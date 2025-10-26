আনুষ্ঠানিক চুলি কটাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানেৰে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অভিলেখ

আনুষ্ঠানিক চুলি কটাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানেৰে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অভিলেখ
মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে জীৱন জীৱিকা আঁচনিৰ অধীনত দক্ষতা বিকাশৰ জৰিয়তে সংস্থাপিত কৰিবলৈ দুই শতাধিক নিৱনুৱা যুৱকক প্ৰদান কৰিছিল আনুষ্ঠানিক চুলি কটাৰ প্ৰশিক্ষণ ।
Published : October 26, 2025 at 11:24 AM IST
জোনাই: চৰকাৰী সংস্থা হিচাপে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে বৃহৎ সংখ্যক হেয়াৰ টেক্নিচিয়ানৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি লাভ কৰিলে এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ(Asia Book Of Records) আৰু ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ(India Book Of Records)ৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰমাণপত্ৰ ৷
শনিবাৰে গোগামুখত আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্ৰদান অনুষ্ঠানত এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ প্ৰতিনিধি সঞ্জয় ভোলাই সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক ভূবন পেগু, নৱ দলে, এম এ চিৰ অধ্যক্ষ সুনীল কুমাৰ পেগুৰ উপস্থিতিত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চায়েঙীয়াৰ হাতত তুলি দিলে আনুষ্ঠানিক প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰতিলিপি ৷
উল্লেখ্য যে, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে জীৱন জীৱিকা আঁচনিৰ অধীনত দক্ষতা বিকাশৰ জৰিয়তে সংস্থাপিত কৰিবলৈ দুই শতাধিক নিৱনুৱা যুৱকক প্ৰদান কৰিছিল আনুষ্ঠানিক চুলি কটাৰ প্ৰশিক্ষণ । প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰাৰ পিছতেই যুৱকসকলে নিজ নিজ অঞ্চলৰ লগতে বহিঃৰাজ্যত গৈ স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে ।
মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই কয়, ‘‘মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ আয়োজন কৰি আহিছে ৷ যাৰ ভিতৰত আছে উদ্যোগী মহিলাসকলৰ বাবে শিপিনীৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ প্ৰশিক্ষণ, পেৰা-মেডিকেল প্ৰশিক্ষণ আৰু নাট প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা । এই প্ৰশিক্ষণৰ উদ্দেশ্য হৈছে জীৱন-জীৱিকাৰ উন্নতি সাধন কৰা, শৈক্ষিক আৰু বৃত্তিমূলক সুযোগ সৃষ্টি কৰা আৰু পৰম্পৰাগত কলা-সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ আৰু বিকাশ ।’’
প্ৰশিক্ষণসমূহ হৈছে -
- মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকলক হস্তশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ মিচিং শিপিনীৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ প্ৰশিক্ষণ
- স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্তিৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিবলৈ পেৰা-মেডিকেল প্ৰশিক্ষণ, মিচিং জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ বিকাশৰ বাবে এজন সাংস্কৃতিক সাধকৰ স্মৃতিত নাট প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ উপৰিও পৰিষদে জীৱন-জীৱিকা অভিযানৰ বাবেও বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত অন্যান্য আঁচনিৰ শিক্ষণ আৰু আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে ।
প্ৰশিক্ষণৰ লক্ষ্য
- আৰ্থিক উন্নয়ন : জনগোষ্ঠীৰ জীৱন-জীৱিকাৰ মান উন্নয়ন কৰা ।
- শৈক্ষিক সুযোগ : হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আৰ্থিক সাহায্য আৰু প্ৰশিক্ষণৰ যোগান ধৰা ।
- সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণ : পৰম্পৰাগত কলা-সংস্কৃতি, যেনে - নাট আদিৰ সংৰক্ষণ আৰু বিকাশ ঘটোৱা ।
- দক্ষতা বৃদ্ধি : বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ক্ষেত্ৰত লোকসকলৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰা ৷