
অৱশ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই পৰম্পৰাগত উৎসৱক স্বীকৃতি বা চৰকাৰী বন্ধ হিচাপে ঘোষণা নকৰাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্নজনে । এই সন্দৰ্ভত মিচিং সমাজৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে কয়, "অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে অসম চৰকাৰে আজিলৈ মিচিংসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পূজাত এদিন হ'লেও বন্ধ ঘোষণা কৰা নাই । তাৰ বাবে আমি দুঃখিত হৈছোঁ । সেয়ে এদিনৰ বাবেও বন্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ ।"
