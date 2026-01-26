ETV Bharat / state

মাজুলীত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি হত্যা কৰিলে অৰ্ধশতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী

গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই মাজুলীত কৰুণ ঘটনা । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিধন কৰিলে অৰ্ধশতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী ।

migratory birds killed in Majuli
মাজুলীত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি হত্যা কৰিলে অৰ্ধশতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 26, 2026 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : সমগ্র দেশে আজি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰিছে ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস । এই গণৰাজ্য দিৱসৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতে মাজুলীত সংঘটিত হৈছে এক কৰুণ ঘটনা । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিধন কৰিলে অৰ্ধশতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী ।

মাজুলীৰ কমাৰগাঁৱৰ পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত পক্ষীসমূহ ৷ আনহাতে, দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি নিধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ৮ টা পক্ষী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷

মাজুলীত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি হত্যা কৰিলে অৰ্ধশতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে মাজুলীৰ দক্ষিণপাট কুমাৰগাঁও, চুমৈমাৰি, কমাৰগাঁও, ৰাৱণাগাঁৱৰ পথাৰলৈ খাদ্যৰ সন্ধানত অহা পক্ষীসমূহ নিধনত নামিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰী । আৰক্ষী প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ বাধা দি অহাৰ পাছতো কিন্তু প্ৰশাসনক একপ্ৰকাৰ বুঢ়াআঙুলি দেখুৱাই বিহ দিয়া দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছে ।

খেতিপথাৰত প্ৰয়োগ কৰা কীটনাশক দি হাঁহ নিধন কাৰ্য সম্পাদন কৰিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে । আনহাতে, অৰ্ধশতাধিক পক্ষীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে একাধিক পক্ষীক ছটফটাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰতনপুৰ পশু চিকিৎসালয়লৈ ।

ইফালে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা মতে, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা পহৰা দি থকা হৈছে । তাৰ মাজতে এনেদৰে বিহ দি পক্ষী নিধন কৰিছে ।

migratory birds killed in Majuli
মাজুলীত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি হত্যা কৰিলে অৰ্ধশতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়, "আচলতে এই বৃহৎ পথাৰখন, দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সমীপৰ পৰা কটীয়াগাঁওলৈকে এই পথাৰখনত প্ৰথম কথা হ'ল ইয়াত যাতায়াতৰ অসুবিধা । বোকা-পানী, নাৱো নাই, বোকাদিও যাব নোৱাৰি, বিলো আছে, বহুত অসুবিধা । তাৰ মাজতে আমি পুৱা ৩ বজাৰ পৰা পহৰা দি আছোঁ । আমাৰ লগত বনগাঁও আৰক্ষী চকীৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলেও সহযোগিতা কৰি আছে । কোন ঠাইত কেনেকে দৰৱ দিছে, পিটনিৰ ভিতৰত বা বিলৰ একেবাৰে য'ত আমি যাব নোৱাৰো তাত দৰৱ দি থ'লেতো আমি যাব নোৱাৰো । আমি খবৰ পাই কমাৰগাঁৱলৈ গ'লোঁ । কোনে ক'ত দিছে আমি ধৰিব নোৱাৰো । আচলতে যাতায়াতৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি যাব নোৱাৰো । তাৰ মাজতো আমি এই পৰিভ্ৰমী চৰাইখিনি মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :ছাৰ, প্ৰথমে পতাকাখন ঠিক কৰি লওঁক তাৰ পিছত ভাষণ দিয়ক... সৰুপথাৰত গণৰাজ্য দিৱসত অথন্তৰ
লগতে পঢ়ক :১৯,৫০০ টকাত নিলাম হ'ল এখন বিশেষ গামোচা : ক'ত ? কিয় ?

TAGGED:

MAJULI
MAJULI MIGRATORY BIRDS
মাজুলী
ইটিভি ভাৰত অসম
MIGRATORY BIRDS KILLED IN MAJULI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.