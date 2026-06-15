৫ মিনিটতে ভংগ হ'ল বাইক কিনাৰ সপোন; মঙলদৈত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা
মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দিন-দুপৰতে লুটিলে ৩ লাখকৈ টকা । বাইক কিনা সপোন পূৰা নহ'ল বিজু ভূঞাৰ ।
Published : June 15, 2026 at 8:48 PM IST
মঙলদৈ: মঙলদৈ চহৰৰ বেগামুখৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত সোমবাৰে সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । মাত্ৰ ৫ মিনিটতে বলেৰ' বাহনৰ আইনা ভাঙি ৩ লাখ টকা লৈ উধাও হ'ল দুষ্কৃতিকাৰী ।
ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, মঙলদৈৰ বৰুৱাপাৰাৰ বিজু ভূঞা নামৰ যুৱকজনে অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পিতৃৰ সৈতে ভাতৃৰ বাবে এখন মটৰ চাইকেল কিনিবলৈ মঙলদৈস্থিত খাৰুপেটীয়া বাছ আস্থানত থকা বাজাজ ডিলাৰলৈ গৈছিল । নিজৰ বলেৰ' বাহনখনত বেংকৰ পৰা উলিওৱা ৩ লাখ টকা থৈ তেওঁলোক ডিলাৰত সোমোৱাৰ লগে লগে বলেৰ' বাহনখনৰ পৰা সন্মুখৰ বাওঁফালৰ আইনা ভাঙি টকাখিনি লৈ উধাও হয় দুই যুৱক ।
এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী বিজু ভূঞাই কয়, "খাৰুপেটীয়া বাছ আস্থানৰ বাজাজ ডিলাৰত আমি এখন বাইক কিনিবলৈ আহিছিলোঁ । বলেৰ' গাড়ীখন ইয়াতে থৈ ডিলাৰৰ ভিতৰত সোমাই দাম-দৰ সুধিছোঁ, খুব বেছি পাঁচ মিনিট সময় । তাৰ পৰা আহি দেখিছোঁ গাড়ীৰ গ্লাছখন ভাঙি পইচাখিনি লৈ গৈছে । মোৰ দেউতাই ষ্টেট বেংকৰ পৰা চেক দি ৩ লাখ টকা উলিয়াইছিল । দেউতাক মই গাড়ীত উঠাই লৈ আহিছোঁ, ইয়াতে নমোৱাৰ পিছতে এইখিনি ঘটিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সেইখিনি সময়ত গাড়ীত কোনো নাছিল, টকাখিনি গাড়ীৰ ভিতৰতে আছিল । কোনোবাই যে পিছা কৰি আছিল একো সন্দেহ হোৱা নাছিল । ১১ বজাত বেংকৰ পৰা ওলাইছোঁ, এইখিনি এঘাৰটা পাঁচ-দহমানত আহি পাইছোঁ । ডিলাৰৰ চিচিটিভি কেমেৰা পৰীক্ষা কৰোঁতে দেখা পোৱা গৈছে যে দুজন ল'ৰা আহিছে বাইক লৈ, এজনক এইখিনিতে নমাই দি তেওঁ আকৌ ঘূৰি আহিছে । তাৰ পিছত গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি ৰাস্তা পাৰ হৈ পুনৰ অহা ৰাস্তাৰে ঘূৰি গৈছে । বাইকৰ নম্বৰটো ধৰিব পৰা নাই । আৰক্ষী আহিছে, চাইছে । তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । বাইক কিনাৰ সপোনটো পূৰণ নহ'ল ।"
ইফালে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত মঙলদৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো শুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই । উল্লেখ্য যে, যুৱক দুজনে বাইকেৰে পলায়ন কৰা ভিডিঅ' চিচিটিভি কেমেৰাত প্ৰত্যক্ষ হৈছে ।
মঙলদৈ চহৰত সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে এটাৰ পিছত আনটো দুষ্কাৰ্য । কিন্তু আৰক্ষীয়ে এইক্ষেত্ৰত নীৰৱ ভূমিকা পালনৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।