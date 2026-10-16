মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু ইয়াৰ সংগ্ৰামী ইতিহাসৰ কিছু কথা

মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু ইয়াৰ সংগ্ৰামী ইতিহাসৰ কিছু কথা
মিচিং ৰাইজে এই পৰিষদখন সহজতে পোৱা নাছিল । পৰিষদখনৰ এক দীঘলীয়া সংগ্ৰাম, ৰক্ত ৰঞ্জিত ইতিহাস আছে ৷ এই যুঁজত তিনিজনকৈ লোক শ্বহীদ হৈছিল ৷
Published : October 16, 2026 at 6:40 PM IST
লখিমপুৰ: সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠীটোৱেই হৈছে মিচিং জনগোষ্ঠী । তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ হকে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি আছে । মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ মিচিং সমাজৰ উন্নয়নৰ আশা-ভৰষাৰ থলী ৷
পিছে মিচিংসকলে এইখন পৰিষদ সহজে লাভ কৰা নাছিল । ৰক্ত ৰঞ্জিত হোৱা এক দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ ফলতহে তেওঁলোকে এই পৰিষদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এই সংগ্ৰামখনত তিনিজনকৈ লোক শ্বহীদ হৈছিল ৷ বহুজন নিৰ্যাতিত হৈছিল । যাৰ বাবে আজিও ২১ এপ্ৰিলৰ দিনটো তেওঁলোকে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সংগ্ৰামত প্ৰাণাহুতি দিয়াসকলৰ স্মৃতিত শ্বহীদ দিৱসৰূপে পালন কৰি আহিছে ।
- মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিষয়ে কিছু কথা
ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত ৷ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনত থকা বৰ্তমানৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা ৪০টা । ৰাজ্যৰ ২১খন জিলা সামৰি থকা ৪০টা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে - ৬,৫৩,৭২২ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩,২৬,৫৬৬ জন আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩,২৭,১৫৩ গৰাকী ।
পৰিষদত পুৰুষ ভোটাৰতকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক । পৰিষদখনৰ ৪০টা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্রৰ সংখ্যা হৈছে - ১,০৩০ টা ।
- পৰিষদৰ সংগ্ৰামৰ ইতিহাস
মিচিংসকলে অতি সহজে এই পৰিষদ লাভ কৰা নাছিল । এক দীঘলীয়া সময়ৰ সংগ্ৰামৰ ফলতহে পৰিষদখন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । সংগ্ৰামখনৰ মূল হোতা আছিল মিচিং ছাত্র সংগঠন ।
পৰিষদখনৰ সংগ্ৰামৰ ইতিহাস খুচৰি বৰ্তমানৰ পৰিষদখনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই কয়, ‘‘মিচিং ছাত্র সংগঠনে প্ৰথমে পৰিষদখনৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল । প্রথম নাম আছিল অসম-অৰুণাচল মিচিং ছাত্র সন্থা । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৮২ চনত লখিমপুৰৰ মাতমৰাত হোৱা অধিৱেশনত নামটো সলনি কৰি সদৌ মিচিং সন্থা কৰা হয় । তাৰ পিছত জেংৰাইমুখত হোৱা অধিৱেশনত নামটো পুনৰ সলনি কৰি সদৌ মিচিং ছাত্র সন্থা বা টাকাম মিচিং পৰিণ কেবাং চমুকৈ টিএমপিকে কৰা হয় । এই অধিৱেশনতে প্ৰথম ষষ্ঠ অনসূচীৰ আধাৰত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হয় ।’’
- সংগ্ৰামৰ আৰম্ভণি
১৯৮৫ চনৰ ৫ মে’ত প্রথম আন্দোলনৰ পাতনি মেলা হয় । ৰাজ্যৰ মহকুমাৰ কাৰ্যালয়সমূহত অৱস্থান ধৰ্মঘটেৰে আন্দোলন কৰা হয় । সেইদিনা আৰক্ষীয়ে আন্দোলনকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । শিৱসাগৰত ৭ জন আন্দোলনকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ধৰ্ণা, অসম বন্ধ আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে সংগ্ৰামখন আগবাঢ়িছিল । সেই সময়বোৰত সংগ্ৰামী ৰাইজে বহু ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷
এই আন্দোলনৰ ফলশ্রুতিতে ১৯৯৫ চনত তদানীন্তন চৰকাৰে এখন সীমাবিহীন পৰিষদৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল । কিন্তু সংগ্ৰামী ৰাইজে সেয়া প্ৰত্যাখ্যান কৰে । দিল্লী, দিছপুৰ সকলোতে আলোচনা হৈছিল । কিন্তু সীমাবিহীন পৰিষদৰ প্ৰস্তাৱ মানি ল’বলৈ সংগ্ৰামী ৰাইজ প্ৰস্তুত নহ’ল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত গঠন হোৱা টিএমএমকে নামৰ সংগঠনটোও আন্দোলনত চামিল হয় ।
Warm wishes to Takam Mising Porin Kebang on its Foundation Day. For over five decades TMPK has been a strong and steady voice for the Mising community championing its socio-economic and political aspirations at every step and preserving its rich culture and identity. May TMPK continue its journey of service and empowerment for the Mising people.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 16, 2026
পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই কয়, ‘‘কংগ্রেছৰ নেতৃত্বত এটা ভুৱা সংগঠনৰ জন্ম হয় । বানে কেবাঙৰ অধিৱেশনত ৰক্ত ৰঞ্জিত হৈছিল । কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সীমাবিহীন পৰিষদখনৰ প্ৰস্তাৱ আন্দোলনকাৰীসকলে নাকচ কৰাৰ সময়খিনিৰ মাজত লখিমপুৰৰ বিলমুখত মিচিং সমাজৰ অন্য এক অনুষ্ঠান মিচিং বানে কেবাঙৰ অধিৱেশন হৈছিল । সেই অধিৱেশনলৈ আহি তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বৰ শইকীয়াই সেই প্ৰস্তাৱ ঘোষণা কৰাৰ প্ৰস্তুতি কৰিছিল । সেই কথাৰ উমান পাই ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰে । ৰাইজে চৌদিশৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল কৰি ওলাই আহিছিল । পিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ ওপৰত জপিয়াই পৰে । লাঠীচালনা কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে গুলী চলায় । আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত নৰেশ টাইড আৰু বগা মেদক নামৰ লোক দুজন নিহত হয় ।’’
চায়েঙীয়াই কয়, ‘‘এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল । গোগামুখত এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰিছিল । তাতো আৰক্ষীয়ে লাঠীচালনা কৰে । আৰক্ষীৰ বন্দুকৰ গুলীত আন বহুতৰ লগতে অঞ্জনা পেগু নামৰ মহিলাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । পাছত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত অঞ্জনা পেগুৰ মৃত্যু ঘটে । মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সংগ্ৰামত এই তিনিজনে প্ৰাণাহুতি দিয়ে । তেতিয়াৰে পৰা ২১ এপ্রিলৰ দিনটো শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ।’’
- অন্তৱৰ্তীকালীন পৰিষদ গঠন
এক দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ পাছত ২০০৬ চনত চৰকাৰে অন্তৱৰ্তীকালীন পৰিষদ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে । সংগ্ৰামী ৰাইজ এই প্ৰস্তাৱত ৰাজি হয় । সেই সময়ত ৬০ শতাংশ মিচিং ৰাইজৰ আৰু ৪০ শতাংশ কংগ্রেছে আসন লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । সেই মতে, মুখ্য পদটো মিচিং ৰাইজৰ আৰু অধ্যক্ষৰ পদটো কংগ্রেছে লয় । পৰিষদখন তেনেদৰে গঠন হ’লেও তেতিয়াৰে পৰাই পৰিষদখনৰ নিৰ্বাচনৰ দাবী উঠে ।
২০০৯ চনত অন্তৱৰ্তীকালীন পৰিষদখন চৰকাৰে ভংগ কৰি দিয়ে । অৱশেষত ২০১৩ চনত পৰিষদখনৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । ২০০৩ চনত গঠন হোৱা মিচিং ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক সংগঠন গণশক্তি দলে নিৰ্বাচনত অংশগ্রহণ কৰে । তেতিয়াৰ পৰিষদখনৰ মুঠ সমষ্টি আছিল ৩৬ টা । সেই নিৰ্বাচনত গণশক্তি দলে ৩৩ টা সমষ্টি দখল কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্রেছ দলে তিনিটা সমষ্টি দখল কৰে ।
দ্বিতীয়টো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৯ চনৰ ২১ জানুৱাৰীত । সেই নিৰ্বাচনতো গণশক্তি দলে ৩৩ টা আৰু বিজেপি দলে তিনিটা সমষ্টি দখল কৰে । গণশক্তি দলৰ মূল শ্লোগানটো আছিল সম মৰ্যাদা, সম অধিকাৰ আৰু সম উন্নয়ন । পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই কয়, ‘‘আমাৰ শ্লোগানটোৰ দৰেই বিজেপিয়ে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ শ্লোগান গ্রহণ কৰে ।’’
- সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি : গণশক্তিক পৰিষদখন এৰি দিয়াৰ আহ্বান
পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই কয়, ‘‘আমি পৰিষদখনৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছিলো । আমি সমষ্টিৰ সংখ্যা ৪৫টালৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ দাবী জনাইছিলো । কিন্তু চৰকাৰে ৩৬ টাৰ পৰা বৰ্তমান ৪০ টালৈ সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে । সম্প্ৰতি পৰিষদখনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ উপৰি চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাও প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি বিজেপি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো । পৰিষদখন আমাক এৰি দিয়ক । আমি গণশক্তি দলে নিৰ্বাচন খেলিম । বিজেপিয়ে আমাক সহায় কৰক । কিয়নো বিধানসভা, লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত আমি বিজেপি দলক মিত্রতাৰে সহায় কৰিছো । আমি সহায় নকৰা হ’লে কিছু কিছু সমষ্টিত বিজেপি দল সমস্যাত পৰিলেহেঁতেন । আমি বিধানসভাত একো বিচৰা নাই । কেৱল পৰিষদখন আমাক এৰি দি বিজেপিয়ে সহায় কৰক ।’’
এনেদৰে এতিয়া তৃতীয়টো নিৰ্বাচনৰ দুৱাৰদলিত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন । ৰক্ত ৰঞ্জিত ইতিহাস বুকুত সামৰি মিচিং ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ হকে কাম কৰা পৰিষদখনক তৃতীয়টো নিৰ্বাচনে কেনে মাত্ৰা প্ৰদান কৰে, সেয়া হ’ব লক্ষণীয় ।
লগতে পঢ়ক: জুবিন হত্যা গোচৰ : অমৃতপ্ৰভাৰ পাছত সন্দীপন গাৰ্গৰো জামিন লাভ