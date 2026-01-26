মাজুলীত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি হত্যা কৰিলে অৰ্ধশতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী

মাজুলীত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি হত্যা কৰিলে অৰ্ধশতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী
গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই মাজুলীত কৰুণ ঘটনা । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিধন কৰিলে অৰ্ধশতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী ।
Published : January 26, 2026 at 4:59 PM IST
মাজুলী : সমগ্র দেশে আজি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰিছে ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস । এই গণৰাজ্য দিৱসৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতে মাজুলীত সংঘটিত হৈছে এক কৰুণ ঘটনা । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিধন কৰিলে অৰ্ধশতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী ।
মাজুলীৰ কমাৰগাঁৱৰ পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত পক্ষীসমূহ ৷ আনহাতে, দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি নিধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ৮ টা পক্ষী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
উল্লেখ্য যে মাজুলীৰ দক্ষিণপাট কুমাৰগাঁও, চুমৈমাৰি, কমাৰগাঁও, ৰাৱণাগাঁৱৰ পথাৰলৈ খাদ্যৰ সন্ধানত অহা পক্ষীসমূহ নিধনত নামিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰী । আৰক্ষী প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ বাধা দি অহাৰ পাছতো কিন্তু প্ৰশাসনক একপ্ৰকাৰ বুঢ়াআঙুলি দেখুৱাই বিহ দিয়া দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছে ।
খেতিপথাৰত প্ৰয়োগ কৰা কীটনাশক দি হাঁহ নিধন কাৰ্য সম্পাদন কৰিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে । আনহাতে, অৰ্ধশতাধিক পক্ষীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে একাধিক পক্ষীক ছটফটাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰতনপুৰ পশু চিকিৎসালয়লৈ ।
ইফালে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা মতে, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা পহৰা দি থকা হৈছে । তাৰ মাজতে এনেদৰে বিহ দি পক্ষী নিধন কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়, "আচলতে এই বৃহৎ পথাৰখন, দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সমীপৰ পৰা কটীয়াগাঁওলৈকে এই পথাৰখনত প্ৰথম কথা হ'ল ইয়াত যাতায়াতৰ অসুবিধা । বোকা-পানী, নাৱো নাই, বোকাদিও যাব নোৱাৰি, বিলো আছে, বহুত অসুবিধা । তাৰ মাজতে আমি পুৱা ৩ বজাৰ পৰা পহৰা দি আছোঁ । আমাৰ লগত বনগাঁও আৰক্ষী চকীৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলেও সহযোগিতা কৰি আছে । কোন ঠাইত কেনেকে দৰৱ দিছে, পিটনিৰ ভিতৰত বা বিলৰ একেবাৰে য'ত আমি যাব নোৱাৰো তাত দৰৱ দি থ'লেতো আমি যাব নোৱাৰো । আমি খবৰ পাই কমাৰগাঁৱলৈ গ'লোঁ । কোনে ক'ত দিছে আমি ধৰিব নোৱাৰো । আচলতে যাতায়াতৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি যাব নোৱাৰো । তাৰ মাজতো আমি এই পৰিভ্ৰমী চৰাইখিনি মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ ।"