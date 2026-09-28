ETV Bharat / state

কেৱল জাকজমকতা নহয়, সাহিত্য সভাত ভাষা-সাহিত্যৰ গভীৰ চৰ্চা হওক : নাহেন্দ্ৰ পাদুন

চিলাপথাৰত আয়োজিত মিচিং আগম কেবাঙৰ ২৫ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় ত্ৰি-বাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশনৰ সফল সমাপ্তি । ভাষাটোৰ বিকাশত বিজ্ঞানসন্মত গৱেষণাৰ ওপৰত গুৰুত্ব ।

Mising Agom Kebang
মিচিং আগম কেবাঙৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক নাহেন্দ্ৰ পাদুন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 2:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : "সাহিত্য সভা বুলি ক'লে কেৱল মানুহৰ সমাগম নহয় । মিচিং ভাষাৰ নিচিনা এটা দুখীয়া ভাষাই কেনেকৈ গঢ় ল'ব লাগে, বিশ্ব সাহিত্যৰ লগত কেনেকৈ সমতাত খোজকাঢ়িব লাগে তাৰ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা উচিত । তাৰ কাৰণে একান্ত সাহিত্য সেৱক, ভাষাৰ লগত জড়িত একাংশ ব্যক্তি ওলাই আহিব লাগিব ।" মিচিং ভাষাৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত জনগোষ্ঠীটোৱে কি কৰিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত মিচিং আগম কেবাঙৰ (মিচিং সাহিত্য সভা) প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক, শিক্ষাবিদ তথা বিশিষ্ট ভাষাবিদ নাহেন্দ্ৰ পাদুনে এনেদৰে বাখ্যা কৰে ।

তেওঁ লগতে কয়, "মিচিঙৰ অনুষ্ঠানবোৰৰ দুটা বস্তুৱে বিশেষকৈ অপকাৰ কৰে । এটা হ'ল জাকজমকতা । কামতকৈ নাচ-গান কৰি ভাল পায় । বিহুৰ লগতে ঐনিতম গাই ভাল পায় । ঐনিতম গোৱা ৯০ শতাংশই সাহিত্যৰ অনুৰাগী নহয় । গীত গাই কিন্তু গীতৰ বিষয়ে চৰ্চা নকৰে...। তেনেকুৱা কৰিলে গোটেই জাতিটো শোচনীয় হয় ।"

কেৱল জাকজমকতা নহয়, সাহিত্য সভাত ভাষা-সাহিত্যৰ গভীৰ চৰ্চা হওক (ETV Bharat)

তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে কেৱল অধিৱেশনত ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিলেই নহ'ব, ভাষা-সাহিত্য চৰ্চা কৰিলেই নহ'ব; প্ৰতিটো আখৰ আৰু শব্দৰ গৱেষণা কৰি ভাষাটোক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব ।

চিলাপথাৰত আয়োজিত মিচিং আগম কেবাঙৰ ২৫ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় ত্ৰি-বাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি বিশিষ্ট ভাষাবিদগৰাকীয়ে মিচিং ভাষাৰ সুৰক্ষা আৰু উত্তৰণৰ বাবে ল'বলগীয়া পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

উল্লেখ্য যে চিলাপথাৰত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজিত মিচিং আগম কেবাঙৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ অধিৱেশন দেওবাৰে সামৰণি পৰে । য'ত ডেৰ শতাধিক আঞ্চলিকৰ প্ৰায় ১,১০০ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই তিনিদিনীয়া অনুষ্ঠানত ২০ খনতকৈও অধিক মিচিং লেখকৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় ।

Mising Agom Kebang
মিচিং আগম কেবাঙৰ ২৫ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ অধিৱেশন (ETV Bharat)

অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মিচিং আগম কেবাঙৰ সভাপতি হৰিনাৰায়ণ পেগুৱে কয়, "২৫ সংখ্যক মিচিং আগম কেবাঙত আমাৰ বিশেষ উদ্দেশ্য আছে যে বিগত কাৰ্যকালত অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনামৰ্মে মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলত ১,৬৩৫ খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে । এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মিচিং ভাষাটোক মাধ্যম হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যিখিনি আলোচনা হৈছিল তাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত ২০০ খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মিচিং ভাষাক মাধ্যম হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিছে । মিচিং ভাষাক মাধ্যম হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিলে কিন্তু এই মাধ্যমৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে বিজুতি ঘটাইছে ।"

তেওঁ লগতে ভাষাটোত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ স্বাৰ্থত শীঘ্ৰে মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলত শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া খৰতকীয়া কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।

আনহাতে অনুষ্ঠানত অংশ লৈ সাধাৰণ সম্পাদক সোমেশ্বৰ কপ্টাকে কয়, "মিচিং আগম কেবাঙৰ সাধাৰণ অধিৱেশন কেৱল এটা সাংগঠনিক অনুষ্ঠান নহয়; ই মিচিং ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু জাতীয় চেতনাৰ এক বৃহৎ মিলনভূমি । অধিৱেশনত ভাষা-সাহিত্য চর্চা, আলোচনা-চক্র, গ্রন্থ প্রকাশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংগঠনিক আলোচনা আৰু বিভিন্ন গুৰুত্বপূর্ণ কাৰ্যসূচীৰ লগতে মিচিং ভাষাৰ বিকাশ, প্ৰচাৰ, চর্চা, সংৰক্ষণ আৰু ভৱিষ্যৎ প্রজন্মৰ মাজত ইয়াৰ সঠিক হস্তান্তৰৰ দায়িত্ব আৰু মাতৃভাষাক জীয়াই ৰাখিবলৈ বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰা হৈছে ।"

তদুপৰি মিচিং ভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ মিচিং আগম কেবাঙে অসম চৰকাৰৰ লগত বহুবাৰ আলোচনা কৰিছে আৰু চৰকাৰে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে যে এইবাৰ চৰকাৰে জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য সভাৰ সৈতে আলোচনা কৰি মিচিং , ৰাভা, তিৱা, দেউৰীসকলৰ টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কৈছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

Mising Agom Kebang
মিচিং আগম কেবাঙৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক নাহেন্দ্ৰ পাদুন (ETV Bharat)

অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই মুকলি সভাৰ উদ্বোধনী ভাষণ আগবঢ়ায় । ভাষণত পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই কয় যে মিচিং জাতিটোৰ অস্তিত্ব জীয়াই ৰাখিবলৈ নিজা মাতৃভাষাৰ লিখিত আৰু কথিত ৰূপৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব ।

মিচিং মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত কেৱল কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰিলেই নহ'ব; নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত মিচিং ভাষা-সাহিত্যৰ ব্যাপক চৰ্চা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব বুলিও তেওঁ মতপ্ৰকাশ কৰে ।

মুকলি সভাত আমন্ত্ৰিত অতিথিৰূপে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গাল, নিচি, আপাটানি, টাগিন আদি জনগোষ্ঠীৰ লগতে ৰাভা, তিৱা, সোণোৱাল কছাৰী, কাৰ্বি আৰু দেউৰী ভাষা-সাহিত্য সভাৰ মুৰব্বীসকল উপস্থিত থাকে ।

ইফালে সভাত উপস্থিত থাকি সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই মিচিং জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনসমূহে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই অহা 'মিৰি' শব্দৰ পৰিৱৰ্তে 'মিচিং' শব্দ ব্যৱহাৰৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে সংশোধনী কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে ।

তেওঁ লগতে মিচিং মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষক-সংক্ৰান্তীয় সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । চিলাপথাৰত আয়োজিত কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ অধিৱেশনৰ প্ৰতিনিধি সভাত সভাপতি পদত কালিনাথ পাংগিং আৰু ডঃ ঘনকান্ত দলেক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ মিচিং আগম কেবাঙৰ এক শক্তিশালী সমিতি গঠন কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :

ধেমাজিৰ ঘূগুহা দৌল : কেনে আছে ঘূগু কুঁৱৰীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা দৌলটো ?

TAGGED:

মিচিং আগম কেবাং
নাহেন্দ্ৰ পাদুন
মিচিং সাহিত্য সভা
সাধাৰণ অধিৱেশন
MISING AGOM KEBANG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.