আলফাৰ নাম লৈ চিনেমাৰ কায়দাৰে ডিঙিৰ চেইন নিবলৈ চেষ্টা; কথমপি প্ৰাণৰক্ষা শিক্ষয়িত্ৰীৰ

আলফাৰ নাম লৈ চিনেমাৰ কায়দাৰে ডিঙিৰ চেইন নিবলৈ চেষ্টা; কথমপি প্ৰাণৰক্ষা শিক্ষয়িত্ৰীৰ
স্বাধীনতা দিৱস পালন নকৰিবলৈ ধমক দি স্কুললৈ যোৱাৰ সময়তে নলবাৰীৰ জোৱাৰ্দিত শিক্ষয়িত্ৰীক আক্ৰমণ ।
Published : August 14, 2026 at 7:02 PM IST
নলবাৰী : স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত চাৰিওপিনে আৰক্ষীৰ নিছিদ্ৰ তালাচীৰ সময়তেই নলবাৰীত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাসংঘটিত হৈছে । দুৰ্বৃত্তই আলফাৰ নাম লৈ প্ৰথমে স্বাধীনতা দিৱস পালন নকৰিবলৈ সকীয়নি প্ৰদান কৰি পিষ্টল দেখুৱাই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়ি নিবলৈ চেষ্টা কৰে । শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ কোনোমতেহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ।
এখন মটৰচাইকেলত অহা দুৰ্বৃত্তই এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা চিনেমাৰ কায়দাৰে চেইন চিঙি নিবলৈ চেষ্টা চলাই যদিও ব্য়ৰ্থ হয় । ৰেখা ডেকা বৰ্মন নামৰ স্থানীয় বিদ্যালয় এখনৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে পুৱা স্কুললৈ যোৱাৰ সময়তে নলবাৰীৰ জোৱাৰ্দিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে কয়, "আদি পুৱা মোৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় ২০০ মিটাৰ মান আঁতৰত থকা বিদ্য়ালয়লৈ গৈ আছিলো । পথৰ কেঁকুৰীটোৰ ঠাইখিনি নিৰ্জন । তাত এখন মটৰচাইকেলত দুজন যুৱক ৰৈ আছিল । এজনে হেলমেট পিন্ধি মটৰচাইকেলত উঠি আছে আৰু আনজনে ওচৰতে ৰৈ আছিল । মই সেইফালেৰে যোৱাৰ লগে লগে এজন যুৱকে মোক ৰ'বলৈ কয় আৰু ১৫ আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱসত বিদ্য়ালয়ত কিয় পতাকা উত্তোলন কৰে বুলি প্ৰশ্ন সোধে । দুয়োজনে নিজকে আলফা বুলি পৰিচয় দিয়ে । এইদৰে প্ৰশ্ন কৰিয়েই মোৰ পেটত এটা পিষ্টল লগাই মৃত্যু ভাবুকি দিয়ে । অৱেশ্যে এই পিষ্টলটো আচল নে নকল সেয়া জনা নাছিলো ।"
কৈঠালকুছিৰ ২ ন জোৱাৰ্দি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "মই এই সম্পৰ্কে কোনো বাতৰি আদি পোৱা নাই বুলি কোৱাত দুয়োজনে আলফাই বন্ধ দিয়া বুলি দাবী কৰে । যুৱক দুজনক এই সম্পৰ্কে কিবা আছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰো । সেই সময়ত এজন যুৱকে মোৰ ডিঙিত থকা চেইনডাললৈ লক্ষ্য় কৰি থকা মই প্ৰত্য়ক্ষ কৰো । মই যুৱকজনৰ অভিপ্ৰায় বুজিব পাৰি সতৰ্ক হওঁ । সেই সময়তে মোৰ ছোৱালীয়ে ফোন কৰাত ৰিচিভ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে । মোক ফোনটোৰ চুইচ বন্ধ কৰিবলৈ কয় ।"
যুৱকজনক আঘাত কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মহিলাগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "যুৱকজনে চেইনডাল নিবলৈ ধৰোতেই মই মোৰ হাতত থকা ছাতিটোৰে তাৰ ডিঙিত প্ৰচণ্ড জোৰে আঘাত কৰো । মই চিঞৰ-বাখৰ কৰাত লগে লগে যুৱকজন মাটিত পৰি যোৱাত আনজনে মোৰ চকুত কিবা পদাৰ্থ মাৰি দিয়ে আৰু মই অচেতন হৈ পৰো । সেই সময়ত ওচৰ-চুবুৰীয়া উপস্থিত হোৱাত যুৱক দুজনে পলায়ন কৰে । পিচত এগৰাকী মহিলাই মোৰ চেইনডাল যুৱক দুজনে নিবলৈ সক্ষম নোহোৱা বুলি কয় । মোৰ ছাতিৰ কোৱত পিষ্টলৰ একাংশ খহি পৰা বুলিও উল্লেখ কৰে ।"
লগতে পঢ়ক:গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগতে চোৰৰ চাফাই অভিযান, তিনি লাখৰো অধিক মূল্যৰ সোণ-নগদ ধন লুট