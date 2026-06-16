দুই শিশু অপহৰণকাৰীক ৰাইজে ধৰি গতাই দিলে আৰক্ষীক
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে দেউতাকৰ চাইকেলৰ পৰা সন্তানক টানি নিয়াৰ চেষ্টা ৷
Published : June 16, 2026 at 7:12 PM IST
নলবাৰী: মঙলবাৰে নলবাৰীৰ সৰিয়হতলীত সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ দিন দুপৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা এটি শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, মঙলবাৰে দেউতাকে সন্তানক চাইকেলেৰে বিদ্যালয়ত থবলৈ গৈ আছিল ৷ তেনেতে নলবাৰীৰ সৰিয়হতলীৰ লাওদল এলেকাত পিতৃক চোকা অস্ত্ৰ দেখুওৱাই ছাত্ৰীগৰাকীক অপৰহণৰ চেষ্টা কৰে দুই দুৰ্বৃত্তই ৷
কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে দুই দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ৷ এই ঘটনাত আহত হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ প্ৰমোদ হালৈ ৷ নলবাৰী সৰিয়হতলীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ শিক্ষক প্ৰমোদ হালৈ ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
ইফালে ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰা দুই দুৰ্বৃত্ত চেনিকুঠীৰ জাহেদুল আলী আৰু শিলপুখুৰী পূৰ্বাঞ্চল নগৰৰ বিবেক গুপ্তা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আনহাতে ৰাইজৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাবে আহত হয় দুই দুৰ্বৃত্ত, আহত দুই দুৰ্বৃত্তক নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী হালৈয়ে কয়,"মই সন্তানক লৈ চাইকেলে বিদ্যালয়লৈ গৈ আছিলো ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পোৱাৰ পাছতে বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই আগভেটি ধৰে আৰু মোৰ কন্যাক এটা দুৰ্বৃত্তই ধৰে, আনজনে মোৰ ডিঙিত চোকা অস্ত্ৰ দেখুওৱাই চিঞৰ-বাখৰ নকৰিবলৈ ভাবুকি দিয়ে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মোৰ গাঁৱৰে কেইজনামন যুৱকে ই-ৰিক্সা চলায় ৷ তাৰে এজন যুৱকে সমগ্ৰ ঘটনা দেখাৰ পাছত আৰু মই কিছু চিঞৰাত সকলো গোট খালে ৷ তাৰ পিছত পলায়নৰ চেষ্টা কৰা দুই দুুৰ্বৃত্তক খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে যুৱককেইজন ৷ লগে লগে ৰাইজ দুই দুৰ্বৃত্তক উত্তম-মাধ্যম সোধাই ৷ বৰ্তমান দুই দুৰ্বৃত্ত চিকিৎসালয়ত ৷"
দিন দুপৰতে ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰাৰ আঁৰত কি আছিল সেয়া বৰ্তমানো পোহৰলৈ অহা নাই ৷ কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত ঘটনা ৷
লগতে পঢ়ক:শিক্ষাৰ্থীৰ পিঠিৰ বোজা কমোৱাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি অভিভাৱকৰ