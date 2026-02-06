কোনে ভাঙিছে মূৰ্তি ! একেনিশাই চাৰিটাকৈ মন্দিৰত দুষ্কৃতিকাৰীৰ দুস্কাৰ্য
পুনৰ চাৰিটাকৈ মন্দিৰৰ মূৰ্তিত অনিষ্ট সাধন দুষ্কৃতিকাৰীৰ । মা কালীৰ মূৰ্তিত অনিষ্ট সাধিলে মঙলদৈত ।
Published : February 6, 2026 at 3:41 PM IST
মঙলদৈ: মঙলদৈ গোসাঁই গাঁও কমাৰপাৰাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । বৃহস্পতিবাৰে নিশা পুনৰ চাৰিটাকৈ মন্দিৰৰ মূৰ্তি চিঙি-ভাঙি থৈ যায় দুস্কৃতিকাৰীয়ে । ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত মন্দিৰতো সোমাই দুস্কৃতিকাৰীয়ে চলালে তাণ্ডৱ । পূৰ্বেও একেনিশাতে ১৬-১৭ টাকৈ মন্দিৰৰ মূৰ্তি ভাঙি থৈ যোৱাৰ পিছত পুনৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা চাৰিটা মন্দিৰত সোমাই ধ্বংস কৰা কাৰ্যক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ৰাইজে ।
জিলাখনৰ এগৰাকী হিন্দু নেতা গৌৰৱ ডেকাৰজাই এয়া সকলো সনাতনী লোকক আঘাত দিয়া বুলি আখ্যা দি তেওঁ এয়া হিন্দুসকলৰ ধৰ্মৰ পৰীক্ষা লৈছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে ? তেওঁ কয়, "হিন্দুসকল এতিয়া শুই থাকিলে নহ'ব । এতিয়া শুই উঠাৰ সময় সমাগত । হিন্দু সভ্যতাৰ ওপৰত এটাৰ পিছত এটাকৈ আঘাত কৰি আহিছে । কোনো বিধৰ্মী লোকে এই কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে ।"
আনহাতে অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত ৰজী তালুকদাৰে কয়, "আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ, কোন অচিনাকী লোক এই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে, তাৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি আমি অতিশীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ।"
উল্লেখযোগ্য যে যোৱা ২৪ জানুৱাৰীৰ নিশা মঙলদৈৰ মোৱামাৰী গেৰিমাৰী অঞ্চলত ১৬ টা কৈ কালি মন্দিৰত দুস্কৃতিকাৰীয়ে সোমাই মূৰ্তি ভাঙি পেলাইছিল । আৰক্ষীয়ে এই সম্পৰ্কে তদন্ত কৰি ৫ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও তদন্তৰ গতি মন্থৰ হৈ গৈছিল । তাৰেই সুযোগ লৈ পুনৰ এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে নেকি এয়া এতিয়া সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে । গোসাঁইগাঁৱত জীৱন মণ্ডল, ব্ৰজেন সৰকাৰৰ ঘৰৰ আৰু এটা ৰাজহুৱা মন্দিৰৰ মূৰ্তি নষ্ট কৰাৰ লগতে মোৱামাৰিত এটা মন্দিৰৰ মূৰ্তি নষ্ট কৰে ।
মঙলদৈত এনেদৰে হিন্দুৰ উপাস্য দেৱী কালী মাৰ মূৰ্তিৰ ওপৰত বাৰে বাৰে আঘাত কৰা কাৰ্যক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই দৰঙীয়া হিন্দু তথা সাধাৰণ জনতাই । এইক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষ্যনীয় হ'ব ।