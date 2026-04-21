পৰিয়ালে কৰিলে বিজয়ৰ সৎকাৰ: শেষকৃত্যৰ পাছতে আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল লাওপানী খাই নাচি থকা বিজয়

পৰিয়ালে কৰিলে বিজয়ৰ সৎকাৰ: শেষকৃত্যৰ পাছতে আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল লাওপানী খাই নাচি থকা বিজয়
চৰাইদেউৰ সোণাৰিত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । মৃতদেহ সৎকাৰৰ ২৪ ঘণ্টাৰ পাছতে মৃত বুলি সৎকাৰ কৰা যুৱক জীৱন্ত অৱস্থাত উভতি আহিল ঘৰলৈ ।
Published : April 21, 2026 at 5:38 PM IST
ডিব্ৰুগড়: চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত সংঘটিত হ'ল আজৱ কাণ্ড । আৰক্ষী আৰু সোণাৰি চৰকাৰী চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষা নকৰাকৈয়ে অভিভাৱকহীন মৃতদেহ গতালে আন এটা পৰিয়ালক ।
মৃতদেহ সৎকাৰৰ ২৪ ঘণ্টাৰ পাছতে মৃত বুলি সৎকাৰ কৰা যুৱক জীৱন্ত অৱস্থাত উভতি আহিল ঘৰলৈ । যি ঘটনাক লৈ সোণাৰিত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে । সোণাৰিত সংঘটিত এই আজৱ ঘটনাই জনসাধাৰণক হতভম্ব কৰি তুলিছে ।
ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে সোণাৰি পৌৰসভাৰ ১২ নং ৱাৰ্ডৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱক বিজয় কুৰ্মী মৃত বুলি আৰক্ষীয়ে অৱগত কৰে পৰিয়ালক । আৰক্ষীয়ে খবৰ দিয়াত যুৱকজনৰ ভাতৃয়ে ৰজাপুখুৰীস্থিত অসামৰিক চিকিৎসালয়ত বিজয় কুৰ্মীৰ দৰে একেই চেহেৰাৰ এটা মৃতদেহ দেখা পাই ঘৰলৈ আনি ৰাইজৰ সহযোগত ১৯ এপ্ৰিল তাৰিখে সৎকাৰ কৰে । কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি সৎকাৰ কৰাৰ ২৪ ঘন্টাৰ পিছত বিজয় কুৰ্মী সোঁশৰীৰে নিজ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাত পৰিয়ালৰ মাজত হুৱাদুৱা লাগে ।
পৰিয়ালে সৎকাৰ কৰা মৃতদেহটো প্রকৃততে কাৰ তাক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে । অচিনাক্ত মৃতদেহটোক আৰক্ষীয়ে বিজয় কুৰ্মী মৃত বুলি কেনেকৈ পৰিয়ালক নিশ্চয়তা প্রদান কৰিছিল তাক লৈও প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে । যি সময়ত বিজয় কুৰ্মী বুলি অচিনাক্ত মৃতদেহটো সৎকাৰ কৰা হৈছিল সেই সময়ত বিজয় কুৰ্মী সোণাৰিৰ এখন দোকানত কাম কৰি আছিল বুলি জানিবলৈ দিছে দোকানৰ গৰাকীয়ে ।
সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ বিজয় কুৰ্মীৰ ভাতৃয়ে কয়,"আৰক্ষীয়ে খবৰ দিয়াত চিকিৎসালয়গৈ ভাইটিৰ নিচিনা একেই দেখি মৃতদেহটো লৈ আহিলোঁ । একেই চেহেৰা দেখি মৃতদেহটো ঘৰলৈ আনি মানুহ গোটাই নদীৰ কাষত পুতি দিলোঁ । ভাই বুলি মৃতদেহটো পুতি দিয়াৰ পাছত কালি ভাইটো ঘৰলৈ আহিছে ।"
আনহাতে মৃত বুলি সৎকাৰ কৰা বিজয় কুৰ্মীয়ে কাম কৰা দোকানৰ গৰাকীয়ে কয়,"বিজয় কুৰ্মীয়ে পেলনীয়া বটল বুটলি বিক্ৰী কৰা কাম কৰিছিল, মই পাই দোকানত কাম কৰিবলৈ দিছোঁ । পৰহি সি মোৰ ঘৰত থকা অৱস্থাতে বিভিন্নজনে বিজয়ৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কৈছিল । কিন্তু সেই সময়ত সি মোৰ ঘৰত আছিল । বিহু বুলি লাওপানী খাই নাচি আছিল । ঘৰৰ মানুহে মৰা বুলি ভবা বাবে ঘৰত গৈ খবৰ ল'বলৈ মই পঠিয়াই দিছিলোঁ । ঘটনাটো শুনি আচৰিত হৈছোঁ আমি ।"