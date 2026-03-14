পিষ্টলেৰে ভাবুকি দি মহিলাৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই লুটিলে আত্মসহায়ক গোটৰ ৪ লক্ষাধিক টকা

পিষ্টলেৰে ভাবুকি দি মহিলাৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই লুটিলে আত্মসহায়ক গোটৰ ৪ লক্ষাধিক টকা
নগাঁৱত দিন দুপৰতে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ পৰা পিষ্টল দেখুৱাই লুটি নিলে চাৰি লক্ষাধিক টকা ।
Published : March 14, 2026 at 3:44 PM IST
নগাঁও : নগাঁও চহৰৰ সমীপত দিন দুপৰতে দুৰ্বৃত্তৰ দলে পিষ্টলেৰে ভাবুকি প্ৰদান কৰি মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ ৪ লক্ষাধিক টকা লুটি নিয়া ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । নগাঁৱৰ শʼলমাৰি তিনিআলি আৰু টাউন তেলায়াগাঁৱৰ মাজমজিয়াতেই পিষ্টলেৰে ভাবুকি প্ৰদান কৰি ধন লুটি নিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
সাতগৰাকী মহিলাৰ পৰা ৪ লাখ ৭১,০০০ টকা লুটি পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তই । ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে । সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, সাতগৰাকী মহিলাই নগাঁও চহৰৰ চামগুৰি বাছ আস্থানৰ সমীপৰ এইছ ডি এফ চি বেংকৰ পৰা গোটৰ নামত ৪ লাখ ৭১,০০০ টকা ঋণ লৈছিল ।
বেংকৰ পৰা ঋণ হিচাপে লোৱা ৪ লাখ ৭১,০০০ টকা উঠাই ই-ৰিক্সাৰে ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়ত বাইকত অহা চাৰি-পাঁচজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে ই-ৰিক্সাখন আগচি ধৰি ধনখিনি গতাই দিবলৈ প্ৰথমে ভাবুকি প্ৰদান কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাসকলৰ পৰা ধন কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা কৰাত মহিলাসকলেও বাধা প্ৰদান কৰে ৷ মহিলাৰ দলটোৰ লগতে ই-ৰিক্সাৰ চালককো মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ভাবুকি প্ৰদান কৰা বুলি মহিলাসকলে উল্লেখ কৰে । আনকি দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক পথচাৰীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাত পথচাৰীকো পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি প্ৰদান কৰি মহিলাকেইগৰাকীৰ লগত থকা ৪ লাখ ৭১,০০০ টকা লৈ দলটো উধাও হয় । মাস্ক পৰিধান কৰি অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক অচিনাকি বুলিও দাবী কৰে মহিলাসকলৰ লগতে ই-ৰিক্সাৰ চালকে ।
এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে কয়, "বেংকৰ পৰা গোটৰ লোন লৈ আহি আছিলোঁ । এখন মোনাৰ ভিতৰত আছিল । চাৰিজন মানুহ আহিছিল বাইক লৈ । সিহঁতে ডেগাৰ আনিছিল, পিষ্টল আছিল । আমি পইচা উঠাই আহি আহিছিলোঁ এইছ ডি এফ চি বেংক, চামগুৰি ষ্টেণ্ডৰ পৰা । ৪ লাখ ৭১ হাজাৰ টকা আছিল ।"
লগে লগে ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় ইটাপাৰা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলা গোটৰ সদস্যসকলে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও এই বাতৰি প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈকে কোনো এজন দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ।