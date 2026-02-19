ETV Bharat / state

মোক বা মোৰ ছোৱালীক ভাল পাব নালাগে, প্ৰকৃতিক ভাল পাবলৈ শিকক : যাদৱ পায়েং

মোলাই কাঠনি ২.O ত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অগ্নিসংযোগৰ ঘটনাক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে আৱেগিক আহ্বান যাদৱ পায়েঙৰ ।

Molai forest fire
মোলাই কাঠনি ২.O ত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অগ্নিসংযোগ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 19, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : অৰণ্য মানৱ তথা পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং আৰু তেওঁৰ কন্যা মুনমুনী পায়েঙৰ নেতৃত্বত গঢ়ি তোলা মোলাই কাঠনি ২.Oত পুনৰ দুষ্টচক্ৰই অগ্নিসংযোগ কৰে । যাক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । বন বিভাগেও তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে । অনবৰতে প্ৰকৃতিৰ চিন্তা কৰা এগৰাকী ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সপোনক ধ্বংস কৰিব বিচৰা বনদস্যুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈও দাবী উঠিছে ।

উল্লেখ্য যে, মাজুলীৰ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত তথা পিতৃৰ মোলাই কাঠনিৰ সমীপতে মোলাই কাঠনি ২.O নামেৰে এখন অৰণ্য গঢ়ি তুলিছে । ইতিমধ্যে উক্ত স্থানত ৰোপণ কৰা গছপুলিৰ সংখ্যাই ১০ লাখ অতিক্ৰম কৰিছে । সেই বনভূমি সেউজীয়া হোৱাৰ সময়তে তৃতীয়বাৰৰ বাবে কোনো অজ্ঞাত লোকে বুধবাৰে অগ্নিসংযোগ কৰে । ফলত নিমিষতে শেষ কৰি পেলালে ১০০ হেক্টৰ বনভূমি । যাক লৈ ক্ষোভিত হৈছে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে ।

মোক বা মোৰ ছোৱালীক ভাল পাব নালাগে, প্ৰকৃতিক ভাল পাবলৈ শিকক : যাদৱ পায়েং (ETV Bharat Assam)

দুষ্টচক্ৰক উদ্দেশ্যি যাদৱ পায়েঙে কয়, "যি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কৰিছে তেওঁলোকৰ মানৱতাৰ গুণ নাই । পৃথিৱীক বেয়া পাব পাৰে, প্ৰকৃতিক বেয়া পাব পাৰে । মানৱ সমাজৰ বাবে মানৱতাৰ চেতনা নাই । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলোৱা হাবিখনত কিমান জৈৱ বৈচিত্ৰ আছে, সেয়া অৰণ্যখনলৈ গ'লেহে অনুধাৱন কৰিব পাৰিব । কাৰণ জৈৱ বৈচিত্ৰ ধ্বংস কৰা কাৰণে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পোৱালিসহ হাতী উন্মাদ হৈ পৰিছে, সেয়া আজি পুৱাৰ ভাগত মই অৰণ্য খনলৈ গৈ নিজেই দেখি আহিছো । সেই নিৰ্জন হাবিখনত হাতী, গঁড়, বাঘ, হৰিণা, হাতী, চৰাই, সাপ, বেং আদিৰ খাদ্য আছিল, হাবিখন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলোৱাৰ পিছত পশুকূলৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে । এনে ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য যাতে কোনেও নকৰে । যিজনে এই কাম কৰিছে তেওঁ নিজেই জ্বলি মৰিব । আনহাতে যি এই কাৰ্যৰ লগত জড়িত তেওঁ য'তেই নাথাকক তেওঁৰ চেতনা ঘূৰি আহক আৰু ভগৱানে সুমতি দিয়ক ।"

Molai forest fire
মোলাই কাঠনি ২.O ত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অগ্নিসংযোগ (ETV Bharat Assam)

যাদৱ পায়েঙে লগতে কয়, "মই বন বিভাগ আৰু মাজুলী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছো, ১০০ হেক্টৰ বনভূমি জ্বলাই ধ্বংস কৰা লোকক চিনাক্ত কৰি উলিয়াওক । কাৰণ তৃতীয়বাৰৰ বাবে অৰণ্য খন জ্বলাইছে । এই কাম মাজুলীৰ পৰা আহি কৰা নাই, মোৰ সন্দেহ দক্ষিণ দিশৰ পৰা আহি কোনো লোকে এই কাম কৰিছে । ইতিমধ্যে বনভূমি জ্বলোৱা ঘটনাৰ বিষয়ে মই বন মন্ত্ৰীক অৱগত কৰিছোঁ, তেওঁ ইতিমধ্যে বন বিভাগ, মাজুলী প্ৰশাসনক এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।"

Molai forest fire
পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং আৰু তেওঁৰ কন্যা মুনমুনী পায়েং (ETV Bharat)

কন্যাৰ সপোনৰ মোলাই কাঠনি ২.Oত অগ্নিসংযোগ কৰাত যাদৱ পায়েঙে অতি আৱেগিকভাৱে কয়, "এই বনভূমি জ্বলোৱা ঘটনাই আমাক আঘাত দিছে । মোক ভাল পাব নালাগে আৰু মোৰ ছোৱালীক ভাল পাব নালাগে, তেওঁলোকে প্ৰকৃতিক ভাল পাওঁক । সকলো সমস্যাৰ সমাধান হৈ যাব ।"

লগতে পঢ়ক :মোলাই কাঠনি ২.০ত পুনৰ অগ্নিসংযোগ: নিঃশেষ হৈ গ'ল ১০০হেক্টৰ বনভূমি

TAGGED:

MOLAI KATHONI
JADAV PAYENG
JORHAT
ইটিভি ভাৰত অসম
MOLAI FOREST FIRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.