ধুবুৰীত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলালে বিহুৰ পেণ্ডেল: বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ গৰিহণা

ধুবুৰীত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলালে বিহুৰ পেণ্ডেল: বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ গৰিহণা
ধুবুৰী জিলাৰ বালাজান অঞ্চলত নিন্দনীয় ঘটনা । বিহুৰ পেণ্ডেলত মাজনিশা অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ । অসমীয়াৰ স্বাভিমানক আঘাত দুৰ্বৃত্তৰ ।
Published : April 21, 2026 at 4:12 PM IST
ধুবুৰী : বৰ্তমান ৰাজ্যৰ চৌদিশে ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ-উল্লাস । সাত বিহুৰ পৰম্পৰা শেষ হ'ল যদিও বিহু মঞ্চসমূহত বিহু অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি ৰঙালীৰ ৰঙত সকলোৱে মতলীয়া হৈ আছে । বিভিন্ন বিহু সমিতিয়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে বিহুৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে ।
কিন্তু তাৰ মাজতে ধুবুৰীত সংঘটিত হৈছে এক গৰ্হিত কাৰ্য । বৃহত্তৰ বালাজান ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিয়ে ২১ আৰু ২২ এপ্ৰিলত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালী বিহুৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে । কিন্তু অনুষ্ঠানৰ এদিন পূৰ্বে ২০ এপ্ৰিলৰ নিশা কোনো দুৰ্বৃত্তই বিহুৰ পেণ্ডেলত অগ্নিসংযোগ কৰে ।
নিশা কোনো নথকাৰ সুযোগত দুৰ্বৃত্তই মঞ্চৰ কাপোৰ খুলি মঞ্চত জুই লগাই দিয়ে । ইফালে পুৱাতেই বিহু সমিতিৰ সদস্যসকলে এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি হতবাক হৈ পৰে । উল্লেখ্য যে বালাজান আৰক্ষী চকীৰ পৰা মাত্ৰ ১০০ মিটাৰ দূৰত্বত থকা বিহুমঞ্চস্থলীত এই অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । আনহাতে, ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্য তথা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিভিন্ন দল সংগঠনে এই কাণ্ডৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিছে । লগতে দোষীক চিনাক্ত কৰি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে । উল্লেখ্য যে ৭ আৰু ৮ ব'হাগত ( ২১ আৰু ২২ এপ্ৰিল) দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ধুবুৰীৰ বালাজানত এই ৰঙালী বিহুৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে ।
আনহাতে, বিহু মঞ্চত অগ্নিসংযোগ কৰা কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে দুষ্কৃতিকাৰীক ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে আক্ৰাছু নেতা চন্দন ৰায়ে । অসমীয়াৰ স্বাভিমানক আঘাত কৰি কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে বুলিও তেওঁ কয় ।
তেওঁ কয়, "অতিকৈ এক দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় । কাৰণ বালাজান ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ ২১ আৰু ২২ মানে আজি আৰু কাইলৈ অনুষ্ঠান আছে । কিন্তু কালি ৰাতি এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে এই বালাজান ৰঙালী বিহু সমিতিৰ পেণ্ডেলত অগ্নিসংযোগ কৰে । এয়া অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বালাজানবাসীৰ বাবে, ধুবুৰী জিলাৰ বাবে অতিকৈ লজ্জাজনক বিষয় । ইয়াৰ কাৰণে আমি আঘাত পাইছোঁ ।"